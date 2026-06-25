EN VIVO. Minuto a minuto del Ecuador vs. Alemania

Sigue todas las incidencias del partido entre Ecuador y Alemania por el Grupo E.

Ecuador y Alemania se enfrentan este jueves en el MetLife Stadium por la tercera y última jornada del Grupo E del Mundial 2026, en un duelo con realidades completamente opuestas. La selección alemana llega con el boleto asegurado a los dieciseisavos de final tras una campaña impecable en sus dos primeras presentaciones, donde goleó 7-1 a Curazao y posteriormente superó 2-1 a Costa de Marfil. Con seis puntos en su haber y una de las ofensivas más efectivas del torneo, los europeos buscarán cerrar la fase de grupos con pleno de victorias.

Por su parte, Ecuador afronta un compromiso decisivo y sin margen de error. La Tri cayó por la mínima diferencia ante Costa de Marfil en su debut y luego no pudo pasar del empate sin goles frente a Curazao, resultados que la obligan a conseguir una victoria ante los alemanes para mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda. Con la presión al máximo y el sueño mundialista en juego, el combinado ecuatoriano intentará dar la sorpresa frente a uno de los favoritos del certamen en un encuentro que promete emociones de principio a fin.

Minuto a minuto del Ecuador vs. Alemania

Worldcup | World Cup - World Championship Worldcup | World Cup - World Championship Ecuador Sistema: No disponible Estado: - Germany Sistema: No disponible Competición World Cup - World Championship - Worldcup Fase World Championship - Jornada 3 Árbitro Tori Penso, USA Incidencias Goles Tarjetas Historial Incidencias del partido -- Sin relato disponible por el momento. Goles -- Sin goles registrados. Tarjetas -- Sin tarjetas registradas. Entre sí -- Sin partidos disponibles. Últimos de Ecuador 21/06 Ecuador 0 - 0 Curacao

World Cup | Finalizado

15/06 Ivory Coast 1 - 0 Ecuador

World Cup | Finalizado

07/06 Ecuador 3 - 0 Guatemala

Friendlies | Finalizado

31/05 Ecuador 2 - 1 Saudi Arabia

Friendlies | Finalizado

31/05 Ecuador 2 - 1 Saudi Arabia

Friendlies | Finalizado Últimos de Germany 20/06 Germany 2 - 1 Ivory Coast

World Cup | Finalizado

14/06 Germany 7 - 1 Curacao

World Cup | Finalizado

06/06 USA 1 - 2 Germany

Friendlies | Finalizado

31/05 Germany 4 - 0 Finland

Friendlies | Finalizado

30/03 Germany 2 - 1 Ghana

Friendlies | Finalizado Estadísticas generales Ecuador Germany 0 Sin datos 0 Alineaciones Ecuador Ecuador Sin alineación disponible. Germany Germany Sin alineación disponible.

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