Entrenador de Jordania sorprende y anticipa derrota ante Argentina

Jordania llega al último partido del Grupo J sin opciones de clasificación.

El seleccionador de Jordania, Jamal Sellami, ha sorprendido en la previa del duelo frente a Argentina al reconocer la dificultad del encuentro y dar por hecho el dominio del vigente campeón del mundo. El combinado asiático cerrará su histórica primera participación en un Mundial enfrentándose este sábado a la albiceleste, incluso con la posibilidad de que Lionel Messi no sea titular.

Jordania llega al último partido del Grupo J sin opciones de clasificación, tras caer en sus dos primeros compromisos ante Austria y Argelia. Con ese escenario, el equipo solo busca despedirse del torneo con una actuación digna ante uno de los grandes favoritos al título.

Argentina, por su parte, ya aseguró el liderato del grupo tras imponerse a Argelia y Austria, mostrando un rendimiento sólido que la mantiene como candidata a revalidar el campeonato.

En conferencia de prensa, Sellami fue claro sobre la dificultad del desafío. "No tenemos ni idea de qué hará el seleccionador argentino con respecto a su alineación inicial, pero, sean quienes sean los jugadores, el equipo es excepcional y cada uno de ellos se merece su puesto en esta selección", señaló el técnico jordano.

Cualquier versión de Argentina representa un reto mayúsculo

El entrenador añadió que cualquier versión de Argentina representa un reto mayúsculo. "Todos sueñan con ganar el Mundial, así que, sea quien sea el jugador que salte al campo, llevará consigo los sueños de la selección argentina. Por supuesto, si Messi juega, es uno de los mejores jugadores del mundo, y si no, seguiremos enfrentándonos a un equipo muy fuerte y sólido", afirmó.

Más allá del resultado, el capitán Noor Al-Rawabdeh destacó el valor simbólico de la participación jordana en el torneo. "El mero hecho de estar aquí es un mensaje que queremos transmitir sobre el pueblo jordano y su cultura, para mostrar al mundo quiénes somos", expresó.

Los jordanos somos personas con sueños y perseverancia, y estamos contentos de haber podido reflejar esta imagen", concluyó el capitán, subrayando el impacto histórico de la presencia del país en la Copa del Mundo.

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