Novia de João Neves comenta foto de CR7 y Georgina Rodríguez tras supuesto conflicto

 Novia de João Neves comenta foto de CR7 y Georgina Rodríguez
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Grupo A
Mexico South Africa South Korea Czech Republic
Grupo B
Switzerland Canada Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Japan Sweden Tunisia
Grupo G
Egypt Iran Belgium New Zealand
Grupo H
Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Algeria Jordan
Grupo K
Colombia Portugal D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Croatia Panama
Ranking of third-placed teams
Sweden Ecuador Bosnia & Herzegovina Croatia
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Finalizado
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Finalizado
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Finalizado
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
Finalizado
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
54
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
54
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Finalizado
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Finalizado
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Finalizado
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Finalizado
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

Novia de João Neves comenta foto de CR7 y Georgina Rodríguez tras supuesto conflicto

por Oliver Paniagua
Novia de João Neves interactúa con foto de CR7 y Georgina tras versiones de conflicto., Redes sociales.
Novia de João Neves interactúa con foto de CR7 y Georgina tras versiones de conflicto. / FOTO: Redes sociales.

Madalena Aragão sorprende con su comentario sobre el post de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez.

Madalena Aragão, actriz portuguesa y pareja del futbolista João Neves, volvió a aparecer en el foco mediático luego de dejar un comentario en la última publicación de Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo, en redes sociales.

La imagen, compartida por Georgina desde Estados Unidos, muestra a la pareja abrazada en un ambiente íntimo. La modelo acompañó la fotografía con la frase "El talismán de papá", en referencia al capitán de la selección portuguesa, que disputa su sexto Mundial.

Entre los miles de comentarios que recibió la publicación, destacó el de Aragão, quien reaccionó con dos emojis de rostro sonriente con ojos felices, gesto que rápidamente fue interpretado en redes como una señal de normalidad entre ambas partes y una forma de desmentir cualquier tipo de tensión.

El gesto cobra relevancia debido a los rumores que en días anteriores circularon en redes sociales sobre un supuesto conflicto relacionado con declaraciones de João Neves sobre Cristiano Ronaldo. Estas versiones apuntaban a una posible reacción de Georgina en defensa de su pareja y a un presunto distanciamiento entre las partes, aunque nunca fueron confirmadas.

De hecho, en publicaciones previas, incluso tras el partido en el que Cristiano Ronaldo anotó un doblete ante Uzbekistán, Madalena Aragão también había interactuado en redes con contenido del delantero portugués, lo que refuerza la ausencia de conflicto entre los involucrados.

Más sobre Madalena Aragão

Aragão es una actriz nacida en Cascais en 2005, reconocida por su participación en producciones como Rainha das Flores, Nazaré, Quer o Destino y Morangos com Açúcar, donde ha consolidado su presencia en la televisión portuguesa.

Además de su carrera artística, su nombre ha ganado notoriedad en el ámbito deportivo debido a su relación con João Neves, mediocampista del PSG. La pareja hizo pública su relación en 2024, consolidándose desde entonces como una de las más seguidas en el entorno del fútbol portugués.

Con este reciente intercambio en redes sociales, los rumores de conflicto pierden fuerza y refuerzan la imagen de normalidad entre los protagonistas.

Etiquetas
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