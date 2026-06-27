El “Cucho” Hernández conoce por primera vez a su bebé antes del duelo entre Colombia y Portugal

El delantero colombiano, que no pudo estar presente en el nacimiento de su hijo por su compromiso con la Selección Colombia, finalmente lo sostuvo entre sus brazos antes del decisivo partido frente a Portugal.

La concentración de la Selección Colombia tuvo una pausa llena de emoción antes del trascendental compromiso frente a Portugal en el Mundial 2026. Juan Camilo "Cucho" Hernández recibió la visita de su esposa e hijos y, por primera vez, pudo conocer al bebé que nació mientras él se preparaba para defender los colores de la Tricolor.

El delantero, una de las piezas ofensivas del equipo dirigido por Néstor Lorenzo, compartió una tierna fotografía abrazando al pequeño, una imagen que rápidamente se volvió viral entre los aficionados colombianos y que fue difundida por diversos medios deportivos del país.

En la imagen, tomada en blanco y negro, el atacante aparece sentado sobre una cama mientras sostiene cuidadosamente a su hijo entre sus brazos y le da un beso en la cabeza, reflejando la felicidad contenida durante casi un mes.

Sobre la fotografía escribió un mensaje sencillo, pero cargado de sentimiento: "25 días después... Qué bendición tenerte en nuestras vidas".

Cucho Hernández - Redes sociales

La publicación generó miles de reacciones y mensajes de felicitación, convirtiéndose en una de las imágenes más emotivas que ha dejado el Mundial fuera de las canchas.

Un nacimiento que coincidió con el llamado de Colombia

El hijo del "Cucho" Hernández nació el pasado 1 de junio, apenas unos días antes del inicio de la Copa Mundial.

Sin embargo, el delantero ya se encontraba concentrado con la Selección Colombia preparando el torneo, por lo que no pudo acompañar a su esposa durante el parto ni conocer inmediatamente al recién nacido.

Tras el triunfo colombiano frente a Uzbekistán, Hernández confesó en zona mixta que esa era una de las mayores emociones que llevaba por dentro.

"Me emocionaste ahí. La verdad es que no he podido ver a mi hijo, que nació el 1 de junio. Tengo una ansia tremenda de verlo, pero esto es por él, por mi mujer y por mi hijo", expresó visiblemente conmovido después de asistir el gol de Jaminton Campaz en aquel encuentro.

Aquellas declaraciones conmovieron a los aficionados, quienes comenzaron a seguir muy de cerca la historia personal del atacante.

La visita más esperada

Finalmente, la espera terminó. Aprovechando un espacio en la concentración de Colombia en Estados Unidos, la familia del futbolista pudo reencontrarse con él para vivir uno de los momentos más importantes de su vida.

Las imágenes muestran a un "Cucho" completamente concentrado en su bebé, olvidándose por unos minutos de la presión que representa disputar una Copa del Mundo.

Para muchos aficionados, la fotografía representa el lado más humano del fútbol, donde detrás de cada jugador existe una familia que también hace sacrificios para acompañar el sueño mundialista.

Un impulso anímico antes del reto contra Portugal

El emotivo encuentro llega en un momento clave para Colombia. La Tricolor afronta un exigente compromiso frente a Portugal con la posibilidad de asegurar su clasificación y pelear por el liderato de su grupo.

El equipo cafetero llega motivado después de sus buenas actuaciones en el torneo y confía en el aporte ofensivo del "Cucho", quien ha demostrado ser un futbolista desequilibrante cada vez que ingresa al terreno de juego.

Precisamente en el debut frente a Uzbekistán, el atacante fue protagonista al asistir el tercer gol colombiano, una acción que posteriormente dedicó a su esposa y al hijo que aún no había podido conocer.

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