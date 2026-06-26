VIDEO. Selección de Cabo Verde envía emotivo mensaje de apoyo a Venezuela tras los terremotos

La selección de Cabo Verde envió un emotivo mensaje de apoyo a Venezuela tras los devastadores terremotos. El video conmovió a miles de aficionados en redes sociales.

La tragedia provocada por los fuertes terremotos que sacudieron a Venezuela continúa generando muestras de solidaridad alrededor del mundo. En esta ocasión fue la selección de Cabo Verde la que decidió utilizar el escenario del Mundial 2026 para enviar un mensaje de apoyo al pueblo venezolano.

Horas antes de disputar su último compromiso de la fase de grupos frente a Arabia Saudita, el conjunto africano publicó un video en sus redes sociales en el que sus futbolistas expresaron su respaldo a todas las personas afectadas por el desastre natural.

Partido entre Cabo Verde y Arabia Saudita por el Mundial 2026 - Agencia EFE

El gesto fue ampliamente reconocido por aficionados de distintos países, quienes destacaron que el fútbol también puede convertirse en un vehículo para transmitir esperanza en medio de una tragedia.

"Estamos con ustedes"

En el video, varios integrantes de la selección caboverdiana dedicaron unas palabras al pueblo venezolano.

"Con mucha tristeza vimos lo que aconteció en Venezuela. La selección y los jugadores queremos mandar un abrazo de mucha fuerza. ¡Estamos con ustedes!", expresaron los futbolistas.

El mensaje rápidamente comenzó a compartirse en distintas plataformas digitales, donde miles de usuarios agradecieron la solidaridad mostrada por el combinado africano.

Además del video, la Federación Caboverdiana de Fútbol publicó un mensaje en sus cuentas oficiales reiterando su apoyo a las víctimas.

"Con profunda tristeza, la delegación de la selección nacional se enteró del terremoto que sacudió Venezuela. Al pueblo venezolano, les deseamos mucha fortaleza en este momento de dolor. Estamos con ustedes", escribió la federación.

La publicación recibió miles de reacciones y comentarios de aficionados venezolanos que agradecieron el gesto de la selección africana.

Una tragedia que conmociona al deporte

Los terremotos registrados en Venezuela han provocado una de las mayores tragedias humanitarias que ha vivido el país en los últimos años.

De acuerdo con los reportes oficiales, los movimientos telúricos, de magnitud 7.2 y 7.5, dejaron más de 900 personas fallecidas, miles de heridos y decenas de desaparecidos, mientras continúan las labores de búsqueda y rescate entre edificios colapsados.

Diversos futbolistas, entrenadores y clubes han reportado pérdidas materiales, desapariciones de familiares y daños en instalaciones deportivas. Incluso la Federación Venezolana de Fútbol confirmó que varios jugadores fueron reportados como desaparecidos durante las primeras horas posteriores al desastre.

El Mundial también rindió homenaje

La solidaridad no quedó únicamente en el mensaje de Cabo Verde. La FIFA y las selecciones participantes también recordaron a las víctimas antes del inicio de algunos encuentros correspondientes a la tercera jornada de la fase de grupos.

En los partidos entre Senegal e Irak, así como Noruega y Francia, se guardó un minuto de silencio en memoria de las personas fallecidas, un gesto que fue acompañado por aplausos de miles de aficionados presentes en los estadios.

El homenaje reflejó que, más allá de la competencia deportiva, el Mundial también puede convertirse en un espacio para acompañar a quienes atraviesan momentos de profundo dolor.

Etiquetas