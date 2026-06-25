Graban a policías de Houston haciendo el “siuuu” de Cristiano Ronaldo frente al autobús de Portugal

Ni la Policía se resistió: agentes de Houston celebraron con el “siuuu” de Cristiano Ronaldo.

La presencia de Cristiano Ronaldo en Houston dejó escenas de admiración incluso entre las fuerzas de seguridad. Dos agentes de la Policía de Houston fueron captados realizando el famoso "siuuu" del astro portugués frente al autobús de la selección de Portugal.

Mucho Nacho Edición Futbolera - Cortesía

Los uniformados formaban parte del dispositivo de seguridad desplegado en el hotel donde se concentró la selección portuguesa, participante en la máxima cita de selecciones que se disputa en México, Estados Unidos y Canadá.

Mientras decenas de aficionados aguardaban la salida de los futbolistas rumbo al Houston Stadium, escenario del encuentro ante Uzbekistán, uno de los agentes decidió imitar la emblemática celebración de Cristiano Ronaldo, mientras su compañero grababa el momento con un teléfono celular.

La reacción de los hinchas fue inmediata. Al ver al policía ejecutar el festejo, comenzaron a corear el tradicional "siuuu", convirtiendo la escena en un ambiente de fiesta a las afueras del hotel. En redes sociales, numerosos usuarios elogiaron la actitud de los agentes y destacaron el impacto que sigue teniendo el delantero portugués en cualquier lugar que visita.

Policía de Houston también se sumó a la fiebre por CR7

La propia Policía de Houston también se sumó a la fiebre por CR7. A través de su cuenta oficial en X, antes Twitter, compartió una fotografía de Cristiano Ronaldo posando junto a una agente con el mensaje: "Welcome to Houston, Cristiano Ronaldo!".

A sus 41 años, Cristiano Ronaldo busca seguir agrandando su legado en la máxima competición de selecciones, en la que disputa su sexta participación. El portugués ya hizo historia al convertirse en el primer futbolista en anotar en seis ediciones distintas y aspira a seguir ampliando un récord que, por ahora, nadie ha logrado igualar.

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