Filtran chat entre Cristiano Ronaldo y un portero brasileño en plena concentración de Portugal

Sale a la luz chat de WhatsApp entre Cristiano Ronaldo y arquero brasileño en pleno Mundial.

Mientras Cristiano Ronaldo se prepara con la selección de Portugal para el decisivo duelo ante Colombia en el Mundial 2026, una conversación privada del delantero portugués con el guardameta brasileño Bento salió a la luz y se volvió viral en redes sociales.

El arquero compartió en su canal de YouTube una serie de mensajes de WhatsApp que recibió de Cristiano tras atravesar uno de los momentos más complicados de su carrera. Bento había sido duramente criticado por varios errores cometidos con el Al-Nassr frente al Al Hilal en la liga saudí y posteriormente en la Liga de Campeones de Asia Two, actuaciones que pusieron en duda su continuidad como titular.

Lejos de tomar distancia, Cristiano decidió respaldar a su compañero con palabras de aliento. "¡Vamos, hermano!", escribió el capitán portugués en el inicio de la conversación.

Bento respondió agradeciendo el gesto y mostrando confianza en revertir la situación. "Gracias, hermano. Definitivamente vamos a ganar. Mantén la cabeza en alto y sigamos adelante. Lo merecemos mucho. Todo estará bien. Un abrazo para ti. Siempre estamos juntos", contestó el brasileño.

El intercambio concluyó con un breve mensaje de Ronaldo: "Cuídate".

La publicación del arquero ha generado numerosos comentarios entre aficionados, quienes destacaron el liderazgo del cinco veces ganador del Balón de Oro fuera de las canchas y su cercanía con varios compañeros del futbol saudí.

El Portugal vs. Colombia

Cristiano Ronaldo afronta en Estados Unidos lo que podría ser el último gran torneo internacional de su carrera. Portugal disputará este 27 de junio un esperado encuentro frente a Colombia, en un choque inédito entre ambas selecciones.

El compromiso, correspondiente al Grupo K, ha despertado enorme expectativa debido a la calidad de ambas plantillas. Portugal llega al torneo como la sexta mejor selección del ranking de la FIFA, mientras que Colombia busca confirmar el crecimiento de una generación que aspira a competir de igual a igual con las potencias europeas.

A un día del partido, la difusión de este chat ha mostrado una faceta menos conocida de Cristiano Ronaldo: la de un referente dispuesto a apoyar a sus compañeros incluso en sus momentos más difíciles.

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