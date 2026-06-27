En pleno Mundial 2026, delantero de Países Bajos anuncia la muerte del hijo

Tras conocerse la noticia, cientos de aficionados, futbolistas y clubes enviaron mensajes de apoyo y condolencias a la pareja a través de las redes sociales.

El delantero de la selección de Países Bajos, Cody Gakpo, atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida. Este sábado 27 de junio anunció, junto a su esposa Noa van der Bij, la muerte del hijo que ambos esperaban.

La pareja dio a conocer la noticia a través de una publicación en Instagram, donde confirmó que el bebé, a quien llamarían Elijah Raphael, falleció durante el embarazo.

Con el corazón destrozado, compartimos la noticia de que nuestro hijo falleció durante el embarazo. Amado para siempre", escribió Noa van der Bij en el mensaje, que posteriormente fue compartido por el futbolista del Liverpool.

Más tarde, Gakpo también se pronunció sobre la pérdida y pidió respeto por la privacidad de su familia mientras enfrentan el duelo.

Es un momento increíblemente difícil para nuestra familia. Rogamos respetuosamente privacidad y espacio. Gracias por su comprensión", expresó el atacante neerlandés.

Envían mensajes de apoyo y condolencias a la pareja

Tras conocerse la noticia, cientos de aficionados, futbolistas y clubes enviaron mensajes de apoyo y condolencias a la pareja a través de las redes sociales.

La tragedia ocurre mientras Gakpo disputa la Copa del Mundo de 2026 con la selección de Países Bajos. Pese al difícil momento personal, diversos medios internacionales señalan que el delantero continuará con el combinado neerlandés durante el torneo.

Países Bajos avanzó como líder del Grupo F tras sumar siete puntos, producto de un empate ante Japón y victorias frente a Suecia y Túnez. Su próximo compromiso será el lunes 29 de junio, cuando enfrente a Marruecos en los dieciseisavos de final del Mundial.

El anuncio del futbolista ha causado conmoción dentro y fuera del ámbito deportivo, donde miles de personas han expresado su solidaridad con el jugador y su familia.

Etiquetas