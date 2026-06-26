EN VIVO: Minuto a minuto del Egipto vs. Irán por el Mundial 2026

Estas son las estadísticas en tiempo real del duelo entre uruguayos y españoles por la Copa del Mundo de la FIFA 2026.
Las voces de El Mejor Equipo de Emisoras Unidas siguen de cerca las incidencias del día 16 del Universo Futbol, el cual tiene a continuación un partido importante de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, la cual organizan en conjunto Estados Unidos, México y Canadá.
Acompaña a El Mejor Equipo en la programación especial donde te daremos más detalles de este importante compromiso futbolístico que mide las fuerzas de dos escuadras que buscan el triunfo en esta edición XXIII del máximo evento del futbol.
Worldcup | World Cup - World Championship
Egypt
Sistema: No disponible
Estado:
-
26/06/2026 - 21:00
Iran
Sistema: No disponible
Competición
World Cup - World Championship - Worldcup
Fase
World Championship - Jornada 3
Árbitro
S. Marciniak
Incidencias del partido
--
Sin relato disponible por el momento.
Goles
- --Sin goles registrados.
Tarjetas
- --Sin tarjetas registradas.
Entre sí
- --Sin partidos disponibles.
Últimos de Egypt
-
22/06New Zealand 1 - 3 Egypt
World Cup | Finalizado
-
15/06Belgium 1 - 1 Egypt
World Cup | Finalizado
-
07/06Brazil 2 - 1 Egypt
Friendlies | Finalizado
-
28/05Egypt 1 - 0 Russia
Friendlies | Finalizado
-
31/03Spain 0 - 0 Egypt
Friendlies | Finalizado
Últimos de Iran
-
21/06Belgium 0 - 0 Iran
World Cup | Finalizado
-
16/06Iran 2 - 2 New Zealand
World Cup | Finalizado
-
04/06Iran 2 - 0 Mali
Friendlies | Finalizado
-
29/05Iran 3 - 1 Gambia
Friendlies | Finalizado
-
31/03Costa Rica 0 - 5 Iran
Friendlies | Finalizado
Estadísticas generales
Egypt
Iran
0
Sin datos
0
Alineaciones
Egypt
- Sin alineación disponible.
Iran
- Sin alineación disponible.