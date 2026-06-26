Brujo de Ghana predice qué selección ganará el Mundial 2026

El famoso brujo de Ghana predice quién levantará la Copa del Mundo

En medio de la emoción que rodea al Mundial 2026, uno de los personajes más llamativos del torneo volvió a acaparar la atención con una nueva y polémica predicción. Nana Kwaku Bonsam, conocido popularmente como el "brujo de Ghana", aseguró que ya conoce al próximo campeón de la Copa del Mundo y afirmó que el título será para Portugal y Cristiano Ronaldo.

El sacerdote tradicional ghanés se ha convertido en una figura recurrente en las conversaciones mundialistas debido a sus supuestos poderes espirituales y a sus afirmaciones sobre la capacidad de influir en el rendimiento de futbolistas y selecciones.

Bonsam ganó notoriedad durante el torneo al declarar que había realizado un trabajo espiritual contra Harry Kane antes del partido entre Inglaterra y Ghana. El delantero inglés no logró marcar en el empate sin goles entre ambas selecciones, lo que alimentó las especulaciones y dio mayor visibilidad a las declaraciones del curandero.

He demostrado de lo que soy capaz y sé lo que tengo que hacer para detenerlo. Soy muy famoso por mis predicciones", afirmó al diario británico Daily Star antes del encuentro.

Sin embargo, fue en una entrevista con el canal británico LBC donde lanzó su pronóstico más llamativo. "Este Mundial es para Portugal y Cristiano Ronaldo. Ellos lo ganarán", aseguró el sacerdote, pese a que muchos aficionados consideran favoritas a selecciones como Argentina, Francia o Noruega.

Predicción resulta llamativa

La predicción resulta llamativa debido a la relación que Bonsam ha mantenido con Cristiano Ronaldo desde el Mundial de Brasil 2014. En aquella ocasión afirmó que había realizado rituales para impedir que el entonces jugador del Real Madrid disputara el duelo entre Portugal y Ghana e incluso sostuvo que era responsable de las molestias físicas que sufría el delantero.

La realidad fue distinta. Cristiano Ronaldo jugó los tres partidos de la fase de grupos y anotó un gol precisamente frente a Ghana, dejando sin efecto las afirmaciones del sacerdote.

Nacido como Stephen Osei Mensah en la región de Ashanti, Ghana, Nana Kwaku Bonsam asegura haberse convertido en sacerdote tradicional tras sufrir graves quemaduras durante su adolescencia. Aunque no existe evidencia científica que respalde sus supuestos poderes, el llamado "brujo de Ghana" se ha transformado en uno de los personajes más virales y controvertidos del Mundial 2026.

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