EN VIVO: Japón vs. Suecia por el Mundial 2026

El mundo estadístico, en tiempo real, te lo presenta el Universo Futbol de Emisoras Unidas de Guatemala.
Las voces de El Mejor Equipo de Emisoras Unidas siguen de cerca las incidencias del día 15 del Universo Futbol, el cual tiene a continuación un partido importante de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, la cual organizan en conjunto Estados Unidos, México y Canadá.
Acompaña a El Mejor Equipo en la programación especial donde te daremos más detalles de este importante compromiso futbolístico que mide las fuerzas de dos escuadras que buscan el triunfo en esta edición XXIII del máximo evento del futbol.
Worldcup | World Cup - World Championship
Japan
Sistema: No disponible
Minuto: 13'
0 - 0
25/06/2026 - 17:00
Sweden
Sistema: No disponible
Competición
World Cup - World Championship - Worldcup
Fase
World Championship - Jornada 3
Árbitro
Iván Barton, El Salvador
Incidencias del partido
--
Sin relato disponible por el momento.
Goles
- --Sin goles registrados.
Tarjetas
- --Sin tarjetas registradas.
Entre sí
- --Sin partidos disponibles.
Últimos de Japan
-
21/06Tunisia 0 - 4 Japan
World Cup | Finalizado
-
14/06Netherlands 2 - 2 Japan
World Cup | Finalizado
-
31/05Japan 1 - 0 Iceland
Friendlies | Finalizado
-
31/03England 0 - 1 Japan
Friendlies | Finalizado
-
28/03Scotland 0 - 1 Japan
Friendlies | Finalizado
Últimos de Sweden
-
20/06Netherlands 5 - 1 Sweden
World Cup | Finalizado
-
15/06Sweden 5 - 1 Tunisia
World Cup | Finalizado
-
04/06Sweden 2 - 2 Greece
Friendlies | Finalizado
-
01/06Norway 3 - 1 Sweden
Friendlies | Finalizado
-
31/03Sweden 3 - 2 Poland
UEFA World Cup Qualifiers | Finalizado
Estadísticas generales
Japan
Sweden
0
Sin datos
0
Alineaciones
Japan
- Sin alineación disponible.
Sweden
- Sin alineación disponible.