Polémica en Brasil por gesto del hijo Ancelotti durante el partido ante Escocia

 Polémica por gesto de Davide Ancelotti en el Brasil vs. Escocia
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26 junio / 21:00
Grupo A
Mexico South Africa South Korea Czech Republic
Grupo B
Switzerland Canada Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Paraguay Turkey
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Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Japan Sweden Tunisia
Grupo G
Egypt Iran Belgium New Zealand
Grupo H
Spain Cape Verde Uruguay Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Algeria Jordan
Grupo K
Colombia Portugal D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Croatia Panama
Ranking of third-placed teams
Sweden Ecuador Bosnia & Herzegovina Paraguay
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
Korea Republic KRO
Finalizado
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Finalizado
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Finalizado
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Finalizado
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
Finalizado
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Finalizado
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Finalizado
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Finalizado
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
Finalizado
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Finalizado
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Finalizado
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Finalizado
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
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Polémica en Brasil por gesto del hijo Ancelotti durante el partido ante Escocia

por Oliver Paniagua
Davide Ancelotti aclara la situación tras el gesto viral en Brasil., Redes sociales.
Davide Ancelotti aclara la situación tras el gesto viral en Brasil. / FOTO: Redes sociales.

Davide Ancelotti rompe el silencio tras la polémica con Neymar.

Un gesto de apenas unos segundos durante la victoria de Brasil frente a Escocia en el Mundial 2026 ha desatado una inesperada polémica en torno al cuerpo técnico dirigido por Carlo Ancelotti. Las cámaras captaron a Davide Ancelotti, segundo entrenador e hijo del seleccionador, moviendo la cabeza mientras Neymar recibía las últimas indicaciones antes de ingresar al terreno de juego.

La escena, aparentemente menor, se viralizó rápidamente en redes sociales, donde numerosos usuarios interpretaron el gesto como una señal de desacuerdo con la decisión de incluir al delantero. Sin embargo, esa versión se expandió sin evidencia y terminó generando una ola de críticas hacia el integrante del cuerpo técnico italiano.

Ante la magnitud del revuelo, la primera respuesta no llegó de Davide Ancelotti, sino de su esposa, Ana Galocha, quien salió en defensa de su familia a través de Instagram. En su mensaje, denunció que el vídeo estaba siendo interpretado de manera errónea y lamentó los ataques recibidos en las últimas horas.

¿Sabéis que estáis interpretando una imagen de forma completamente equivocada, sin ninguna relación con la realidad, y que por culpa de eso estoy recibiendo innumerables insultos desde esta mañana? Nosotros somos los primeros que queremos que Brasil gane", escribió.

¿Cómo se originó la polémica?

La polémica se originó cuando varias cuentas en redes sociales difundieron el clip acompañándolo de interpretaciones que aseguraban que Davide negaba con la cabeza en señal de desacuerdo con Carlo Ancelotti durante la preparación del cambio de Neymar. En cuestión de horas, la narrativa se convirtió en tendencia en Brasil.

El episodio vuelve a evidenciar el impacto de la desinformación durante el Mundial, donde imágenes fuera de contexto, audios manipulados y contenidos alterados han generado múltiples controversias en los últimos días. En este caso, sin embargo, el vídeo era auténtico; lo que cambió fue su interpretación.

Finalmente, Davide Ancelotti también se pronunció para aclarar lo sucedido y pidió no alimentar polémicas artificiales, asegurando que el gesto no estaba relacionado con la sustitución de Neymar y que respondía a una conversación paralela sin relación con la jugada.

Etiquetas
NeymarMundial 2026desinformación redes socialesPolémica Ancelottigesto controvertidoBrasil Escocia

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