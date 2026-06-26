EN VIVO: Minuto a minuto del Egipto vs. Irán por el Mundial 2026

Estas son las estadísticas en tiempo real del duelo entre uruguayos y españoles por la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

Las voces de El Mejor Equipo de Emisoras Unidas siguen de cerca las incidencias del día 16 del Universo Futbol, el cual tiene a continuación un partido importante de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, la cual organizan en conjunto Estados Unidos, México y Canadá.

Acompaña a El Mejor Equipo en la programación especial donde te daremos más detalles de este importante compromiso futbolístico que mide las fuerzas de dos escuadras que buscan el triunfo en esta edición XXIII del máximo evento del futbol.

Worldcup | World Cup - World Championship Worldcup | World Cup - World Championship Egypt Sistema: No disponible Estado: - Iran Sistema: No disponible Competición World Cup - World Championship - Worldcup Fase World Championship - Jornada 3 Árbitro S. Marciniak Incidencias Goles Tarjetas Historial Incidencias del partido -- Sin relato disponible por el momento. Goles -- Sin goles registrados. Tarjetas -- Sin tarjetas registradas. Entre sí -- Sin partidos disponibles. Últimos de Egypt 22/06 New Zealand 1 - 3 Egypt

World Cup | Finalizado

15/06 Belgium 1 - 1 Egypt

World Cup | Finalizado

07/06 Brazil 2 - 1 Egypt

Friendlies | Finalizado

28/05 Egypt 1 - 0 Russia

Friendlies | Finalizado

31/03 Spain 0 - 0 Egypt

Friendlies | Finalizado Últimos de Iran 21/06 Belgium 0 - 0 Iran

World Cup | Finalizado

16/06 Iran 2 - 2 New Zealand

World Cup | Finalizado

04/06 Iran 2 - 0 Mali

Friendlies | Finalizado

29/05 Iran 3 - 1 Gambia

Friendlies | Finalizado

31/03 Costa Rica 0 - 5 Iran

Friendlies | Finalizado Estadísticas generales Egypt Iran 0 Sin datos 0 Alineaciones Egypt Egypt Sin alineación disponible. Iran Iran Sin alineación disponible.

Etiquetas