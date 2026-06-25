¿Por qué no recomiendan adoptar un pato como mascota tras el éxito viral de Merlín?

Estas son las enfermedades que puede transmitir y los cuidados que debes conocer.

El carismático pato Merlín se ha convertido en una sensación en México. Su popularidad ha sido tal que incluso fue nombrado embajador oficial de la CDMX del Mundial 2026. Sin embargo, especialistas advierten que el entusiasmo por el ave no debe traducirse en una moda de adopción.

El médico veterinario zootecnista Mauricio Ramírez, especialista en animales no convencionales y fauna silvestre, aseguró que un pato no es una mascota adecuada para la mayoría de hogares, debido a los cuidados específicos que requiere.

Son magníficos animales, pero son pésimas mascotas", afirmó el experto, quien explicó que necesitan amplios espacios para desplazarse y acceso constante a cuerpos de agua para nadar. Además, requieren una alimentación especializada y un sustrato adecuado para evitar problemas dermatológicos.

Ramírez recordó que este fenómeno ya se ha repetido con otras especies impulsadas por películas o redes sociales. Puso como ejemplo el aumento en la compra de mapaches tras el estreno de películas de superhéroes o el interés por serpientes después de producciones animadas.

Según el veterinario, muchas personas adquieren estos animales sin informarse previamente sobre sus necesidades y terminan abandonándolos al descubrir la complejidad de su cuidado.

Estas son las enfermedades que puede transmitir

El especialista también advirtió que los patos pueden desarrollar enfermedades respiratorias con frecuencia, presentar conductas territoriales e incluso volverse reactivos si no reciben un manejo adecuado. "La mordida de un pato no es nada divertida", señaló.

A ello se suma el riesgo de enfermedades zoonóticas que pueden transmitirse a los humanos, entre ellas la salmonelosis, la gripe aviar, la psitacosis y la histoplasmosis.

Los expertos recomiendan acudir periódicamente al veterinario, mantener limpio el espacio del ave, manipular sus excrementos con protección y lavarse las manos tras cualquier contacto. Sobre todo, insisten en no adoptar animales por tendencias pasajeras en redes sociales.

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