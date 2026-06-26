Entrenador de Jordania sorprende y anticipa derrota ante Argentina

 Entrenador de Jordania anticipa derrota ante Argentina
Emisoras Unidas 89.7
Universo Fútbol
SIMAN
Próximo
-- Egypt Egypt Iran Iran --
26 junio / 21:00
Grupo A
Mexico South Africa South Korea Czech Republic
Grupo B
Switzerland Canada Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Japan Sweden Tunisia
Grupo G
Egypt Iran Belgium New Zealand
Grupo H
Spain Cape Verde Uruguay Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Algeria Jordan
Grupo K
Colombia Portugal D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Croatia Panama
Ranking of third-placed teams
Sweden Ecuador Bosnia & Herzegovina Paraguay
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
Korea Republic KRO
Finalizado
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Finalizado
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Finalizado
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Finalizado
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
Finalizado
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Finalizado
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Finalizado
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Finalizado
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
Finalizado
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Finalizado
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Finalizado
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Finalizado
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

Entrenador de Jordania sorprende y anticipa derrota ante Argentina

por Oliver Paniagua
El entrenador de Jordania asume el reto imposible ante Argentina., Redes sociales.
El entrenador de Jordania asume el reto imposible ante Argentina. / FOTO: Redes sociales.

Jordania llega al último partido del Grupo J sin opciones de clasificación.

El seleccionador de Jordania, Jamal Sellami, ha sorprendido en la previa del duelo frente a Argentina al reconocer la dificultad del encuentro y dar por hecho el dominio del vigente campeón del mundo. El combinado asiático cerrará su histórica primera participación en un Mundial enfrentándose este sábado a la albiceleste, incluso con la posibilidad de que Lionel Messi no sea titular.

Jordania llega al último partido del Grupo J sin opciones de clasificación, tras caer en sus dos primeros compromisos ante Austria y Argelia. Con ese escenario, el equipo solo busca despedirse del torneo con una actuación digna ante uno de los grandes favoritos al título.

Argentina, por su parte, ya aseguró el liderato del grupo tras imponerse a Argelia y Austria, mostrando un rendimiento sólido que la mantiene como candidata a revalidar el campeonato.

En conferencia de prensa, Sellami fue claro sobre la dificultad del desafío. "No tenemos ni idea de qué hará el seleccionador argentino con respecto a su alineación inicial, pero, sean quienes sean los jugadores, el equipo es excepcional y cada uno de ellos se merece su puesto en esta selección", señaló el técnico jordano.

Cualquier versión de Argentina representa un reto mayúsculo

El entrenador añadió que cualquier versión de Argentina representa un reto mayúsculo. "Todos sueñan con ganar el Mundial, así que, sea quien sea el jugador que salte al campo, llevará consigo los sueños de la selección argentina. Por supuesto, si Messi juega, es uno de los mejores jugadores del mundo, y si no, seguiremos enfrentándonos a un equipo muy fuerte y sólido", afirmó.

Más allá del resultado, el capitán Noor Al-Rawabdeh destacó el valor simbólico de la participación jordana en el torneo. "El mero hecho de estar aquí es un mensaje que queremos transmitir sobre el pueblo jordano y su cultura, para mostrar al mundo quiénes somos", expresó.

Los jordanos somos personas con sueños y perseverancia, y estamos contentos de haber podido reflejar esta imagen", concluyó el capitán, subrayando el impacto histórico de la presencia del país en la Copa del Mundo.

Etiquetas
MessiFutbol InternacionalMundial 2023Destacadasentrenador Jordaniaderrota ArgentinaSellami

Más de Universo Fútbol

Universo Fútbol Volver