“¡Dale de una vez!”: Marcelo Bielsa explota con periodistas tras la eliminación de Uruguay

 Marcelo Bielsa Explota Tras Eliminación de Uruguay
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27 junio / 15:00
Grupo A
Mexico South Africa South Korea Czech Republic
Grupo B
Switzerland Canada Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Japan Sweden Tunisia
Grupo G
Egypt Iran Belgium New Zealand
Grupo H
Spain Cape Verde Uruguay Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Algeria Jordan
Grupo K
Colombia Portugal D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Croatia Panama
Ranking of third-placed teams
Sweden Ecuador Bosnia & Herzegovina Paraguay
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
Korea Republic KRO
Finalizado
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Finalizado
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Finalizado
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Finalizado
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
Finalizado
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Finalizado
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Finalizado
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Finalizado
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Finalizado
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
Finalizado
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Finalizado
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Finalizado
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Finalizado
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
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Universo Futbol

“¡Dale de una vez!”: Marcelo Bielsa explota con periodistas tras la eliminación de Uruguay

por Sandy Sandoval
Selección de Uruguay Mundial 2026, Redes sociales
Selección de Uruguay Mundial 2026 / FOTO: Redes sociales

Marcelo Bielsa perdió la paciencia antes de comenzar una entrevista y lanzó un fuerte reclamo. El momento quedó captado en video y desató todo tipo de reacciones en redes sociales.

La eliminación de Uruguay del Mundial 2026 no solo dejó tristeza entre los aficionados celestes, sino también un momento de tensión protagonizado por su director técnico, Marcelo Bielsa.

Minutos después de consumarse la eliminación de la selección uruguaya, el estratega argentino fue captado visiblemente molesto mientras esperaba el inicio de una entrevista posterior al encuentro. La demora para comenzar la transmisión terminó agotando su paciencia y su reacción rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Un reclamo que quedó grabado

En el video, difundido por diversos medios y cuentas especializadas en futbol, se observa a Marcelo Bielsa esperando frente a las cámaras mientras el equipo de televisión realiza algunos ajustes técnicos.

Tras varios segundos de espera, el entrenador decidió expresar su molestia con un fuerte reclamo dirigido a los periodistas presentes.

"¡Vamos de una vez!", exclamó Bielsa, dejando en evidencia su incomodidad por el retraso antes de iniciar la entrevista.

El momento fue captado por las cámaras y comenzó a circular rápidamente en plataformas como X, Instagram y TikTok, donde miles de aficionados comentaron la reacción del técnico.

El enojo no fue por las preguntas

Aunque el video generó diversas interpretaciones, el reclamo de Bielsa no estuvo relacionado con las preguntas de los periodistas ni con el contenido de la entrevista.

Su molestia se produjo debido a la demora para comenzar la transmisión, situación que suele generar incomodidad en el entrenador argentino, conocido por su carácter exigente y por valorar la puntualidad en cada una de sus actividades.

Una vez iniciada la entrevista, Bielsa respondió normalmente a las preguntas de la prensa sobre el desempeño de Uruguay en el torneo.

Uruguay se despide del Mundial 2026

El episodio ocurrió poco después de que Uruguay quedara oficialmente eliminada del Mundial 2026. La selección celeste llegó a la última jornada del Grupo H con la necesidad de conseguir un resultado favorable para mantenerse con vida en la competencia, pero no logró cumplir el objetivo y terminó despidiéndose antes de los dieciseisavos de final.

La eliminación representa una gran decepción para un equipo que llegaba al torneo con altas expectativas gracias a una generación de futbolistas experimentados y jóvenes talentos que aspiraban a pelear por el título.

Bielsa, un técnico de carácter fuerte

No es la primera vez que Marcelo Bielsa protagoniza momentos de tensión frente a las cámaras. A lo largo de su extensa trayectoria, el entrenador argentino ha sido reconocido tanto por su estilo ofensivo como por su personalidad directa y exigente.

Sus conferencias de prensa suelen caracterizarse por respuestas profundas y analíticas, aunque también ha mostrado en distintas ocasiones su inconformidad cuando considera que existen retrasos o situaciones que afectan el desarrollo de su trabajo.

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