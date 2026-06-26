El curioso comentario de Ibrahimovic sobre el look del DT de Ecuador

El exfutbolista sueco dejó una de las frases más curiosas del Mundial 2026 al bromear sobre el cabello de Sebastián Beccacece tras la clasificación de Ecuador a dieciseisavos.

La victoria de Ecuador por 2-1 sobre Alemania en el Mundial 2026 generó múltiples reacciones, entre ellas la del exfutbolista sueco Zlatan Ibrahimovic, quien destacó el desempeño del conjunto dirigido por Sebastián Beccacece. Durante su participación como comentarista en la televisión de Estados Unidos, el exdelantero aseguró que la selección ecuatoriana cambió su forma de afrontar el partido y fue recompensada con un resultado que le permitió avanzar de ronda. "Lo dije antes del partido: si tienes una oportunidad, puedes tener suerte. Si tienes una segunda, dos oportunidades son un milagro. Y, para ser honesto, ellos tuvieron suerte y también un milagro en esas ocasiones, pero eso no significa que el partido no haya sido bueno", expresó.

Ibrahimovic también consideró que el planteamiento ofensivo fue determinante para el triunfo. "Tuvieron una actuación fantástica. Ganaron el partido. Cuando juegas para ganar, juegas de manera diferente. Te arriesgas de otra forma. Los jugadores necesitan atacar más, necesitan arriesgar más, y es una forma de juego distinta. Por eso ganaron este partido. Grandes elogios para ellos", afirmó el exinternacional sueco, quien resaltó la valentía mostrada por Ecuador frente a una de las selecciones más fuertes del campeonato.

Ibrahimovic elogia el look de Sebastián Beccacece

Tras analizar el encuentro, Ibrahimovic cambió el tono de la conversación y protagonizó uno de los momentos más comentados de la transmisión al bromear sobre la apariencia del entrenador ecuatoriano. Dirigiéndose a la conductora Rebecca Lowe, preguntó: "¿Comparten el mismo acondicionador que el entrenador de Ecuador, Sebastián, o no? Es un gran look, es fantástico, incluso con la victoria se ve mejor". La periodista siguió el juego y respondió entre sonrisas: "Es un gran look", en referencia al característico peinado de Beccacece.

Con este resultado, Ecuador terminó la fase de grupos con cuatro puntos y una diferencia de gol suficiente para superar a Bosnia, que también sumó cuatro unidades, pero con un saldo inferior. De esta manera, la selección ecuatoriana aseguró su presencia en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, en una jornada que combinó una clasificación memorable con un comentario humorístico de Ibrahimovic que rápidamente llamó la atención de los aficionados.

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