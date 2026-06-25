Salt Bae, famoso chef turco, recibe críticas por celebrar con México y no apoyar a Turquía en el Mundial 2026

Tras compartir imágenes celebrando con aficionados mexicanos, usuarios en redes sociales cuestionaron que no publicara mensajes de apoyo a la selección de Turquía durante el Mundial 2026.

Nusret Gökçe, mejor conocido como Salt Bae, volvió a convertirse en tendencia mundial, esta vez no por uno de sus famosos cortes de carne ni por su característico movimiento al lanzar sal, sino por las publicaciones que compartió durante el Mundial 2026.

El reconocido chef turco apareció en el Ángel de la Independencia celebrando junto a miles de aficionados mexicanos la victoria de la Selección Mexicana, primero tras el triunfo sobre Corea del Sur y posteriormente durante los festejos por la goleada sobre Chequia, resultados que permitieron al Tri avanzar con paso perfecto a la siguiente ronda del torneo.

Sin embargo, las imágenes provocaron una ola de comentarios en redes sociales, donde varios usuarios cuestionaron que, siendo originario de Turquía, no realizara publicaciones para apoyar a su selección durante su participación en la competencia.

El festejo con México que se volvió viral

Salt Bae compartió en sus redes sociales videos y fotografías recorriendo el Ángel de la Independencia, conviviendo con aficionados y disfrutando del ambiente festivo que inundó las calles de la Ciudad de México.

El chef incluso posó con seguidores, grabó el ambiente de la celebración y mostró su entusiasmo por la fiesta organizada por los aficionados mexicanos.

Las imágenes acumularon millones de reproducciones y rápidamente comenzaron a circular en distintas plataformas digitales.

Junto con los mensajes de bienvenida de los aficionados mexicanos, comenzaron a multiplicarse las publicaciones de usuarios, principalmente de Turquía, que señalaron la ausencia de mensajes de apoyo hacia la selección de su país.

En plataformas como X, algunos internautas cuestionaron que Salt Bae celebrara con México mientras no había realizado publicaciones similares antes de los compromisos de Turquía.

Hasta el momento, el chef no ha respondido públicamente a esos comentarios ni ha explicado el motivo de sus publicaciones.

Salt Bae chef turco - Redes sociales

Una polémica que recuerda lo ocurrido en Catar 2022

No es la primera vez que Nusret Gökçe protagoniza una controversia relacionada con el futbol. Tras la final del Mundial de Catar 2022, el chef ingresó al terreno de juego durante los festejos de Argentina y logró fotografiarse con varios jugadores, además de sostener y besar el trofeo de la Copa del Mundo, acciones que generaron fuertes críticas debido a los estrictos protocolos de la FIFA.

Las imágenes dieron la vuelta al mundo y provocaron que la FIFA iniciara una investigación para determinar cómo obtuvo acceso al campo de juego una vez concluida la ceremonia de premiación.

Tiempo después de aquella controversia, el empresario reconoció públicamente que había cometido un error. En una entrevista con Arabian Business, explicó que desconocía las reglas relacionadas con el trofeo y aseguró que, de haberlas conocido, nunca habría intentado tocar la copa.

"Amo el futbol. Amo a Argentina. Fue un accidente. Fue un error mío. Si hubiera conocido las reglas, nunca habría tocado la Copa del Mundo", expresó.

Desde entonces, el chef ha evitado protagonizar situaciones similares dentro de los escenarios deportivos.

Un empresario con fama mundial

Nusret Gökçe alcanzó fama internacional gracias a sus restaurantes especializados en cortes de carne y al peculiar gesto con el que espolvorea sal sobre los alimentos.

Su cadena Nusr-Et cuenta con establecimientos en ciudades como Dubái, Doha, Londres, Nueva York, Miami y Estambul, además de ser frecuentada por futbolistas, artistas, empresarios y figuras de talla internacional.

Esa popularidad ha hecho que cada una de sus apariciones públicas genere un enorme impacto en redes sociales.

Etiquetas