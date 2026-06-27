Colombia y Portugal se enfrentan por primera vez en la historia de los Mundiales

La selección cafetera llega con ventaja para terminar en la cima del grupo, mientras que los lusos necesitan ganar en Miami para quedarse con el primer lugar y evitar complicaciones en su camino hacia las rondas eliminatorias.

Colombia y Portugal escribirán este sábado un capítulo inédito en la historia de los Mundiales cuando se enfrenten por primera vez en una fase final mundialista. El Hard Rock Stadium de Miami será el escenario de un duelo que, además del componente histórico, pondrá en juego el liderato del Grupo K y definirá el camino de ambas selecciones hacia los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

La selección colombiana llega con ventaja después de ganar sus dos primeros compromisos. Con seis puntos, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo necesita únicamente un empate para asegurar el primer lugar del grupo y cerrar una fase de grupos perfecta, algo que solo consiguió anteriormente en Brasil 2014, torneo en el que alcanzó los cuartos de final.

Portugal, por su parte, afronta el compromiso con mayor presión. El conjunto dirigido por Roberto Martínez suma cuatro unidades y está obligado a ganar si quiere terminar como líder. Incluso una derrota podría complicar su clasificación si República Democrática del Congo consigue una goleada sobre Uzbekistán en el otro partido del grupo.

El premio por finalizar en la primera posición también añade importancia al encuentro. El líder del Grupo K disputará los dieciseisavos de final en Kansas City frente a uno de los mejores terceros, mientras que el segundo clasificado viajará a Toronto para medirse con el segundo lugar del Grupo L

Colombia festejando gol ante República Democrática del Congo - EFE

Además del aspecto deportivo, Colombia contará con un entorno favorable. Miami alberga una de las comunidades colombianas más numerosas fuera del país y se espera un amplio respaldo para la selección sudamericana en las gradas del Hard Rock Stadium.

El extremo portugués Pedro Neto reconoció durante la semana que tanto el clima como la presencia mayoritaria de aficionados colombianos podrían representar un desafío adicional para su equipo.

Sin embargo, el estadio también despierta recuerdos amargos para Colombia. En ese mismo escenario perdió la final de la Copa América 2024 frente a Argentina, una derrota que ahora intentará dejar atrás con una actuación que confirme el buen momento del equipo.

En el plano futbolístico, Néstor Lorenzo mantiene la confianza en la base que le ha permitido sumar dos victorias consecutivas. Todo apunta a que repetirá la alineación titular que venció a Uzbekistán y a República Democrática del Congo, apostando por la continuidad de un equipo que ha mostrado solidez defensiva y eficacia en ataque.

Portugal llega con algunas dudas en su formación, especialmente en el mediocampo y los extremos, donde Bernardo Silva y João Félix no terminaron de convencer en los primeros partidos. Quien sí tiene asegurado su lugar es Cristiano Ronaldo.

El capitán portugués respondió a las críticas tras el empate del debut con un doblete frente a Uzbekistán y volverá a liderar el ataque de una selección que aspira a repetir el primer lugar de grupo que consiguió en Catar 2022.

Celebración de Portugal ante Uzbekistán - Agencia EFE

Más allá de las figuras y de lo que está en juego, el encuentro quedará registrado como el primer enfrentamiento entre Colombia y Portugal en la historia de los Mundiales. Un duelo inédito que llega con el liderato del Grupo K como recompensa y con la oportunidad para ambos equipos de enviar un mensaje de fortaleza antes del inicio de la fase eliminatoria. Con información de EFE

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