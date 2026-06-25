Raphinha habría sido traicionado por su padre y podría dejar el Mundial 2026

Hasta el momento no existe confirmación oficial ni pronunciamiento por parte del jugador o su entorno cercano.

Una situación delicada rodearía a Raphinha en plena disputa del Mundial 2026, luego de que surgieran versiones sobre una presunta crisis financiera vinculada al manejo de su patrimonio familiar.

De acuerdo con informaciones difundidas por medios internacionales, el atacante brasileño habría detectado posibles irregularidades en la administración de sus ingresos al momento de intentar adquirir una propiedad de alto valor junto a su esposa. En ese proceso, el jugador habría notado que los recursos disponibles no coincidirían con lo esperado tras años de contratos millonarios.

Las versiones apuntan a que la gestión de los derechos de imagen del futbolista habría estado a cargo de su padre desde el inicio de su carrera profesional. En ese contexto, se ha señalado que una parte significativa de los ingresos podría haber sido administrada bajo un esquema que hoy estaría siendo revisado por el entorno del jugador.

Raphinha analiza su continuidad en el Mundial 2026

La situación habría generado preocupación en el entorno del delantero, quien es una de las figuras más importantes de la selección brasileña en el torneo. Su peso deportivo y sus acuerdos comerciales lo colocan como uno de los jugadores con mayor exposición dentro del plantel.

En medio de este escenario, también ha comenzado a circular la posibilidad de que Raphinha analice su continuidad en el Mundial 2026, priorizando la resolución de su situación personal y financiera. Sin embargo, hasta el momento no existe confirmación oficial ni pronunciamiento por parte del jugador o su entorno cercano.

Por ahora, el caso se mantiene en el terreno de las versiones y ha generado debate en torno a la gestión de los patrimonios de futbolistas profesionales, especialmente cuando intervienen familiares en su administración.

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