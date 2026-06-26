EN VIVO. Minuto a minuto del Nueva Zelanda vs. Bélgica

Sigue todas las incidencias del Nueva Zelanda vs. Bélgica en actividad del Grupo G.

El partido entre Nueva Zelanda y Bélgica, correspondiente a la tercera y última jornada del Grupo G del Mundial 2026, se disputará este viernes 26 de junio en el BC Place de Vancouver, Canadá. Este encuentro cierra la fase de grupos para ambas selecciones en un grupo integrado también por Egipto e Irán; las dos primeras posiciones clasifican directamente a los dieciseisavos de final (ronda de 32), mientras que las mejores terceras también tienen opciones de avanzar a la ronda de eliminación directa.

Nueva Zelanda llega con solo un punto tras empatar 2-2 con Irán y caer 1-3 ante Egipto, ocupando el último lugar del grupo y necesitando una victoria para tener opciones reales de clasificar por primera vez a la fase eliminatoria. Bélgica, por su parte, suma dos puntos de dos empates (1-1 contra Egipto y 0-0 ante Irán) y un triunfo ante los All Whites le permitiría asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final, aunque el resultado paralelo entre Egipto e Irán también influirá en las posibilidades de los terceros puestos.

Minuto a minuto del Nueva Zelanda vs. Bélgica

Worldcup | World Cup - World Championship Worldcup | World Cup - World Championship New Zealand Sistema: 4-2-3-1 Estado: - Belgium Sistema: 4-2-3-1 Competición World Cup - World Championship - Worldcup Fase World Championship - Jornada 3 Árbitro Adham Mohammad, Jordan Incidencias Goles Tarjetas Historial Incidencias del partido -- Sin relato disponible por el momento. Goles -- Sin goles registrados. Tarjetas -- Sin tarjetas registradas. Entre sí -- Sin partidos disponibles. Últimos de New Zealand 22/06 New Zealand 1 - 3 Egypt

World Cup | Finalizado

16/06 Iran 2 - 2 New Zealand

World Cup | Finalizado

06/06 England 1 - 0 New Zealand

Friendlies | Finalizado

03/06 Haiti 4 - 0 New Zealand

Friendlies | Finalizado

30/03 New Zealand 4 - 1 Chile

Fifa Series - Group Stage | Finalizado Últimos de Belgium 21/06 Belgium 0 - 0 Iran

World Cup | Finalizado

15/06 Belgium 1 - 1 Egypt

World Cup | Finalizado

06/06 Belgium 5 - 0 Tunisia

Friendlies | Finalizado

02/06 Croatia 0 - 2 Belgium

Friendlies | Finalizado

01/04 Mexico 1 - 1 Belgium

Friendlies | Finalizado Estadísticas generales New Zealand Belgium 0 Sin datos 0 Alineaciones New Zealand New Zealand Max Crocombe

Tim Payne

Finn Surman

Tyler Bindon

Liberato Cacace

Marko Stamenić

Joe Bell

Ryan Thomas

Sarpreet Singh

Elijah Just

Chris Wood Belgium Belgium Thibaut Courtois

Timothy Castagne

Brandon Mechele

Arthur Theate

Maxim De Cuyper

Hans Vanaken

Youri Tielemans

Leandro Trossard

Kevin De Bruyne

Jérémy Doku

Charles De Ketelaere

Etiquetas