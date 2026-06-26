EN VIVO: Minuto a minuto del Senegal vs. Irak por el Mundial 2026

Conoce todos los datos estadísticos en tiempo real de este partido mundialista entre senegaleses e iraquíes.
Las voces de El Mejor Equipo de Emisoras Unidas siguen de cerca las incidencias del día 16 del Universo Futbol, el cual tiene a continuación un partido importante de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, la cual organizan en conjunto Estados Unidos, México y Canadá.
Acompaña a El Mejor Equipo en la programación especial donde te daremos más detalles de este importante compromiso futbolístico que mide las fuerzas de dos escuadras que buscan el triunfo en esta edición XXIII del máximo evento del futbol.
Worldcup | World Cup - World Championship
Senegal
Sistema: 4-3-3
Minuto: 28'
1 - 0
26/06/2026 - 13:00
Iraq
Sistema: 4-2-3-1
Competición
World Cup - World Championship - Worldcup
Fase
World Championship - Jornada 3
Árbitro
Anthony Taylor, England
Incidencias del partido
4'
Gol de H. Diarra. Senegal deja el marcador 1 - 0
13'
R. Sulaka ve tarjeta roja
16'
Cambio en Iraq: A. Qasem por M. Younis
18'
A. Seck ve tarjeta amarilla
Goles
-
4'H. Diarra (1 - 0)
Tarjetas
-
13'R. Sulaka - tarjeta roja
-
18'A. Seck - tarjeta amarilla
Entre sí
- --Sin partidos disponibles.
Últimos de Senegal
-
23/06Norway 3 - 2 Senegal
World Cup | Finalizado
-
16/06France 3 - 1 Senegal
World Cup | Finalizado
-
10/06Saudi Arabia 0 - 0 Senegal
Friendlies | Finalizado
-
31/05USA 3 - 2 Senegal
Friendlies | Finalizado
-
31/03Senegal 3 - 1 Gambia
Friendlies | Finalizado
Últimos de Iraq
-
22/06France 3 - 0 Iraq
World Cup | Finalizado
-
17/06Iraq 1 - 4 Norway
World Cup | Finalizado
-
10/06Iraq 0 - 2 Venezuela
Friendlies | Finalizado
-
04/06Spain 1 - 1 Iraq
Friendlies | Finalizado
-
29/05Iraq 1 - 0 Andorra
Friendlies | Finalizado
Estadísticas generales
Senegal
Iraq
2
Tiros de esquina
1
5
Saques de banda
6
3
Tiros libres
2
2
Saques de meta
3
0
Penal
0
0
Cambio
1
13
Ataques
12
8
Ataques peligrosos
4
2
Remates al arco
0
4
Remates desviados
2
6
Remates totales
2
2
Remates a puerta
0
3
Remates fuera
0
1
Remates bloqueados
2
3
Remates dentro del área
0
3
Remates fuera del área
2
2
Faltas
3
46%
Posesión
54%
1
Tarjetas amarillas
0
0
Red Cards
1
0
Atajadas
1
57
Pases totales
71
47
Pases precisos
57
Alineaciones
Senegal
- Mory Diaw
- Krépin Diatta
- Abdoulaye Seck
- Moussa Niakhaté
- Ismail Jakobs
- Habib Diarra
- Idrissa Gana Gueye
- Lamine Camara
- Ibrahim Mbaye
- Ismaïla Sarr
- Sadio Mané
Iraq
- Ahmed Basil
- Frans Putros
- Rebin Sulaka
- Akam Hashem
- Merchas Doski
- Zidane Iqbal
- Amir Al-Ammari
- Ahmed Qasem
- Ali Jasim
- Ibrahim Bayesh
- Ali Al-Hamadi