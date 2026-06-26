Sabrina Carpenter celebra el triunfo de Ecuador y desata rumores de romance con Piero Hincapié

 Sabrina Carpenter Celebra Triunfo de Ecuador
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-- Cape Verde Cape Verde Saudi Arabia Saudi Arabia --
26 junio / 18:00
Grupo A
Mexico South Africa South Korea Czech Republic
Grupo B
Switzerland Canada Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Japan Sweden Tunisia
Grupo G
Egypt Iran Belgium New Zealand
Grupo H
Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Algeria Jordan
Grupo K
Colombia Portugal D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Croatia Panama
Ranking of third-placed teams
Sweden Ecuador Bosnia & Herzegovina Paraguay
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
Korea Republic KRO
Finalizado
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Finalizado
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Finalizado
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Finalizado
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
Finalizado
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Finalizado
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Finalizado
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Finalizado
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Finalizado
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Finalizado
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Finalizado
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

Sabrina Carpenter celebra el triunfo de Ecuador y desata rumores de romance con Piero Hincapié

por Sandy Sandoval
Sabrina Carpenter , Redes sociales
Sabrina Carpenter / FOTO: Redes sociales

Sabrina Carpenter apareció celebrando la histórica victoria de Ecuador sobre Alemania con la camiseta de La Tri.

La histórica victoria de Ecuador por 2-1 sobre Alemania en la fase de grupos del Mundial 2026 no solo dejó euforia entre los aficionados sudamericanos, sino que también convirtió a la cantante estadounidense Sabrina Carpenter en una de las protagonistas inesperadas de la jornada.

La intérprete de "Espresso" fue captada en uno de los palcos del MetLife Stadium, en Nueva Jersey, disfrutando del encuentro y celebrando cada uno de los goles ecuatorianos. Horas después comenzaron a circular imágenes de la artista vistiendo la camiseta de la selección ecuatoriana, un gesto que rápidamente se volvió viral entre los aficionados de La Tri.

Una aparición que sorprendió a todos

La presencia de Sabrina Carpenter en el estadio ya había llamado la atención desde antes del inicio del encuentro. La cantante acudió acompañada por un grupo de amigos y fue fotografiada siguiendo cada jugada del partido, incluso utilizando unos binoculares para no perder detalle del emocionante compromiso.

El triunfo ecuatoriano, conseguido gracias a los goles de Nilson Angulo y Gonzalo Plata tras remontar un marcador adverso, convirtió el ambiente del estadio en una auténtica fiesta, de la cual la artista también formó parte.

Las fotografías de Sabrina con la camiseta amarilla de Ecuador comenzaron a multiplicarse en redes sociales, donde miles de usuarios celebraron el apoyo de la cantante hacia la selección sudamericana.

El rumor que involucra a Piero Hincapié

Sin embargo, la conversación en internet fue mucho más allá del resultado deportivo. Desde hace varios días circulan especulaciones que vinculan sentimentalmente a Sabrina Carpenter con el defensor ecuatoriano Piero Hincapié, uno de los futbolistas más destacados de La Tri y figura del Bayer Leverkusen.

La presencia de la cantante en el estadio y su entusiasmo durante el partido fueron suficientes para que las redes sociales revivieran los rumores sobre un supuesto romance entre ambos.

Hasta el momento, ni Sabrina Carpenter ni Piero Hincapié han confirmado que mantengan una relación sentimental. Tampoco existe un pronunciamiento oficial por parte de sus representantes, por lo que toda la información continúa siendo parte de especulaciones surgidas principalmente en plataformas digitales.

Ya la consideran parte de La Tri

Mientras la supuesta relación continúa siendo objeto de debate, los aficionados ecuatorianos aprovecharon el momento para darle la bienvenida a la cantante.

En plataformas como X, Instagram y TikTok aparecieron miles de comentarios asegurando que Sabrina Carpenter se había convertido en una "ecuatoriana más" y hasta la bautizaron como la nueva "cábala" del equipo nacional.

Algunos usuarios incluso bromearon con frases como: "Que venga a todos los partidos", "No se puede perder el próximo encuentro" o "Si Sabrina está en la tribuna, Ecuador gana".

El fenómeno demuestra cómo el Mundial 2026 ha logrado unir el deporte con el entretenimiento, convirtiendo a las celebridades presentes en los estadios en parte de la conversación futbolística.

Ecuador mantiene vivo el sueño mundialista

Más allá de la presencia de la estrella del pop, el resultado tuvo un enorme significado para Ecuador.

La selección dirigida por Sebastián Beccacece consiguió una remontada memorable frente a una de las potencias históricas del fútbol mundial, asegurando su clasificación a la siguiente ronda y reforzando la confianza del grupo de cara a los partidos de eliminación directa.

Etiquetas
EcuadorromanceMundial 2026Sabrina CarpenterLa TriPiero Hincapié#ViralesMundial2026

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