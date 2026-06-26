Sabrina Carpenter celebra el triunfo de Ecuador y desata rumores de romance con Piero Hincapié

Sabrina Carpenter apareció celebrando la histórica victoria de Ecuador sobre Alemania con la camiseta de La Tri.

La histórica victoria de Ecuador por 2-1 sobre Alemania en la fase de grupos del Mundial 2026 no solo dejó euforia entre los aficionados sudamericanos, sino que también convirtió a la cantante estadounidense Sabrina Carpenter en una de las protagonistas inesperadas de la jornada.

La intérprete de "Espresso" fue captada en uno de los palcos del MetLife Stadium, en Nueva Jersey, disfrutando del encuentro y celebrando cada uno de los goles ecuatorianos. Horas después comenzaron a circular imágenes de la artista vistiendo la camiseta de la selección ecuatoriana, un gesto que rápidamente se volvió viral entre los aficionados de La Tri.

Una aparición que sorprendió a todos

La presencia de Sabrina Carpenter en el estadio ya había llamado la atención desde antes del inicio del encuentro. La cantante acudió acompañada por un grupo de amigos y fue fotografiada siguiendo cada jugada del partido, incluso utilizando unos binoculares para no perder detalle del emocionante compromiso.

El triunfo ecuatoriano, conseguido gracias a los goles de Nilson Angulo y Gonzalo Plata tras remontar un marcador adverso, convirtió el ambiente del estadio en una auténtica fiesta, de la cual la artista también formó parte.

Las fotografías de Sabrina con la camiseta amarilla de Ecuador comenzaron a multiplicarse en redes sociales, donde miles de usuarios celebraron el apoyo de la cantante hacia la selección sudamericana.

El rumor que involucra a Piero Hincapié

Sin embargo, la conversación en internet fue mucho más allá del resultado deportivo. Desde hace varios días circulan especulaciones que vinculan sentimentalmente a Sabrina Carpenter con el defensor ecuatoriano Piero Hincapié, uno de los futbolistas más destacados de La Tri y figura del Bayer Leverkusen.

La presencia de la cantante en el estadio y su entusiasmo durante el partido fueron suficientes para que las redes sociales revivieran los rumores sobre un supuesto romance entre ambos.

Hasta el momento, ni Sabrina Carpenter ni Piero Hincapié han confirmado que mantengan una relación sentimental. Tampoco existe un pronunciamiento oficial por parte de sus representantes, por lo que toda la información continúa siendo parte de especulaciones surgidas principalmente en plataformas digitales.

Ya la consideran parte de La Tri

Mientras la supuesta relación continúa siendo objeto de debate, los aficionados ecuatorianos aprovecharon el momento para darle la bienvenida a la cantante.

En plataformas como X, Instagram y TikTok aparecieron miles de comentarios asegurando que Sabrina Carpenter se había convertido en una "ecuatoriana más" y hasta la bautizaron como la nueva "cábala" del equipo nacional.

Algunos usuarios incluso bromearon con frases como: "Que venga a todos los partidos", "No se puede perder el próximo encuentro" o "Si Sabrina está en la tribuna, Ecuador gana".

El fenómeno demuestra cómo el Mundial 2026 ha logrado unir el deporte con el entretenimiento, convirtiendo a las celebridades presentes en los estadios en parte de la conversación futbolística.

Ecuador mantiene vivo el sueño mundialista

Más allá de la presencia de la estrella del pop, el resultado tuvo un enorme significado para Ecuador.

La selección dirigida por Sebastián Beccacece consiguió una remontada memorable frente a una de las potencias históricas del fútbol mundial, asegurando su clasificación a la siguiente ronda y reforzando la confianza del grupo de cara a los partidos de eliminación directa.

Etiquetas