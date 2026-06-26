EN VIVO. Minuto a minuto del Nueva Zelanda vs. Bélgica

 Resultado Nueva Zelanda vs. Bélgica - Grupo G Mundial 2026
Emisoras Unidas 89.7
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SIMAN
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-- Egypt Egypt Iran Iran --
26 junio / 21:00
Grupo A
Mexico South Africa South Korea Czech Republic
Grupo B
Switzerland Canada Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Japan Sweden Tunisia
Grupo G
Egypt Iran Belgium New Zealand
Grupo H
Spain Cape Verde Uruguay Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Algeria Jordan
Grupo K
Colombia Portugal D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Croatia Panama
Ranking of third-placed teams
Sweden Ecuador Bosnia & Herzegovina Paraguay
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
Korea Republic KRO
Finalizado
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Finalizado
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Finalizado
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Finalizado
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
Finalizado
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Finalizado
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Finalizado
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Finalizado
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
Finalizado
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Finalizado
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Finalizado
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Finalizado
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
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EN VIVO. Minuto a minuto del Nueva Zelanda vs. Bélgica

por Christoper Chang
Nueva Zelanda vs. Bélgica - Grupo G Mundial 2026 - Emisoras Unidas
Nueva Zelanda vs. Bélgica - Grupo G Mundial 2026 / FOTO: Emisoras Unidas

Sigue todas las incidencias del Nueva Zelanda vs. Bélgica en actividad del Grupo G.

El partido entre Nueva Zelanda y Bélgica, correspondiente a la tercera y última jornada del Grupo G del Mundial 2026, se disputará este viernes 26 de junio en el BC Place de Vancouver, Canadá. Este encuentro cierra la fase de grupos para ambas selecciones en un grupo integrado también por Egipto e Irán; las dos primeras posiciones clasifican directamente a los dieciseisavos de final (ronda de 32), mientras que las mejores terceras también tienen opciones de avanzar a la ronda de eliminación directa.

Nueva Zelanda llega con solo un punto tras empatar 2-2 con Irán y caer 1-3 ante Egipto, ocupando el último lugar del grupo y necesitando una victoria para tener opciones reales de clasificar por primera vez a la fase eliminatoria. Bélgica, por su parte, suma dos puntos de dos empates (1-1 contra Egipto y 0-0 ante Irán) y un triunfo ante los All Whites le permitiría asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final, aunque el resultado paralelo entre Egipto e Irán también influirá en las posibilidades de los terceros puestos.

Minuto a minuto del Nueva Zelanda vs. Bélgica

Worldcup | World Cup - World ChampionshipWorldcup | World Cup - World Championship
New Zealand
Sistema: 4-2-3-1
Estado:
-
26/06/2026 - 21:00
Belgium
Sistema: 4-2-3-1
Competición
World Cup - World Championship - Worldcup
Fase
World Championship - Jornada 3
Árbitro
Adham Mohammad, Jordan

Incidencias del partido

--
Evento
Sin relato disponible por el momento.

Goles

  • --
    Gol
    Sin goles registrados.

Tarjetas

  • --
    Tarjeta
    Sin tarjetas registradas.

Entre sí

  • --
    Sin datos
    Sin partidos disponibles.

Últimos de New Zealand

  • 22/06
    New Zealand
    New Zealand 1 - 3 Egypt
    World Cup | Finalizado
  • 16/06
    Iran
    Iran 2 - 2 New Zealand
    World Cup | Finalizado
  • 06/06
    England
    England 1 - 0 New Zealand
    Friendlies | Finalizado
  • 03/06
    Haiti
    Haiti 4 - 0 New Zealand
    Friendlies | Finalizado
  • 30/03
    New Zealand
    New Zealand 4 - 1 Chile
    Fifa Series - Group Stage | Finalizado

Últimos de Belgium

  • 21/06
    Belgium
    Belgium 0 - 0 Iran
    World Cup | Finalizado
  • 15/06
    Belgium
    Belgium 1 - 1 Egypt
    World Cup | Finalizado
  • 06/06
    Belgium
    Belgium 5 - 0 Tunisia
    Friendlies | Finalizado
  • 02/06
    Croatia
    Croatia 0 - 2 Belgium
    Friendlies | Finalizado
  • 01/04
    Mexico
    Mexico 1 - 1 Belgium
    Friendlies | Finalizado

Estadísticas generales

New Zealand
Belgium
0
Sin datos
0

Alineaciones

New Zealand
  • Max Crocombe
  • Tim Payne
  • Finn Surman
  • Tyler Bindon
  • Liberato Cacace
  • Marko Stamenić
  • Joe Bell
  • Ryan Thomas
  • Sarpreet Singh
  • Elijah Just
  • Chris Wood
Belgium
  • Thibaut Courtois
  • Timothy Castagne
  • Brandon Mechele
  • Arthur Theate
  • Maxim De Cuyper
  • Hans Vanaken
  • Youri Tielemans
  • Leandro Trossard
  • Kevin De Bruyne
  • Jérémy Doku
  • Charles De Ketelaere
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