EN VIVO: Minuto a minuto del Senegal vs. Irak por el Mundial 2026

Conoce todos los datos estadísticos en tiempo real de este partido mundialista entre senegaleses e iraquíes.

Las voces de El Mejor Equipo de Emisoras Unidas siguen de cerca las incidencias del día 16 del Universo Futbol, el cual tiene a continuación un partido importante de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, la cual organizan en conjunto Estados Unidos, México y Canadá.

Acompaña a El Mejor Equipo en la programación especial donde te daremos más detalles de este importante compromiso futbolístico que mide las fuerzas de dos escuadras que buscan el triunfo en esta edición XXIII del máximo evento del futbol.

Worldcup | World Cup - World Championship Worldcup | World Cup - World Championship Senegal Sistema: 4-3-3 Minuto: 28' 1 - 0 Actualizar marcador Iraq Sistema: 4-2-3-1 Competición World Cup - World Championship - Worldcup Fase World Championship - Jornada 3 Árbitro Anthony Taylor, England Incidencias Goles Tarjetas Historial Incidencias del partido 4' Gol de H. Diarra. Senegal deja el marcador 1 - 0 13' R. Sulaka ve tarjeta roja 16' Cambio en Iraq: A. Qasem por M. Younis 18' A. Seck ve tarjeta amarilla Goles 4' H. Diarra (1 - 0) Tarjetas 13' R. Sulaka - tarjeta roja

18' A. Seck - tarjeta amarilla Entre sí -- Sin partidos disponibles. Últimos de Senegal 23/06 Norway 3 - 2 Senegal

World Cup | Finalizado

16/06 France 3 - 1 Senegal

World Cup | Finalizado

10/06 Saudi Arabia 0 - 0 Senegal

Friendlies | Finalizado

31/05 USA 3 - 2 Senegal

Friendlies | Finalizado

31/03 Senegal 3 - 1 Gambia

Friendlies | Finalizado Últimos de Iraq 22/06 France 3 - 0 Iraq

World Cup | Finalizado

17/06 Iraq 1 - 4 Norway

World Cup | Finalizado

10/06 Iraq 0 - 2 Venezuela

Friendlies | Finalizado

04/06 Spain 1 - 1 Iraq

Friendlies | Finalizado

29/05 Iraq 1 - 0 Andorra

Friendlies | Finalizado Estadísticas generales Senegal Iraq 2 Tiros de esquina 1 5 Saques de banda 6 3 Tiros libres 2 2 Saques de meta 3 0 Penal 0 0 Cambio 1 13 Ataques 12 8 Ataques peligrosos 4 2 Remates al arco 0 4 Remates desviados 2 6 Remates totales 2 2 Remates a puerta 0 3 Remates fuera 0 1 Remates bloqueados 2 3 Remates dentro del área 0 3 Remates fuera del área 2 2 Faltas 3 46% Posesión 54% 1 Tarjetas amarillas 0 0 Red Cards 1 0 Atajadas 1 57 Pases totales 71 47 Pases precisos 57 Alineaciones Senegal Senegal Mory Diaw

Krépin Diatta

Abdoulaye Seck

Moussa Niakhaté

Ismail Jakobs

Habib Diarra

Idrissa Gana Gueye

Lamine Camara

Ibrahim Mbaye

Ismaïla Sarr

Sadio Mané Iraq Iraq Ahmed Basil

Frans Putros

Rebin Sulaka

Akam Hashem

Merchas Doski

Zidane Iqbal

Amir Al-Ammari

Ahmed Qasem

Ali Jasim

Ibrahim Bayesh

Ali Al-Hamadi

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