EN VIVO. Minuto a minuto del Ecuador vs. Alemania

Sigue todas las incidencias del partido entre Ecuador y Alemania por el Grupo E.
Ecuador y Alemania se enfrentan este jueves en el MetLife Stadium por la tercera y última jornada del Grupo E del Mundial 2026, en un duelo con realidades completamente opuestas. La selección alemana llega con el boleto asegurado a los dieciseisavos de final tras una campaña impecable en sus dos primeras presentaciones, donde goleó 7-1 a Curazao y posteriormente superó 2-1 a Costa de Marfil. Con seis puntos en su haber y una de las ofensivas más efectivas del torneo, los europeos buscarán cerrar la fase de grupos con pleno de victorias.
Por su parte, Ecuador afronta un compromiso decisivo y sin margen de error. La Tri cayó por la mínima diferencia ante Costa de Marfil en su debut y luego no pudo pasar del empate sin goles frente a Curazao, resultados que la obligan a conseguir una victoria ante los alemanes para mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda. Con la presión al máximo y el sueño mundialista en juego, el combinado ecuatoriano intentará dar la sorpresa frente a uno de los favoritos del certamen en un encuentro que promete emociones de principio a fin.
Minuto a minuto del Ecuador vs. Alemania
Incidencias del partido
Goles
- --Sin goles registrados.
Tarjetas
- --Sin tarjetas registradas.
Entre sí
- --Sin partidos disponibles.
Últimos de Ecuador
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21/06Ecuador 0 - 0 Curacao
World Cup | Finalizado
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15/06Ivory Coast 1 - 0 Ecuador
World Cup | Finalizado
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07/06Ecuador 3 - 0 Guatemala
Friendlies | Finalizado
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31/05Ecuador 2 - 1 Saudi Arabia
Friendlies | Finalizado
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31/05Ecuador 2 - 1 Saudi Arabia
Friendlies | Finalizado
Últimos de Germany
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20/06Germany 2 - 1 Ivory Coast
World Cup | Finalizado
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14/06Germany 7 - 1 Curacao
World Cup | Finalizado
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06/06USA 1 - 2 Germany
Friendlies | Finalizado
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31/05Germany 4 - 0 Finland
Friendlies | Finalizado
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30/03Germany 2 - 1 Ghana
Friendlies | Finalizado
Estadísticas generales
Alineaciones
- Sin alineación disponible.
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