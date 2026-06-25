EN VIVO: Japón vs. Suecia por el Mundial 2026

El mundo estadístico, en tiempo real, te lo presenta el Universo Futbol de Emisoras Unidas de Guatemala.

Las voces de El Mejor Equipo de Emisoras Unidas siguen de cerca las incidencias del día 15 del Universo Futbol, el cual tiene a continuación un partido importante de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, la cual organizan en conjunto Estados Unidos, México y Canadá.

Acompaña a El Mejor Equipo en la programación especial donde te daremos más detalles de este importante compromiso futbolístico que mide las fuerzas de dos escuadras que buscan el triunfo en esta edición XXIII del máximo evento del futbol.

Worldcup | World Cup - World Championship Worldcup | World Cup - World Championship Japan Sistema: No disponible Minuto: 13' 0 - 0 Actualizar marcador Sweden Sistema: No disponible Competición World Cup - World Championship - Worldcup Fase World Championship - Jornada 3 Árbitro Iván Barton, El Salvador Incidencias Goles Tarjetas Historial Incidencias del partido -- Sin relato disponible por el momento. Goles -- Sin goles registrados. Tarjetas -- Sin tarjetas registradas. Entre sí -- Sin partidos disponibles. Últimos de Japan 21/06 Tunisia 0 - 4 Japan

World Cup | Finalizado

14/06 Netherlands 2 - 2 Japan

World Cup | Finalizado

31/05 Japan 1 - 0 Iceland

Friendlies | Finalizado

31/03 England 0 - 1 Japan

Friendlies | Finalizado

28/03 Scotland 0 - 1 Japan

Friendlies | Finalizado Últimos de Sweden 20/06 Netherlands 5 - 1 Sweden

World Cup | Finalizado

15/06 Sweden 5 - 1 Tunisia

World Cup | Finalizado

04/06 Sweden 2 - 2 Greece

Friendlies | Finalizado

01/06 Norway 3 - 1 Sweden

Friendlies | Finalizado

31/03 Sweden 3 - 2 Poland

UEFA World Cup Qualifiers | Finalizado Estadísticas generales Japan Sweden 0 Sin datos 0 Alineaciones Japan Japan Sin alineación disponible. Sweden Sweden Sin alineación disponible.

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