Mourinho confiesa que prefiere que jugadores del Real Madrid queden eliminados del Mundial

El insólito deseo de Mourinho con los jugadores del Real Madrid en el Mundial.

José Mourinho volvió a generar polémica con unas declaraciones que no pasaron desapercibidas en pleno desarrollo del Mundial 2026. El técnico portugués aseguró que su principal deseo es que los jugadores del Real Madrid terminen cuanto antes su participación en el torneo internacional para poder contar con ellos en la pretemporada.

Quiero que los jugadores del Real Madrid pierdan y se vayan de vacaciones. Porque quiero a los chicos de vuelta a la pretemporada", afirmó Mourinho durante una entrevista en el podcast Beast Mode On, conducido por el exfutbolista Adebayo Akinfenwa.

Las palabras del entrenador se producen en un contexto en el que el club blanco tiene previsto iniciar su preparación el próximo 13 de julio, apenas días antes del cierre del Mundial, cuya final está programada para el 19 de julio. Esta coincidencia podría retrasar la incorporación de varios futbolistas internacionales o incluso obligarlos a competir sin descanso.

Los jugadores que continúan en el Mundial

La lista de jugadores del Real Madrid que continúan en el torneo incluye nombres de peso como Vinícius Júnior, Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Thibaut Courtois, Aurélien Tchouaméni, Antonio Rüdiger, Bernardo Silva y otros integrantes clave del plantel.

Mourinho también aclaró que su enfoque no pasa por prescindir de estrellas del equipo, sino todo lo contrario. "He leído que voy a cortar a los mejores jugadores. No, quiero a estos jugadores, quiero a los mejores", señaló, descartando cualquier intención de ruptura interna.

El técnico insistió en que su reto será construir un grupo sólido y evitar problemas de convivencia en el vestuario. "Ahora tengo que encontrar la manera de tener un equipo y no repetir los problemas que, según leo, hubo en temporadas anteriores", explicó.

Finalmente, Mourinho defendió la importancia de contar con una plantilla de alto nivel. "Tener a los mejores es el mejor problema que puede tener un entrenador", concluyó.

Aunque aún no ha sido presentado oficialmente, diversas informaciones apuntan a su influencia en decisiones recientes del club, incluida la planificación de fichajes de cara a la nueva temporada.

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