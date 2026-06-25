Salt Bae, famoso chef turco, recibe críticas por celebrar con México y no apoyar a Turquía en el Mundial 2026

 Salt Bae Criticado por Celebrar con México en Mundial 2026
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-- Norway Norway France France --
26 junio / 13:00
Grupo A
Mexico South Africa South Korea Czech Republic
Grupo B
Switzerland Canada Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Japan Sweden Tunisia
Grupo G
Egypt Iran Belgium New Zealand
Grupo H
Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Algeria Jordan
Grupo K
Colombia Portugal D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Croatia Panama
Ranking of third-placed teams
Sweden Ecuador Bosnia & Herzegovina Paraguay
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
Korea Republic KRO
Finalizado
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Finalizado
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Finalizado
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Finalizado
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
Finalizado
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Finalizado
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Finalizado
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Finalizado
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Finalizado
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Finalizado
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

Salt Bae, famoso chef turco, recibe críticas por celebrar con México y no apoyar a Turquía en el Mundial 2026

por Sandy Sandoval
Salt Bae, Redes sociales
Salt Bae / FOTO: Redes sociales

Tras compartir imágenes celebrando con aficionados mexicanos, usuarios en redes sociales cuestionaron que no publicara mensajes de apoyo a la selección de Turquía durante el Mundial 2026.

Nusret Gökçe, mejor conocido como Salt Bae, volvió a convertirse en tendencia mundial, esta vez no por uno de sus famosos cortes de carne ni por su característico movimiento al lanzar sal, sino por las publicaciones que compartió durante el Mundial 2026.

El reconocido chef turco apareció en el Ángel de la Independencia celebrando junto a miles de aficionados mexicanos la victoria de la Selección Mexicana, primero tras el triunfo sobre Corea del Sur y posteriormente durante los festejos por la goleada sobre Chequia, resultados que permitieron al Tri avanzar con paso perfecto a la siguiente ronda del torneo.

Sin embargo, las imágenes provocaron una ola de comentarios en redes sociales, donde varios usuarios cuestionaron que, siendo originario de Turquía, no realizara publicaciones para apoyar a su selección durante su participación en la competencia.

El festejo con México que se volvió viral

Salt Bae compartió en sus redes sociales videos y fotografías recorriendo el Ángel de la Independencia, conviviendo con aficionados y disfrutando del ambiente festivo que inundó las calles de la Ciudad de México.

El chef incluso posó con seguidores, grabó el ambiente de la celebración y mostró su entusiasmo por la fiesta organizada por los aficionados mexicanos.

Las imágenes acumularon millones de reproducciones y rápidamente comenzaron a circular en distintas plataformas digitales.

Junto con los mensajes de bienvenida de los aficionados mexicanos, comenzaron a multiplicarse las publicaciones de usuarios, principalmente de Turquía, que señalaron la ausencia de mensajes de apoyo hacia la selección de su país.

En plataformas como X, algunos internautas cuestionaron que Salt Bae celebrara con México mientras no había realizado publicaciones similares antes de los compromisos de Turquía.

Hasta el momento, el chef no ha respondido públicamente a esos comentarios ni ha explicado el motivo de sus publicaciones.

Foto embed
Salt Bae chef turco - Redes sociales

Una polémica que recuerda lo ocurrido en Catar 2022

No es la primera vez que Nusret Gökçe protagoniza una controversia relacionada con el futbol. Tras la final del Mundial de Catar 2022, el chef ingresó al terreno de juego durante los festejos de Argentina y logró fotografiarse con varios jugadores, además de sostener y besar el trofeo de la Copa del Mundo, acciones que generaron fuertes críticas debido a los estrictos protocolos de la FIFA.

Las imágenes dieron la vuelta al mundo y provocaron que la FIFA iniciara una investigación para determinar cómo obtuvo acceso al campo de juego una vez concluida la ceremonia de premiación.

Tiempo después de aquella controversia, el empresario reconoció públicamente que había cometido un error. En una entrevista con Arabian Business, explicó que desconocía las reglas relacionadas con el trofeo y aseguró que, de haberlas conocido, nunca habría intentado tocar la copa.

"Amo el futbol. Amo a Argentina. Fue un accidente. Fue un error mío. Si hubiera conocido las reglas, nunca habría tocado la Copa del Mundo", expresó.

Desde entonces, el chef ha evitado protagonizar situaciones similares dentro de los escenarios deportivos.

Un empresario con fama mundial

Nusret Gökçe alcanzó fama internacional gracias a sus restaurantes especializados en cortes de carne y al peculiar gesto con el que espolvorea sal sobre los alimentos.

Su cadena Nusr-Et cuenta con establecimientos en ciudades como Dubái, Doha, Londres, Nueva York, Miami y Estambul, además de ser frecuentada por futbolistas, artistas, empresarios y figuras de talla internacional.

Esa popularidad ha hecho que cada una de sus apariciones públicas genere un enorme impacto en redes sociales.

Etiquetas
MéxicoTurquíacriticasPolémicaMundial 2026Salt Bae#ViralesMundial2026

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