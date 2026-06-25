Novia de João Neves comenta foto de CR7 y Georgina Rodríguez tras supuesto conflicto

Madalena Aragão sorprende con su comentario sobre el post de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez.

Madalena Aragão, actriz portuguesa y pareja del futbolista João Neves, volvió a aparecer en el foco mediático luego de dejar un comentario en la última publicación de Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo, en redes sociales.

La imagen, compartida por Georgina desde Estados Unidos, muestra a la pareja abrazada en un ambiente íntimo. La modelo acompañó la fotografía con la frase "El talismán de papá", en referencia al capitán de la selección portuguesa, que disputa su sexto Mundial.

Entre los miles de comentarios que recibió la publicación, destacó el de Aragão, quien reaccionó con dos emojis de rostro sonriente con ojos felices, gesto que rápidamente fue interpretado en redes como una señal de normalidad entre ambas partes y una forma de desmentir cualquier tipo de tensión.

El gesto cobra relevancia debido a los rumores que en días anteriores circularon en redes sociales sobre un supuesto conflicto relacionado con declaraciones de João Neves sobre Cristiano Ronaldo. Estas versiones apuntaban a una posible reacción de Georgina en defensa de su pareja y a un presunto distanciamiento entre las partes, aunque nunca fueron confirmadas.

De hecho, en publicaciones previas, incluso tras el partido en el que Cristiano Ronaldo anotó un doblete ante Uzbekistán, Madalena Aragão también había interactuado en redes con contenido del delantero portugués, lo que refuerza la ausencia de conflicto entre los involucrados.

Más sobre Madalena Aragão

Aragão es una actriz nacida en Cascais en 2005, reconocida por su participación en producciones como Rainha das Flores, Nazaré, Quer o Destino y Morangos com Açúcar, donde ha consolidado su presencia en la televisión portuguesa.

Además de su carrera artística, su nombre ha ganado notoriedad en el ámbito deportivo debido a su relación con João Neves, mediocampista del PSG. La pareja hizo pública su relación en 2024, consolidándose desde entonces como una de las más seguidas en el entorno del fútbol portugués.

Con este reciente intercambio en redes sociales, los rumores de conflicto pierden fuerza y refuerzan la imagen de normalidad entre los protagonistas.

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