¿Por qué Muslera fue sustituido en el primer tiempo del Uruguay vs. España?

La decisión de Bielsa refleja una vez más el carácter exigente del técnico argentino.

Fernando Muslera protagonizó una de las decisiones más llamativas de la jornada mundialista al ser sustituido durante el entretiempo del decisivo partido entre Uruguay y España. El experimentado guardameta no regresó al campo para disputar la segunda mitad luego de cometer un error que terminó costándole un gol a la Celeste en un encuentro clave para sus aspiraciones de avanzar en el Mundial 2026.

La modificación realizada por Marcelo Bielsa desató de inmediato una ola de reacciones entre los aficionados uruguayos, quienes debatieron en redes sociales si la salida del arquero respondió a una lesión o a una determinación estrictamente deportiva.

Muslera tuvo responsabilidad directa en el tanto anotado por Álex Baena al minuto 42. El español aprovechó una falla del guardameta para adelantar a su selección y dejar a Uruguay en una situación comprometida, obligada a remontar para mantener vivas sus esperanzas de clasificación.

Antes del inicio del complemento, Bielsa decidió enviar al terreno de juego a Sergio Rochet en sustitución del histórico portero de 40 años. Hasta el momento, la Asociación Uruguaya de Fútbol no ha informado sobre alguna molestia física ni se ha emitido un parte médico que explique el cambio.

El arquero acumuló errores determinantes

La sustitución también pone en evidencia el complicado desempeño de Muslera durante la Copa del Mundo. El arquero acumuló errores determinantes en los tres partidos disputados por Uruguay en la fase de grupos: recibió críticas por su actuación en el gol de Al Amri ante Arabia Saudita, volvió a quedar señalado tras el tanto de Hélio Varela frente a Cabo Verde y repitió la historia con el gol de Baena contra España.

La decisión de Bielsa refleja una vez más el carácter exigente del técnico argentino, acostumbrado a tomar medidas drásticas sin importar la trayectoria de sus jugadores.

Con el marcador adverso, Uruguay quedó al borde de la eliminación, después de haber empatado previamente ante Cabo Verde y Arabia Saudita, resultados que complicaron su camino en el torneo desde el inicio.

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