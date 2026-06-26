Channing Tatum sorprende al aparecer entre los “Haaland” en las gradas del Mundial 2026

Channing Tatum apareció entre decenas de aficionados caracterizados como Erling Haaland y revolucionó las redes sociales.

El Mundial 2026 continúa regalando imágenes que trascienden el futbol. Durante el partido entre Noruega y Francia por el liderato del Grupo I, el actor estadounidense Channing Tatum sorprendió al aparecer en las tribunas rodeado de aficionados caracterizados como Erling Haaland.

Las fotografías rápidamente se hicieron virales en redes sociales, donde miles de usuarios destacaron el buen humor del protagonista de Magic Mike al integrarse a un grupo de seguidores que imitaban el característico peinado rubio del delantero noruego y lucían la camiseta número 9 de la selección escandinava.

La escena se convirtió en una de las imágenes más comentadas de la jornada mundialista y dejó claro que Haaland no solo es una figura dentro del terreno de juego, sino también un auténtico fenómeno cultural.

Un encuentro que nadie esperaba

Las imágenes muestran a Channing Tatum completamente integrado con los aficionados noruegos. Sonriendo, posando para fotografías y rodeado por decenas de "Haalands", el actor disfrutó del ambiente previo al encuentro en una fiesta futbolera que rápidamente captó la atención de los presentes.

Muchos seguidores bromearon en redes sociales asegurando que era imposible distinguir cuál era el verdadero Haaland entre tantos aficionados con el mismo peinado y uniforme.

Otros incluso calificaron al grupo como "el ejército de Haaland", una ocurrencia que rápidamente comenzó a multiplicarse en plataformas como X e Instagram.

Una amistad que nació antes del Mundial 2026

La presencia de Channing Tatum junto a los aficionados noruegos no fue una casualidad. Meses antes del Mundial, el actor compartió un divertido video promocional junto a Erling Haaland, una colaboración que mostró la buena química entre ambos y que fue ampliamente difundida en redes sociales.

En aquella grabación, ambos intercambiaron bromas y protagonizaron un contenido que acumuló millones de reproducciones, fortaleciendo el vínculo entre el delantero y una de las estrellas más reconocidas de Hollywood.

Por ello, muchos aficionados interpretaron la presencia del actor en las gradas como un nuevo guiño hacia Haaland y la selección de Noruega.

Aunque Erling Haaland estuvo en el banco de suplentes en el partido frente a Francia en el por decisión del entrenador Ståle Solbakken, su popularidad continúa creciendo alrededor del mundo.

El atacante del Manchester City se ha convertido en uno de los futbolistas más reconocidos de la actualidad gracias a su impresionante capacidad goleadora, sus récords en Inglaterra y su liderazgo con la selección noruega.

Su imagen ha inspirado campañas publicitarias, colaboraciones con marcas internacionales y ahora también una curiosa tendencia entre los aficionados, quienes acuden a los estadios utilizando pelucas rubias y replicando su característico peinado para mostrarle apoyo.

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