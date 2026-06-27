El “Cucho” Hernández conoce por primera vez a su bebé antes del duelo entre Colombia y Portugal

 Cucho Hernández conoce a su bebé antes del duelo de Colombia
Emisoras Unidas 89.7
Universo Fútbol
SIMAN
En Vivo
02 Croatia Croatia Ghana Ghana 01
90:00
Grupo A
Mexico South Africa South Korea Czech Republic
Grupo B
Switzerland Canada Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Japan Sweden Tunisia
Grupo G
Belgium Egypt Iran New Zealand
Grupo H
Spain Cape Verde Uruguay Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Algeria Jordan
Grupo K
Colombia Portugal D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
England Croatia Ghana Panama
Ranking of third-placed teams
Sweden Ghana Ecuador Bosnia & Herzegovina
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
Korea Republic KRO
Finalizado
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Finalizado
South Africa SAO
28/06 13:00 HS
Canada CAN
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Finalizado
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Finalizado
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
Finalizado
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Finalizado
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Finalizado
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Finalizado
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Finalizado
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
Finalizado
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Finalizado
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Finalizado
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
Finalizado
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
90+
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Finalizado
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
90+
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Finalizado
Universo Futbol

El “Cucho” Hernández conoce por primera vez a su bebé antes del duelo entre Colombia y Portugal

por Sandy Sandoval
Cucho Hernández, Redes sociales
Cucho Hernández / FOTO: Redes sociales

El delantero colombiano, que no pudo estar presente en el nacimiento de su hijo por su compromiso con la Selección Colombia, finalmente lo sostuvo entre sus brazos antes del decisivo partido frente a Portugal.

La concentración de la Selección Colombia tuvo una pausa llena de emoción antes del trascendental compromiso frente a Portugal en el Mundial 2026. Juan Camilo "Cucho" Hernández recibió la visita de su esposa e hijos y, por primera vez, pudo conocer al bebé que nació mientras él se preparaba para defender los colores de la Tricolor.

El delantero, una de las piezas ofensivas del equipo dirigido por Néstor Lorenzo, compartió una tierna fotografía abrazando al pequeño, una imagen que rápidamente se volvió viral entre los aficionados colombianos y que fue difundida por diversos medios deportivos del país.

En la imagen, tomada en blanco y negro, el atacante aparece sentado sobre una cama mientras sostiene cuidadosamente a su hijo entre sus brazos y le da un beso en la cabeza, reflejando la felicidad contenida durante casi un mes.

Sobre la fotografía escribió un mensaje sencillo, pero cargado de sentimiento: "25 días después... Qué bendición tenerte en nuestras vidas".

Foto embed
Cucho Hernández - Redes sociales

La publicación generó miles de reacciones y mensajes de felicitación, convirtiéndose en una de las imágenes más emotivas que ha dejado el Mundial fuera de las canchas.

Un nacimiento que coincidió con el llamado de Colombia

El hijo del "Cucho" Hernández nació el pasado 1 de junio, apenas unos días antes del inicio de la Copa Mundial.

Sin embargo, el delantero ya se encontraba concentrado con la Selección Colombia preparando el torneo, por lo que no pudo acompañar a su esposa durante el parto ni conocer inmediatamente al recién nacido.

Tras el triunfo colombiano frente a Uzbekistán, Hernández confesó en zona mixta que esa era una de las mayores emociones que llevaba por dentro.

"Me emocionaste ahí. La verdad es que no he podido ver a mi hijo, que nació el 1 de junio. Tengo una ansia tremenda de verlo, pero esto es por él, por mi mujer y por mi hijo", expresó visiblemente conmovido después de asistir el gol de Jaminton Campaz en aquel encuentro.

Aquellas declaraciones conmovieron a los aficionados, quienes comenzaron a seguir muy de cerca la historia personal del atacante.

La visita más esperada

Finalmente, la espera terminó. Aprovechando un espacio en la concentración de Colombia en Estados Unidos, la familia del futbolista pudo reencontrarse con él para vivir uno de los momentos más importantes de su vida.

Las imágenes muestran a un "Cucho" completamente concentrado en su bebé, olvidándose por unos minutos de la presión que representa disputar una Copa del Mundo.

Para muchos aficionados, la fotografía representa el lado más humano del fútbol, donde detrás de cada jugador existe una familia que también hace sacrificios para acompañar el sueño mundialista.

Un impulso anímico antes del reto contra Portugal

El emotivo encuentro llega en un momento clave para Colombia. La Tricolor afronta un exigente compromiso frente a Portugal con la posibilidad de asegurar su clasificación y pelear por el liderato de su grupo.

El equipo cafetero llega motivado después de sus buenas actuaciones en el torneo y confía en el aporte ofensivo del "Cucho", quien ha demostrado ser un futbolista desequilibrante cada vez que ingresa al terreno de juego.

Precisamente en el debut frente a Uzbekistán, el atacante fue protagonista al asistir el tercer gol colombiano, una acción que posteriormente dedicó a su esposa y al hijo que aún no había podido conocer.

Etiquetas
MotivaciónMundial 2026Selección ColombiaFutbol colombianonacimiento bebéCucho Hernández#ViralesMundial2026

Más de Universo Fútbol

Universo Fútbol Volver