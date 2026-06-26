Mundial guarda minuto de silencio por víctimas del terremoto en Venezuela

Antes de los partidos, el Mundial guarda minuto de silencio por tragedia en Venezuela.

Los partidos del Mundial 2026 disputados este viernes comenzaron con minutos de silencio en memoria de las víctimas de los devastadores terremotos que sacudieron Venezuela esta semana y que han dejado cientos de fallecidos y miles de heridos.

El homenaje se realizó antes del encuentro entre Francia y Noruega, disputado en Foxborough, cerca de Boston, así como en el duelo entre Senegal e Irak celebrado en Toronto. A través de la megafonía de ambos estadios se informó que el gesto buscaba rendir tributo a las personas que perdieron la vida a causa de los sismos.

En un primer momento, integrantes del cuerpo técnico francés señalaron que el minuto de silencio estaba dedicado al fallecimiento de la madre del seleccionador Didier Deschamps. Sin embargo, minutos después aclararon que el homenaje correspondía a las víctimas de los terremotos registrados en Venezuela.

Una de las mayores tragedias en Venezuela

Los movimientos telúricos, de magnitudes 7,2 y 7,5, provocaron una de las mayores tragedias recientes en el país sudamericano. Las autoridades venezolanas elevaron este viernes el balance provisional a 920 fallecidos confirmados y más de 4.300 personas heridas, mientras continúan las labores de rescate y búsqueda de desaparecidos.

La muestra de solidaridad en el Mundial se suma a las expresiones de apoyo de distintos sectores de la comunidad internacional ante la magnitud del desastre que golpea a Venezuela.

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