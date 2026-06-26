El curioso comentario de Ibrahimovic sobre el look del DT de Ecuador

 El comentario de Ibrahimovic sobre el look del DT de Ecuador
Emisoras Unidas 89.7
Universo Fútbol
SIMAN
En Vivo
01 Norway Norway France France 02
29:00
Grupo A
Mexico South Africa South Korea Czech Republic
Grupo B
Switzerland Canada Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Japan Sweden Tunisia
Grupo G
Egypt Iran Belgium New Zealand
Grupo H
Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Algeria Jordan
Grupo K
Colombia Portugal D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Croatia Panama
Ranking of third-placed teams
Sweden Ecuador Bosnia & Herzegovina Paraguay
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
Korea Republic KRO
Finalizado
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Finalizado
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Finalizado
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Finalizado
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
Finalizado
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Finalizado
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Finalizado
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Finalizado
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
28
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
27
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Finalizado
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Finalizado
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

El curioso comentario de Ibrahimovic sobre el look del DT de Ecuador

por Christoper Chang
El curioso comentario de Ibrahimovic sobre el look del DT de Ecuador - RR. SS.
El curioso comentario de Ibrahimovic sobre el look del DT de Ecuador / FOTO: RR. SS.

El exfutbolista sueco dejó una de las frases más curiosas del Mundial 2026 al bromear sobre el cabello de Sebastián Beccacece tras la clasificación de Ecuador a dieciseisavos.

La victoria de Ecuador por 2-1 sobre Alemania en el Mundial 2026 generó múltiples reacciones, entre ellas la del exfutbolista sueco Zlatan Ibrahimovic, quien destacó el desempeño del conjunto dirigido por Sebastián Beccacece. Durante su participación como comentarista en la televisión de Estados Unidos, el exdelantero aseguró que la selección ecuatoriana cambió su forma de afrontar el partido y fue recompensada con un resultado que le permitió avanzar de ronda. "Lo dije antes del partido: si tienes una oportunidad, puedes tener suerte. Si tienes una segunda, dos oportunidades son un milagro. Y, para ser honesto, ellos tuvieron suerte y también un milagro en esas ocasiones, pero eso no significa que el partido no haya sido bueno", expresó.

Ibrahimovic también consideró que el planteamiento ofensivo fue determinante para el triunfo. "Tuvieron una actuación fantástica. Ganaron el partido. Cuando juegas para ganar, juegas de manera diferente. Te arriesgas de otra forma. Los jugadores necesitan atacar más, necesitan arriesgar más, y es una forma de juego distinta. Por eso ganaron este partido. Grandes elogios para ellos", afirmó el exinternacional sueco, quien resaltó la valentía mostrada por Ecuador frente a una de las selecciones más fuertes del campeonato.

Ibrahimovic elogia el look de Sebastián Beccacece

Tras analizar el encuentro, Ibrahimovic cambió el tono de la conversación y protagonizó uno de los momentos más comentados de la transmisión al bromear sobre la apariencia del entrenador ecuatoriano. Dirigiéndose a la conductora Rebecca Lowe, preguntó: "¿Comparten el mismo acondicionador que el entrenador de Ecuador, Sebastián, o no? Es un gran look, es fantástico, incluso con la victoria se ve mejor". La periodista siguió el juego y respondió entre sonrisas: "Es un gran look", en referencia al característico peinado de Beccacece.

Con este resultado, Ecuador terminó la fase de grupos con cuatro puntos y una diferencia de gol suficiente para superar a Bosnia, que también sumó cuatro unidades, pero con un saldo inferior. De esta manera, la selección ecuatoriana aseguró su presencia en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, en una jornada que combinó una clasificación memorable con un comentario humorístico de Ibrahimovic que rápidamente llamó la atención de los aficionados.

Foto embed
Ecuador - Redes sociales
Etiquetas
EcuadorFútbollookMundial 2026Sebastián Beccacece#ViralesMundial2026Ibrahimović

Más de Universo Fútbol

Universo Fútbol Volver