Panamá se viste de luto en pleno Mundial 2026

En pleno Mundial 2026, la Selección de Panamá informa una dolorosa muerte.

En medio de su participación en la Copa del Mundo 2026, la Selección de Panamá anunció una noticia que golpeó al entorno futbolístico del país: el fallecimiento del periodista deportivo José Antonio "Antonín" Aizpurúa, una de las voces más reconocidas del deporte panameño.

El comunicado fue difundido en las redes sociales oficiales del combinado nacional, donde el equipo expresó su pesar por la pérdida de quien fuera un referente de la comunicación deportiva en Panamá. La publicación rápidamente generó reacciones de apoyo por parte de aficionados y figuras del futbol centroamericano.

La noticia de su muerte, ocurrida el pasado lunes 22 de junio según medios locales, provocó consternación en la comunidad deportiva. Aizpurúa fue recordado no solo por su labor periodística, sino también por su cercanía con el futbol panameño, disciplina a la que dedicó gran parte de su carrera.

En el mensaje, la selección destacó su trayectoria como comunicador, dirigente comunitario y su identificación con el barrio chorrillero, resaltando su aporte al desarrollo del deporte nacional a lo largo de los años.

Gran comunicador, periodista deportivo, dirigente comunitario y orgullosamente chorrillero, pieza fundamental en el desarrollo y la evolución de nuestro deporte", señaló el equipo en su publicación, en la que también expresó condolencias a la familia y allegados del periodista.

Reconocimiento extendido a toda la comunidad futbolera

El mensaje cerró con un reconocimiento extendido a toda la comunidad futbolera del país, que también ha lamentado su partida en un momento en el que la selección disputa el máximo torneo de selecciones.

Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y seres queridos, así como a toda la familia del futbol panameño", concluyó el comunicado.

En lo deportivo, Panamá afronta un Mundial complicado tras caer ante Ghana y Croacia, resultados que han dejado a la selección sin opciones de clasificación. Su último partido será frente a Inglaterra, en el cierre del Grupo L, en un contexto marcado por la tristeza fuera de la cancha.

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