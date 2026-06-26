 Brujo de Ghana predice qué selección ganará el Mundial 2026
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26 junio / 18:00
Grupo A
Mexico South Africa South Korea Czech Republic
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USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Japan Sweden Tunisia
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Egypt Iran Belgium New Zealand
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France Norway Senegal Iraq
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Argentina Austria Algeria Jordan
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Colombia Portugal D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Croatia Panama
Ranking of third-placed teams
Sweden Ecuador Bosnia & Herzegovina Paraguay
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
Korea Republic KRO
Finalizado
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Finalizado
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Finalizado
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Finalizado
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
Finalizado
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Finalizado
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Finalizado
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Finalizado
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Finalizado
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Finalizado
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Finalizado
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
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Brujo de Ghana predice qué selección ganará el Mundial 2026

por Oliver Paniagua
Nana Kwaku Bonsam., Redes sociales.
Nana Kwaku Bonsam. / FOTO: Redes sociales.

El famoso brujo de Ghana predice quién levantará la Copa del Mundo

En medio de la emoción que rodea al Mundial 2026, uno de los personajes más llamativos del torneo volvió a acaparar la atención con una nueva y polémica predicción. Nana Kwaku Bonsam, conocido popularmente como el "brujo de Ghana", aseguró que ya conoce al próximo campeón de la Copa del Mundo y afirmó que el título será para Portugal y Cristiano Ronaldo.

El sacerdote tradicional ghanés se ha convertido en una figura recurrente en las conversaciones mundialistas debido a sus supuestos poderes espirituales y a sus afirmaciones sobre la capacidad de influir en el rendimiento de futbolistas y selecciones.

Bonsam ganó notoriedad durante el torneo al declarar que había realizado un trabajo espiritual contra Harry Kane antes del partido entre Inglaterra y Ghana. El delantero inglés no logró marcar en el empate sin goles entre ambas selecciones, lo que alimentó las especulaciones y dio mayor visibilidad a las declaraciones del curandero.

He demostrado de lo que soy capaz y sé lo que tengo que hacer para detenerlo. Soy muy famoso por mis predicciones", afirmó al diario británico Daily Star antes del encuentro.

Sin embargo, fue en una entrevista con el canal británico LBC donde lanzó su pronóstico más llamativo. "Este Mundial es para Portugal y Cristiano Ronaldo. Ellos lo ganarán", aseguró el sacerdote, pese a que muchos aficionados consideran favoritas a selecciones como Argentina, Francia o Noruega.

Predicción resulta llamativa 

La predicción resulta llamativa debido a la relación que Bonsam ha mantenido con Cristiano Ronaldo desde el Mundial de Brasil 2014. En aquella ocasión afirmó que había realizado rituales para impedir que el entonces jugador del Real Madrid disputara el duelo entre Portugal y Ghana e incluso sostuvo que era responsable de las molestias físicas que sufría el delantero.

La realidad fue distinta. Cristiano Ronaldo jugó los tres partidos de la fase de grupos y anotó un gol precisamente frente a Ghana, dejando sin efecto las afirmaciones del sacerdote.

Nacido como Stephen Osei Mensah en la región de Ashanti, Ghana, Nana Kwaku Bonsam asegura haberse convertido en sacerdote tradicional tras sufrir graves quemaduras durante su adolescencia. Aunque no existe evidencia científica que respalde sus supuestos poderes, el llamado "brujo de Ghana" se ha transformado en uno de los personajes más virales y controvertidos del Mundial 2026.

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