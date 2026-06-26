“Murió trágicamente después del partido contra EE. UU.”: selección de Australia compartió un desgarrador mensaje

Selección de Australia está de luto tras la muerte de un aficionado de 18 años.

La Selección de Australia atraviesa un momento de tristeza en plena Copa del Mundo 2026 luego de confirmar el fallecimiento de uno de sus aficionados más jóvenes. Se trata de Cesare Liberatore, de 18 años, quien murió en un accidente automovilístico ocurrido en Melbourne tras asistir a una reunión pública para seguir el encuentro entre los "Socceroos" y Estados Unidos.

La noche del jueves 25 de junio, Football Australia utilizó sus redes sociales para compartir un emotivo mensaje dedicado al aficionado, quien era seguidor de la selección desde temprana edad. La publicación expresó las condolencias de la institución a sus familiares y seres queridos.

Football Australia quiere expresar sus sinceras condolencias al fan del fútbol de toda la vida Cesare Liberatore y a su familia después de que el joven de 18 años muriera trágicamente en un accidente automovilístico después de ver el partido de la Copa Mundial de la FIFA de los Socceroos contra los Estados Unidos en la Plaza de la Federación en Melbourne", indicó el comunicado.

Así ocurrió el accidente

De acuerdo con la información difundida por la federación australiana, Liberatore asistió a la Plaza de la Federación de Melbourne para seguir el compromiso correspondiente al Grupo D del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026. Sin embargo, cuando regresaba a casa sufrió un accidente de tránsito en el que también resultaron heridas otras cuatro personas, quienes recibieron atención médica.

La noticia conmocionó a los aficionados australianos en medio de la participación de la selección en el torneo. Australia logró avanzar a los dieciseisavos de final tras finalizar en el segundo puesto del Grupo D, luego de vencer a Turquía, empatar con Paraguay y caer frente a Estados Unidos.

Mientras el combinado oceánico se prepara para afrontar la siguiente ronda del Mundial 2026, el fútbol australiano lamenta la pérdida de un joven aficionado cuya pasión por los Socceroos quedó reflejada en el homenaje compartido por la federación nacional.

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