Channing Tatum sorprende al aparecer entre los “Haaland” en las gradas del Mundial 2026

 Channing Tatum sorprende en Mundial 2026 entre los Haaland
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-- Cape Verde Cape Verde Saudi Arabia Saudi Arabia --
26 junio / 18:00
Grupo A
Mexico South Africa South Korea Czech Republic
Grupo B
Switzerland Canada Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Japan Sweden Tunisia
Grupo G
Egypt Iran Belgium New Zealand
Grupo H
Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Algeria Jordan
Grupo K
Colombia Portugal D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Croatia Panama
Ranking of third-placed teams
Sweden Ecuador Bosnia & Herzegovina Paraguay
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
Korea Republic KRO
Finalizado
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Finalizado
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Finalizado
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Finalizado
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
Finalizado
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Finalizado
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Finalizado
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Finalizado
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Finalizado
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Finalizado
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Finalizado
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

Channing Tatum sorprende al aparecer entre los “Haaland” en las gradas del Mundial 2026

por Sandy Sandoval
Channing Tatum y Haaland, Redes sociales
Channing Tatum y Haaland / FOTO: Redes sociales

Channing Tatum apareció entre decenas de aficionados caracterizados como Erling Haaland y revolucionó las redes sociales.

El Mundial 2026 continúa regalando imágenes que trascienden el futbol. Durante el partido entre Noruega y Francia por el liderato del Grupo I, el actor estadounidense Channing Tatum sorprendió al aparecer en las tribunas rodeado de aficionados caracterizados como Erling Haaland.

Las fotografías rápidamente se hicieron virales en redes sociales, donde miles de usuarios destacaron el buen humor del protagonista de Magic Mike al integrarse a un grupo de seguidores que imitaban el característico peinado rubio del delantero noruego y lucían la camiseta número 9 de la selección escandinava.

La escena se convirtió en una de las imágenes más comentadas de la jornada mundialista y dejó claro que Haaland no solo es una figura dentro del terreno de juego, sino también un auténtico fenómeno cultural.

Un encuentro que nadie esperaba

Las imágenes muestran a Channing Tatum completamente integrado con los aficionados noruegos. Sonriendo, posando para fotografías y rodeado por decenas de "Haalands", el actor disfrutó del ambiente previo al encuentro en una fiesta futbolera que rápidamente captó la atención de los presentes.

Muchos seguidores bromearon en redes sociales asegurando que era imposible distinguir cuál era el verdadero Haaland entre tantos aficionados con el mismo peinado y uniforme.

Otros incluso calificaron al grupo como "el ejército de Haaland", una ocurrencia que rápidamente comenzó a multiplicarse en plataformas como X e Instagram.

Una amistad que nació antes del Mundial 2026

La presencia de Channing Tatum junto a los aficionados noruegos no fue una casualidad. Meses antes del Mundial, el actor compartió un divertido video promocional junto a Erling Haaland, una colaboración que mostró la buena química entre ambos y que fue ampliamente difundida en redes sociales.

En aquella grabación, ambos intercambiaron bromas y protagonizaron un contenido que acumuló millones de reproducciones, fortaleciendo el vínculo entre el delantero y una de las estrellas más reconocidas de Hollywood.

Por ello, muchos aficionados interpretaron la presencia del actor en las gradas como un nuevo guiño hacia Haaland y la selección de Noruega.

Aunque Erling Haaland estuvo en el banco de suplentes en el partido frente a Francia en el por decisión del entrenador Ståle Solbakken, su popularidad continúa creciendo alrededor del mundo.

El atacante del Manchester City se ha convertido en uno de los futbolistas más reconocidos de la actualidad gracias a su impresionante capacidad goleadora, sus récords en Inglaterra y su liderazgo con la selección noruega.

Su imagen ha inspirado campañas publicitarias, colaboraciones con marcas internacionales y ahora también una curiosa tendencia entre los aficionados, quienes acuden a los estadios utilizando pelucas rubias y replicando su característico peinado para mostrarle apoyo.

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