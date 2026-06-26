¿Por qué no juegan Erling Haaland y Martin Odegaard? La razón detrás de su ausencia ante Francia

Erling Haaland y Martin Odegaard, dos de las grandes figuras del Mundial 2026, no aparecen como titulares frente a Francia. ¿Lesión, decisión técnica o estrategia?

El partido entre Noruega y Francia, correspondiente a la tercera jornada del Grupo I del Mundial 2026, generó sorpresa desde mucho antes del silbatazo inicial. Cuando se dieron a conocer las alineaciones oficiales, los aficionados notaron inmediatamente la ausencia de Erling Haaland y Martin Odegaard en el once titular del conjunto escandinavo.

Los dos referentes de Noruega comenzaron el compromiso desde el banquillo por decisión del entrenador Ståle Solbakken, quien optó por administrar las cargas físicas de sus principales figuras pensando en la fase de eliminación directa del torneo.

Noruega ya tenía asegurada su clasificación

La decisión del cuerpo técnico no responde a lesiones ni a problemas disciplinarios. Tanto Haaland como Odegaard se encuentran en condiciones físicas para jugar y fueron incluidos entre los suplentes, por lo que pueden ingresar durante el encuentro si el estratega lo considera necesario.

Noruega llegó a este compromiso con el boleto asegurado para los dieciseisavos de final después de vencer en sus dos primeros partidos del Grupo I. Sin embargo, el duelo ante Francia definía al líder del sector, una posición importante porque puede influir en el cruce de la siguiente ronda.

Con la clasificación garantizada, Solbakken prefirió no correr riesgos con varios de sus habituales titulares, incluyendo a sus dos máximas estrellas.

Largo camino del Mundial

El calendario del Mundial 2026 ha obligado a muchas selecciones a administrar el desgaste de sus futbolistas. Los encuentros se disputan con pocos días de recuperación y varios equipos han recurrido a rotaciones para mantener fresco a su plantel.

En el caso de Noruega, Haaland había sido determinante durante la fase de grupos con cuatro goles, mientras que Odegaard se consolidó como el líder futbolístico del mediocampo y el principal generador de juego del equipo. Preservarlos para la siguiente ronda representa una apuesta a largo plazo por parte del cuerpo técnico.

Francia apuesta por su mejor equipo

A diferencia de Noruega, la selección francesa decidió presentar una alineación mucho más cercana a su cuadro estelar.

Con Kylian Mbappé como principal referente ofensivo, Didier Deschamps —o su cuerpo técnico durante este compromiso— mantuvo una base competitiva con futbolistas como Mike Maignan, Jules Koundé, Dayot Upamecano, Theo Hernández, Aurélien Tchouaméni, Ousmane Dembélé, Michael Olise y Désiré Doué, buscando asegurar el primer lugar del grupo.

¿Podrán ingresar durante el partido?

Sí. Al no existir ninguna lesión, Haaland y Odegaard están disponibles para disputar minutos si el desarrollo del encuentro así lo requiere.

En caso de que Francia tome ventaja o el liderato del Grupo I siga en juego durante la segunda mitad, Solbakken podría recurrir a ambos futbolistas para intentar cambiar el rumbo del compromiso. Su presencia en el banquillo permite a Noruega contar con dos de los jugadores más determinantes del campeonato sin comprometer su estado físico desde el inicio.

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