“¡Dale de una vez!”: Marcelo Bielsa explota con periodistas tras la eliminación de Uruguay

Marcelo Bielsa perdió la paciencia antes de comenzar una entrevista y lanzó un fuerte reclamo. El momento quedó captado en video y desató todo tipo de reacciones en redes sociales.

La eliminación de Uruguay del Mundial 2026 no solo dejó tristeza entre los aficionados celestes, sino también un momento de tensión protagonizado por su director técnico, Marcelo Bielsa.

Minutos después de consumarse la eliminación de la selección uruguaya, el estratega argentino fue captado visiblemente molesto mientras esperaba el inicio de una entrevista posterior al encuentro. La demora para comenzar la transmisión terminó agotando su paciencia y su reacción rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Un reclamo que quedó grabado

En el video, difundido por diversos medios y cuentas especializadas en futbol, se observa a Marcelo Bielsa esperando frente a las cámaras mientras el equipo de televisión realiza algunos ajustes técnicos.

Tras varios segundos de espera, el entrenador decidió expresar su molestia con un fuerte reclamo dirigido a los periodistas presentes.

"¡Vamos de una vez!", exclamó Bielsa, dejando en evidencia su incomodidad por el retraso antes de iniciar la entrevista.

El momento fue captado por las cámaras y comenzó a circular rápidamente en plataformas como X, Instagram y TikTok, donde miles de aficionados comentaron la reacción del técnico.

El enojo no fue por las preguntas

Aunque el video generó diversas interpretaciones, el reclamo de Bielsa no estuvo relacionado con las preguntas de los periodistas ni con el contenido de la entrevista.

Su molestia se produjo debido a la demora para comenzar la transmisión, situación que suele generar incomodidad en el entrenador argentino, conocido por su carácter exigente y por valorar la puntualidad en cada una de sus actividades.

Una vez iniciada la entrevista, Bielsa respondió normalmente a las preguntas de la prensa sobre el desempeño de Uruguay en el torneo.

Uruguay se despide del Mundial 2026

El episodio ocurrió poco después de que Uruguay quedara oficialmente eliminada del Mundial 2026. La selección celeste llegó a la última jornada del Grupo H con la necesidad de conseguir un resultado favorable para mantenerse con vida en la competencia, pero no logró cumplir el objetivo y terminó despidiéndose antes de los dieciseisavos de final.

La eliminación representa una gran decepción para un equipo que llegaba al torneo con altas expectativas gracias a una generación de futbolistas experimentados y jóvenes talentos que aspiraban a pelear por el título.

Bielsa, un técnico de carácter fuerte

No es la primera vez que Marcelo Bielsa protagoniza momentos de tensión frente a las cámaras. A lo largo de su extensa trayectoria, el entrenador argentino ha sido reconocido tanto por su estilo ofensivo como por su personalidad directa y exigente.

Sus conferencias de prensa suelen caracterizarse por respuestas profundas y analíticas, aunque también ha mostrado en distintas ocasiones su inconformidad cuando considera que existen retrasos o situaciones que afectan el desarrollo de su trabajo.

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