Polémica en Brasil por gesto del hijo Ancelotti durante el partido ante Escocia

Davide Ancelotti rompe el silencio tras la polémica con Neymar.

Un gesto de apenas unos segundos durante la victoria de Brasil frente a Escocia en el Mundial 2026 ha desatado una inesperada polémica en torno al cuerpo técnico dirigido por Carlo Ancelotti. Las cámaras captaron a Davide Ancelotti, segundo entrenador e hijo del seleccionador, moviendo la cabeza mientras Neymar recibía las últimas indicaciones antes de ingresar al terreno de juego.

La escena, aparentemente menor, se viralizó rápidamente en redes sociales, donde numerosos usuarios interpretaron el gesto como una señal de desacuerdo con la decisión de incluir al delantero. Sin embargo, esa versión se expandió sin evidencia y terminó generando una ola de críticas hacia el integrante del cuerpo técnico italiano.

Ante la magnitud del revuelo, la primera respuesta no llegó de Davide Ancelotti, sino de su esposa, Ana Galocha, quien salió en defensa de su familia a través de Instagram. En su mensaje, denunció que el vídeo estaba siendo interpretado de manera errónea y lamentó los ataques recibidos en las últimas horas.

¿Sabéis que estáis interpretando una imagen de forma completamente equivocada, sin ninguna relación con la realidad, y que por culpa de eso estoy recibiendo innumerables insultos desde esta mañana? Nosotros somos los primeros que queremos que Brasil gane", escribió.

¿Cómo se originó la polémica?

La polémica se originó cuando varias cuentas en redes sociales difundieron el clip acompañándolo de interpretaciones que aseguraban que Davide negaba con la cabeza en señal de desacuerdo con Carlo Ancelotti durante la preparación del cambio de Neymar. En cuestión de horas, la narrativa se convirtió en tendencia en Brasil.

El episodio vuelve a evidenciar el impacto de la desinformación durante el Mundial, donde imágenes fuera de contexto, audios manipulados y contenidos alterados han generado múltiples controversias en los últimos días. En este caso, sin embargo, el vídeo era auténtico; lo que cambió fue su interpretación.

Finalmente, Davide Ancelotti también se pronunció para aclarar lo sucedido y pidió no alimentar polémicas artificiales, asegurando que el gesto no estaba relacionado con la sustitución de Neymar y que respondía a una conversación paralela sin relación con la jugada.

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