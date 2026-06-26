¿Por qué no juegan Erling Haaland y Martin Odegaard? La razón detrás de su ausencia ante Francia

 ¿Por qué Haaland y Ødegaard no juegan contra Francia?
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01 Norway Norway France France 02
29:00
Grupo A
Mexico South Africa South Korea Czech Republic
Grupo B
Switzerland Canada Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Japan Sweden Tunisia
Grupo G
Egypt Iran Belgium New Zealand
Grupo H
Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Algeria Jordan
Grupo K
Colombia Portugal D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Croatia Panama
Ranking of third-placed teams
Sweden Ecuador Bosnia & Herzegovina Paraguay
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
Korea Republic KRO
Finalizado
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Finalizado
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Finalizado
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Finalizado
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
Finalizado
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Finalizado
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Finalizado
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Finalizado
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
28
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
27
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Finalizado
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Finalizado
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
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¿Por qué no juegan Erling Haaland y Martin Odegaard? La razón detrás de su ausencia ante Francia

por Sandy Sandoval
Erling Haaland y Martin Odegaard Noruega, Redes sociales
Erling Haaland y Martin Odegaard Noruega / FOTO: Redes sociales

Erling Haaland y Martin Odegaard, dos de las grandes figuras del Mundial 2026, no aparecen como titulares frente a Francia. ¿Lesión, decisión técnica o estrategia?

El partido entre Noruega y Francia, correspondiente a la tercera jornada del Grupo I del Mundial 2026, generó sorpresa desde mucho antes del silbatazo inicial. Cuando se dieron a conocer las alineaciones oficiales, los aficionados notaron inmediatamente la ausencia de Erling Haaland y Martin Odegaard en el once titular del conjunto escandinavo.

Los dos referentes de Noruega comenzaron el compromiso desde el banquillo por decisión del entrenador Ståle Solbakken, quien optó por administrar las cargas físicas de sus principales figuras pensando en la fase de eliminación directa del torneo.

Noruega ya tenía asegurada su clasificación

La decisión del cuerpo técnico no responde a lesiones ni a problemas disciplinarios. Tanto Haaland como Odegaard se encuentran en condiciones físicas para jugar y fueron incluidos entre los suplentes, por lo que pueden ingresar durante el encuentro si el estratega lo considera necesario.

Noruega llegó a este compromiso con el boleto asegurado para los dieciseisavos de final después de vencer en sus dos primeros partidos del Grupo I. Sin embargo, el duelo ante Francia definía al líder del sector, una posición importante porque puede influir en el cruce de la siguiente ronda.

Con la clasificación garantizada, Solbakken prefirió no correr riesgos con varios de sus habituales titulares, incluyendo a sus dos máximas estrellas.

Largo camino del Mundial

El calendario del Mundial 2026 ha obligado a muchas selecciones a administrar el desgaste de sus futbolistas. Los encuentros se disputan con pocos días de recuperación y varios equipos han recurrido a rotaciones para mantener fresco a su plantel.

En el caso de Noruega, Haaland había sido determinante durante la fase de grupos con cuatro goles, mientras que Odegaard se consolidó como el líder futbolístico del mediocampo y el principal generador de juego del equipo. Preservarlos para la siguiente ronda representa una apuesta a largo plazo por parte del cuerpo técnico.

Francia apuesta por su mejor equipo

A diferencia de Noruega, la selección francesa decidió presentar una alineación mucho más cercana a su cuadro estelar.

Con Kylian Mbappé como principal referente ofensivo, Didier Deschamps —o su cuerpo técnico durante este compromiso— mantuvo una base competitiva con futbolistas como Mike Maignan, Jules Koundé, Dayot Upamecano, Theo Hernández, Aurélien Tchouaméni, Ousmane Dembélé, Michael Olise y Désiré Doué, buscando asegurar el primer lugar del grupo.

¿Podrán ingresar durante el partido?

Sí. Al no existir ninguna lesión, Haaland y Odegaard están disponibles para disputar minutos si el desarrollo del encuentro así lo requiere.

En caso de que Francia tome ventaja o el liderato del Grupo I siga en juego durante la segunda mitad, Solbakken podría recurrir a ambos futbolistas para intentar cambiar el rumbo del compromiso. Su presencia en el banquillo permite a Noruega contar con dos de los jugadores más determinantes del campeonato sin comprometer su estado físico desde el inicio.

Etiquetas
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