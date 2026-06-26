VIDEO: Así festejó la mamá de Vozinha la clasificación de Cabo Verde

La emotiva celebración de la mamá de Vozinha por la clasificación de Cabo Verde.

Cabo Verde continúa escribiendo una de las historias más emotivas del Mundial 2026. La pequeña nación africana, con poco más de 600 mil habitantes, logró una histórica clasificación a los dieciseisavos de final en su primera participación en una Copa del Mundo y dejó una de las imágenes más conmovedoras del torneo: la celebración de la madre del arquero Vozinha desde las tribunas.

Apenas se confirmó la derrota de Uruguay frente a España y el empate sin goles entre Cabo Verde y Arabia Saudita, los jugadores caboverdianos estallaron de felicidad sobre el césped de Houston. Sin embargo, una de las escenas que más emocionó a los aficionados ocurrió en las gradas.

Las cámaras captaron a la madre de Vozinha saltando, gritando y celebrando entre lágrimas la clasificación de su país. La mujer no pudo contener la emoción al ver cómo su hijo y sus compañeros conseguían avanzar a la siguiente ronda en el primer Mundial de la historia de Cabo Verde.

Vozinha, uno de los futbolistas más queridos del Mundial

El propio guardameta se ha convertido en uno de los personajes más queridos de esta Copa del Mundo. En los últimos días se viralizó la historia de cómo su madre logró viajar para verlo disputar el torneo, haciendo aún más especial el momento vivido tras el pitazo final.

Cabo Verde selló su pase a los dieciseisavos de final gracias a tres empates en la fase de grupos. El combinado africano igualó ante Uruguay, España y Arabia Saudita, resultados que parecían insuficientes, pero que terminaron siendo decisivos debido a la derrota de la Celeste frente a España en la última jornada.

El empate 1-1 ante España fue especialmente valioso, ya que terminó inclinando la balanza a favor de los africanos y permitió una de las clasificaciones más inesperadas del certamen.

Ahora, la aventura de Cabo Verde tendrá un nuevo capítulo. El equipo enfrentará en la siguiente ronda a la vigente campeona del mundo, Argentina, en un duelo que promete captar la atención de millones de aficionados.

Por ahora, el Mundial ya les regaló un recuerdo imborrable: las lágrimas de sus hinchas y la felicidad desbordada de la mamá de Vozinha celebrando un momento histórico para todo un país.

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