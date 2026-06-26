VIDEO. Selección de Cabo Verde envía emotivo mensaje de apoyo a Venezuela tras los terremotos

 Cabo Verde envía emotivo apoyo a Venezuela tras terremotos
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26 junio / 21:00
Grupo A
Mexico South Africa South Korea Czech Republic
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Switzerland Canada Bosnia & Herzegovina Qatar
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Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Japan Sweden Tunisia
Grupo G
Egypt Iran Belgium New Zealand
Grupo H
Spain Cape Verde Uruguay Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Algeria Jordan
Grupo K
Colombia Portugal D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Croatia Panama
Ranking of third-placed teams
Sweden Ecuador Bosnia & Herzegovina Paraguay
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
Korea Republic KRO
Finalizado
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Finalizado
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Finalizado
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Finalizado
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
Finalizado
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Finalizado
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Finalizado
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Finalizado
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
Finalizado
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Finalizado
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Finalizado
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Finalizado
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
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VIDEO. Selección de Cabo Verde envía emotivo mensaje de apoyo a Venezuela tras los terremotos

por Sandy Sandoval
Selección Cabo Verde, Redes sociales
Selección Cabo Verde / FOTO: Redes sociales

La selección de Cabo Verde envió un emotivo mensaje de apoyo a Venezuela tras los devastadores terremotos. El video conmovió a miles de aficionados en redes sociales.

La tragedia provocada por los fuertes terremotos que sacudieron a Venezuela continúa generando muestras de solidaridad alrededor del mundo. En esta ocasión fue la selección de Cabo Verde la que decidió utilizar el escenario del Mundial 2026 para enviar un mensaje de apoyo al pueblo venezolano.

Horas antes de disputar su último compromiso de la fase de grupos frente a Arabia Saudita, el conjunto africano publicó un video en sus redes sociales en el que sus futbolistas expresaron su respaldo a todas las personas afectadas por el desastre natural.

Foto embed
Partido entre Cabo Verde y Arabia Saudita por el Mundial 2026 - Agencia EFE

El gesto fue ampliamente reconocido por aficionados de distintos países, quienes destacaron que el fútbol también puede convertirse en un vehículo para transmitir esperanza en medio de una tragedia.

"Estamos con ustedes"

En el video, varios integrantes de la selección caboverdiana dedicaron unas palabras al pueblo venezolano.

"Con mucha tristeza vimos lo que aconteció en Venezuela. La selección y los jugadores queremos mandar un abrazo de mucha fuerza. ¡Estamos con ustedes!", expresaron los futbolistas.

El mensaje rápidamente comenzó a compartirse en distintas plataformas digitales, donde miles de usuarios agradecieron la solidaridad mostrada por el combinado africano.

Además del video, la Federación Caboverdiana de Fútbol publicó un mensaje en sus cuentas oficiales reiterando su apoyo a las víctimas.

"Con profunda tristeza, la delegación de la selección nacional se enteró del terremoto que sacudió Venezuela. Al pueblo venezolano, les deseamos mucha fortaleza en este momento de dolor. Estamos con ustedes", escribió la federación.

La publicación recibió miles de reacciones y comentarios de aficionados venezolanos que agradecieron el gesto de la selección africana.

Una tragedia que conmociona al deporte

Los terremotos registrados en Venezuela han provocado una de las mayores tragedias humanitarias que ha vivido el país en los últimos años.

De acuerdo con los reportes oficiales, los movimientos telúricos, de magnitud 7.2 y 7.5, dejaron más de 900 personas fallecidas, miles de heridos y decenas de desaparecidos, mientras continúan las labores de búsqueda y rescate entre edificios colapsados.

Diversos futbolistas, entrenadores y clubes han reportado pérdidas materiales, desapariciones de familiares y daños en instalaciones deportivas. Incluso la Federación Venezolana de Fútbol confirmó que varios jugadores fueron reportados como desaparecidos durante las primeras horas posteriores al desastre.

El Mundial también rindió homenaje

La solidaridad no quedó únicamente en el mensaje de Cabo Verde. La FIFA y las selecciones participantes también recordaron a las víctimas antes del inicio de algunos encuentros correspondientes a la tercera jornada de la fase de grupos.

En los partidos entre Senegal e Irak, así como Noruega y Francia, se guardó un minuto de silencio en memoria de las personas fallecidas, un gesto que fue acompañado por aplausos de miles de aficionados presentes en los estadios.

El homenaje reflejó que, más allá de la competencia deportiva, el Mundial también puede convertirse en un espacio para acompañar a quienes atraviesan momentos de profundo dolor.

Etiquetas
VenezuelaFútbolTerremotosSolidaridadApoyoCabo Verde#ViralesMundial2026

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