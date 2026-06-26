VIDEO: Así festejó la mamá de Vozinha la clasificación de Cabo Verde

 Así festejó la mamá de Vozinha la clasificación de Cabo Verde
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27 junio / 15:00
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USA Australia Paraguay Turkey
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Ranking of third-placed teams
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POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
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Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
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24/06 19:00 HS
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12/06 13:00 HS
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Switzerland SWI
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Switzerland SWI
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Finalizado
Switzerland SWI
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Canada CAN
Finalizado
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24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
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Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Finalizado
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
Finalizado
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Finalizado
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Finalizado
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Finalizado
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Finalizado
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
Finalizado
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Finalizado
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
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Finalizado
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Finalizado
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
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Finalizado
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17/06 17:00 HS
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Finalizado
England ENG
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Ghana GHA
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23/06 17:00 HS
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27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
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VIDEO: Así festejó la mamá de Vozinha la clasificación de Cabo Verde

por Oliver Paniagua
Vozinha ya supera el fenómeno viral de Tim Payne en el Mundial - EFE
Vozinha ya supera el fenómeno viral de Tim Payne en el Mundial / FOTO: Agencia EFE

La emotiva celebración de la mamá de Vozinha por la clasificación de Cabo Verde.

Cabo Verde continúa escribiendo una de las historias más emotivas del Mundial 2026. La pequeña nación africana, con poco más de 600 mil habitantes, logró una histórica clasificación a los dieciseisavos de final en su primera participación en una Copa del Mundo y dejó una de las imágenes más conmovedoras del torneo: la celebración de la madre del arquero Vozinha desde las tribunas.

Apenas se confirmó la derrota de Uruguay frente a España y el empate sin goles entre Cabo Verde y Arabia Saudita, los jugadores caboverdianos estallaron de felicidad sobre el césped de Houston. Sin embargo, una de las escenas que más emocionó a los aficionados ocurrió en las gradas.

Las cámaras captaron a la madre de Vozinha saltando, gritando y celebrando entre lágrimas la clasificación de su país. La mujer no pudo contener la emoción al ver cómo su hijo y sus compañeros conseguían avanzar a la siguiente ronda en el primer Mundial de la historia de Cabo Verde.

Vozinha, uno de los futbolistas más queridos del Mundial 

El propio guardameta se ha convertido en uno de los personajes más queridos de esta Copa del Mundo. En los últimos días se viralizó la historia de cómo su madre logró viajar para verlo disputar el torneo, haciendo aún más especial el momento vivido tras el pitazo final.

Cabo Verde selló su pase a los dieciseisavos de final gracias a tres empates en la fase de grupos. El combinado africano igualó ante Uruguay, España y Arabia Saudita, resultados que parecían insuficientes, pero que terminaron siendo decisivos debido a la derrota de la Celeste frente a España en la última jornada.

El empate 1-1 ante España fue especialmente valioso, ya que terminó inclinando la balanza a favor de los africanos y permitió una de las clasificaciones más inesperadas del certamen.

Ahora, la aventura de Cabo Verde tendrá un nuevo capítulo. El equipo enfrentará en la siguiente ronda a la vigente campeona del mundo, Argentina, en un duelo que promete captar la atención de millones de aficionados.

Por ahora, el Mundial ya les regaló un recuerdo imborrable: las lágrimas de sus hinchas y la felicidad desbordada de la mamá de Vozinha celebrando un momento histórico para todo un país.

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CelebraciónCabo VerdeMundial 2026Futbol AfricanoDestacadasVozinhahistoria emotiva

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