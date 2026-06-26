EN VIVO. Minuto a minuto del Nueva Zelanda vs. Bélgica

Sigue todas las incidencias del Nueva Zelanda vs. Bélgica en actividad del Grupo G.
El partido entre Nueva Zelanda y Bélgica, correspondiente a la tercera y última jornada del Grupo G del Mundial 2026, se disputará este viernes 26 de junio en el BC Place de Vancouver, Canadá. Este encuentro cierra la fase de grupos para ambas selecciones en un grupo integrado también por Egipto e Irán; las dos primeras posiciones clasifican directamente a los dieciseisavos de final (ronda de 32), mientras que las mejores terceras también tienen opciones de avanzar a la ronda de eliminación directa.
Nueva Zelanda llega con solo un punto tras empatar 2-2 con Irán y caer 1-3 ante Egipto, ocupando el último lugar del grupo y necesitando una victoria para tener opciones reales de clasificar por primera vez a la fase eliminatoria. Bélgica, por su parte, suma dos puntos de dos empates (1-1 contra Egipto y 0-0 ante Irán) y un triunfo ante los All Whites le permitiría asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final, aunque el resultado paralelo entre Egipto e Irán también influirá en las posibilidades de los terceros puestos.
Minuto a minuto del Nueva Zelanda vs. Bélgica
Incidencias del partido
Goles
- --Sin goles registrados.
Tarjetas
- --Sin tarjetas registradas.
Entre sí
- --Sin partidos disponibles.
Últimos de New Zealand
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22/06New Zealand 1 - 3 Egypt
World Cup | Finalizado
-
16/06Iran 2 - 2 New Zealand
World Cup | Finalizado
-
06/06England 1 - 0 New Zealand
Friendlies | Finalizado
-
03/06Haiti 4 - 0 New Zealand
Friendlies | Finalizado
-
30/03New Zealand 4 - 1 Chile
Fifa Series - Group Stage | Finalizado
Últimos de Belgium
-
21/06Belgium 0 - 0 Iran
World Cup | Finalizado
-
15/06Belgium 1 - 1 Egypt
World Cup | Finalizado
-
06/06Belgium 5 - 0 Tunisia
Friendlies | Finalizado
-
02/06Croatia 0 - 2 Belgium
Friendlies | Finalizado
-
01/04Mexico 1 - 1 Belgium
Friendlies | Finalizado
Estadísticas generales
Alineaciones
- Max Crocombe
- Tim Payne
- Finn Surman
- Tyler Bindon
- Liberato Cacace
- Marko Stamenić
- Joe Bell
- Ryan Thomas
- Sarpreet Singh
- Elijah Just
- Chris Wood
- Thibaut Courtois
- Timothy Castagne
- Brandon Mechele
- Arthur Theate
- Maxim De Cuyper
- Hans Vanaken
- Youri Tielemans
- Leandro Trossard
- Kevin De Bruyne
- Jérémy Doku
- Charles De Ketelaere