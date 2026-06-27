Colombia y Portugal se enfrentan por primera vez en la historia de los Mundiales

 Colombia vs Portugal: Primer Enfrentamiento en Mundiales
Emisoras Unidas 89.7
Universo Fútbol
SIMAN
Próximo
-- Croatia Croatia Ghana Ghana --
27 junio / 15:00
Grupo A
Mexico South Africa South Korea Czech Republic
Grupo B
Switzerland Canada Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Japan Sweden Tunisia
Grupo G
Belgium Egypt Iran New Zealand
Grupo H
Spain Cape Verde Uruguay Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Algeria Jordan
Grupo K
Colombia Portugal D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Croatia Panama
Ranking of third-placed teams
Sweden Ecuador Bosnia & Herzegovina Paraguay
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
Korea Republic KRO
Finalizado
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Finalizado
South Africa SAO
28/06 13:00 HS
Canada CAN
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Finalizado
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Finalizado
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
Finalizado
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Finalizado
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Finalizado
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Finalizado
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Finalizado
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
Finalizado
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Finalizado
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Finalizado
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Finalizado
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

Colombia y Portugal se enfrentan por primera vez en la historia de los Mundiales

por Amilcar Avila
Celebración de Cristiano Ronaldo y Portugal ante Uzbekistán - EFE
Celebración de Cristiano Ronaldo y Portugal ante Uzbekistán / FOTO: Agencia EFE

La selección cafetera llega con ventaja para terminar en la cima del grupo, mientras que los lusos necesitan ganar en Miami para quedarse con el primer lugar y evitar complicaciones en su camino hacia las rondas eliminatorias.

Colombia y Portugal escribirán este sábado un capítulo inédito en la historia de los Mundiales cuando se enfrenten por primera vez en una fase final mundialista. El Hard Rock Stadium de Miami será el escenario de un duelo que, además del componente histórico, pondrá en juego el liderato del Grupo K y definirá el camino de ambas selecciones hacia los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

La selección colombiana llega con ventaja después de ganar sus dos primeros compromisos. Con seis puntos, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo necesita únicamente un empate para asegurar el primer lugar del grupo y cerrar una fase de grupos perfecta, algo que solo consiguió anteriormente en Brasil 2014, torneo en el que alcanzó los cuartos de final.

Portugal, por su parte, afronta el compromiso con mayor presión. El conjunto dirigido por Roberto Martínez suma cuatro unidades y está obligado a ganar si quiere terminar como líder. Incluso una derrota podría complicar su clasificación si República Democrática del Congo consigue una goleada sobre Uzbekistán en el otro partido del grupo.

El premio por finalizar en la primera posición también añade importancia al encuentro. El líder del Grupo K disputará los dieciseisavos de final en Kansas City frente a uno de los mejores terceros, mientras que el segundo clasificado viajará a Toronto para medirse con el segundo lugar del Grupo L

Foto embed
Colombia festejando gol ante República Democrática del Congo - EFE

Además del aspecto deportivo, Colombia contará con un entorno favorable. Miami alberga una de las comunidades colombianas más numerosas fuera del país y se espera un amplio respaldo para la selección sudamericana en las gradas del Hard Rock Stadium.

El extremo portugués Pedro Neto reconoció durante la semana que tanto el clima como la presencia mayoritaria de aficionados colombianos podrían representar un desafío adicional para su equipo.

Sin embargo, el estadio también despierta recuerdos amargos para Colombia. En ese mismo escenario perdió la final de la Copa América 2024 frente a Argentina, una derrota que ahora intentará dejar atrás con una actuación que confirme el buen momento del equipo.

En el plano futbolístico, Néstor Lorenzo mantiene la confianza en la base que le ha permitido sumar dos victorias consecutivas. Todo apunta a que repetirá la alineación titular que venció a Uzbekistán y a República Democrática del Congo, apostando por la continuidad de un equipo que ha mostrado solidez defensiva y eficacia en ataque.

Portugal llega con algunas dudas en su formación, especialmente en el mediocampo y los extremos, donde Bernardo Silva y João Félix no terminaron de convencer en los primeros partidos. Quien sí tiene asegurado su lugar es Cristiano Ronaldo. 

El capitán portugués respondió a las críticas tras el empate del debut con un doblete frente a Uzbekistán y volverá a liderar el ataque de una selección que aspira a repetir el primer lugar de grupo que consiguió en Catar 2022.

Foto embed
Celebración de Portugal ante Uzbekistán - Agencia EFE

Más allá de las figuras y de lo que está en juego, el encuentro quedará registrado como el primer enfrentamiento entre Colombia y Portugal en la historia de los Mundiales. Un duelo inédito que llega con el liderato  del Grupo K como recompensa y con la oportunidad para ambos equipos de enviar un mensaje de fortaleza antes del inicio de la fase eliminatoria. Con información de EFE

Etiquetas
ColombiaFútbolPortugalMiamiMundial 2026Destacadas

Más de Universo Fútbol

Universo Fútbol Volver