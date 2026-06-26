Tensión en Panamá: dos jugadores casi llegan a los golpes antes del partido contra Inglaterra

 Tensión en Panamá: Jugadores pelean en entrenamiento
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26 junio / 21:00
Grupo A
Mexico South Africa South Korea Czech Republic
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Switzerland Canada Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
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USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Japan Sweden Tunisia
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Egypt Iran Belgium New Zealand
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Spain Cape Verde Uruguay Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Algeria Jordan
Grupo K
Colombia Portugal D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Croatia Panama
Ranking of third-placed teams
Sweden Ecuador Bosnia & Herzegovina Paraguay
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
Korea Republic KRO
Finalizado
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Finalizado
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Finalizado
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Finalizado
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
Finalizado
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Finalizado
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Finalizado
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Finalizado
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
Finalizado
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Finalizado
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Finalizado
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Finalizado
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
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Tensión en Panamá: dos jugadores casi llegan a los golpes antes del partido contra Inglaterra

por Sandy Sandoval
Selección de Panamá, Redes sociales
Selección de Panamá / FOTO: Redes sociales

Cecilio Waterman y José Luis Rodríguez protagonizaron un tenso cruce durante el entrenamiento y tuvieron que ser separados por sus compañeros.

La selección de Panamá vivió un momento de tensión durante su último entrenamiento previo al partido contra Inglaterra, correspondiente a la tercera jornada del Grupo L del Mundial 2026.

El delantero Cecilio Waterman y el mediocampista José Luis Rodríguez protagonizaron un fuerte cruce durante la práctica, situación que obligó a varios de sus compañeros a intervenir rápidamente para evitar que el altercado pasara a mayores.

El episodio ocurrió en medio de un ambiente complicado para el equipo canalero, que llegó a la última fecha ya eliminado del torneo y sin haber sumado puntos en sus dos primeras presentaciones.

Un cruce que encendió las alarmas

De acuerdo con los reportes difundidos desde el campamento panameño, el incidente comenzó durante un ejercicio de entrenamiento. Cecilio Waterman habría empujado en el pecho a José Luis Rodríguez, lo que provocó una reacción inmediata del mediocampista.

La situación generó momentos de tensión entre ambos futbolistas, pero varios compañeros intervinieron de inmediato para separarlos y calmar los ánimos.

Aunque el cruce fue breve, las imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales, donde muchos aficionados expresaron preocupación por el ambiente interno del equipo a pocas horas de cerrar su participación mundialista.

Thomas Christiansen le resta importancia

Tras el entrenamiento, el seleccionador Thomas Christiansen fue consultado sobre lo ocurrido y buscó bajar el tono de la polémica.

El técnico aseguró que se trató de una situación propia de la intensidad con la que los futbolistas viven las prácticas, especialmente en un contexto de alta exigencia y frustración deportiva.

"Fue algo normal", habría señalado Christiansen, intentando dejar claro que el incidente no tendrá mayores consecuencias dentro del grupo.

Sin embargo, el episodio llega en un momento delicado para la selección de Panamá, que no ha logrado cumplir con las expectativas en el Mundial 2026.

Panamá llega eliminada ante Inglaterra

La selección canalera afrontará el partido contra Inglaterra sin posibilidades de avanzar a los dieciseisavos de final.

Panamá cayó 1-0 ante Ghana en su debut y posteriormente volvió a perder por el mismo marcador frente a Croacia, resultados que la dejaron sin puntos y sin opciones matemáticas de clasificar en el Grupo L.

El duelo ante Inglaterra será, por lo tanto, la despedida del equipo centroamericano del Mundial 2026.

Una última oportunidad para cambiar la imagen

Aunque Panamá ya está eliminada, el partido contra Inglaterra representa una oportunidad para cerrar el torneo con una actuación digna.

El equipo dirigido por Thomas Christiansen buscará evitar despedirse sin puntos y, sobre todo, mostrar una imagen más competitiva frente a una de las selecciones favoritas del grupo.

Para varios jugadores, el encuentro también puede servir como una vitrina internacional y como una oportunidad para reivindicarse tras dos derrotas dolorosas.

Etiquetas
PanamáInglaterraTensiónMundial 2026Cecilio WatermanJosé Luis Rodríguez#ViralesMundial2026

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