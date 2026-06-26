Tensión en Panamá: dos jugadores casi llegan a los golpes antes del partido contra Inglaterra

Cecilio Waterman y José Luis Rodríguez protagonizaron un tenso cruce durante el entrenamiento y tuvieron que ser separados por sus compañeros.

La selección de Panamá vivió un momento de tensión durante su último entrenamiento previo al partido contra Inglaterra, correspondiente a la tercera jornada del Grupo L del Mundial 2026.

El delantero Cecilio Waterman y el mediocampista José Luis Rodríguez protagonizaron un fuerte cruce durante la práctica, situación que obligó a varios de sus compañeros a intervenir rápidamente para evitar que el altercado pasara a mayores.

El episodio ocurrió en medio de un ambiente complicado para el equipo canalero, que llegó a la última fecha ya eliminado del torneo y sin haber sumado puntos en sus dos primeras presentaciones.

Un cruce que encendió las alarmas

De acuerdo con los reportes difundidos desde el campamento panameño, el incidente comenzó durante un ejercicio de entrenamiento. Cecilio Waterman habría empujado en el pecho a José Luis Rodríguez, lo que provocó una reacción inmediata del mediocampista.

La situación generó momentos de tensión entre ambos futbolistas, pero varios compañeros intervinieron de inmediato para separarlos y calmar los ánimos.

Aunque el cruce fue breve, las imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales, donde muchos aficionados expresaron preocupación por el ambiente interno del equipo a pocas horas de cerrar su participación mundialista.

Thomas Christiansen le resta importancia

Tras el entrenamiento, el seleccionador Thomas Christiansen fue consultado sobre lo ocurrido y buscó bajar el tono de la polémica.

El técnico aseguró que se trató de una situación propia de la intensidad con la que los futbolistas viven las prácticas, especialmente en un contexto de alta exigencia y frustración deportiva.

"Fue algo normal", habría señalado Christiansen, intentando dejar claro que el incidente no tendrá mayores consecuencias dentro del grupo.

Sin embargo, el episodio llega en un momento delicado para la selección de Panamá, que no ha logrado cumplir con las expectativas en el Mundial 2026.

Panamá llega eliminada ante Inglaterra

La selección canalera afrontará el partido contra Inglaterra sin posibilidades de avanzar a los dieciseisavos de final.

Panamá cayó 1-0 ante Ghana en su debut y posteriormente volvió a perder por el mismo marcador frente a Croacia, resultados que la dejaron sin puntos y sin opciones matemáticas de clasificar en el Grupo L.

El duelo ante Inglaterra será, por lo tanto, la despedida del equipo centroamericano del Mundial 2026.

Una última oportunidad para cambiar la imagen

Aunque Panamá ya está eliminada, el partido contra Inglaterra representa una oportunidad para cerrar el torneo con una actuación digna.

El equipo dirigido por Thomas Christiansen buscará evitar despedirse sin puntos y, sobre todo, mostrar una imagen más competitiva frente a una de las selecciones favoritas del grupo.

Para varios jugadores, el encuentro también puede servir como una vitrina internacional y como una oportunidad para reivindicarse tras dos derrotas dolorosas.

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