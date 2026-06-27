EN VIVO: Minuto a minuto del Congo vs. Uzbekistán

No te pierdas todo el detalle estadístico de este partidazo de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que hoy celebra el cierre de la fase de grupos.

Las voces de El Mejor Equipo de Emisoras Unidas siguen de cerca las incidencias del día 17 del Universo Futbol, el cual tiene a continuación un partido importante de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, la cual organizan en conjunto Estados Unidos, México y Canadá.

Acompaña a El Mejor Equipo en la programación especial donde te daremos más detalles de este importante compromiso futbolístico que mide las fuerzas de dos escuadras que buscan el triunfo en esta edición XXIII del máximo evento del futbol.

Worldcup | World Cup - World Championship Worldcup | World Cup - World Championship D.R. Congo Sistema: 4-4-2 Estado: - Uzbekistan Sistema: 3-4-2-1 Competición World Cup - World Championship - Worldcup Fase World Championship - Jornada 3 Árbitro Felix Zwayer, Germany Incidencias Goles Tarjetas Historial Incidencias del partido -- Sin relato disponible por el momento. Goles -- Sin goles registrados. Tarjetas -- Sin tarjetas registradas. Entre sí -- Sin partidos disponibles. Últimos de D.R. Congo 24/06 Colombia 1 - 0 D.R. Congo

World Cup | Finalizado

17/06 Portugal 1 - 1 D.R. Congo

World Cup | Finalizado

09/06 D.R. Congo 1 - 2 Chile

Friendlies | Finalizado

03/06 D.R. Congo 0 - 0 Denmark

Friendlies | Finalizado

25/03 D.R. Congo 2 - 0 Bermuda

Friendlies | Finalizado Últimos de Uzbekistan 23/06 Portugal 5 - 0 Uzbekistan

World Cup | Finalizado

18/06 Uzbekistan 1 - 3 Colombia

World Cup | Finalizado

08/06 Netherlands 2 - 1 Uzbekistan

Friendlies | Finalizado

02/06 Canada 2 - 0 Uzbekistan

Friendlies | Finalizado

27/03 Uzbekistan 3 - 1 Gabon

Fifa Series - Group Stage | Finalizado Estadísticas generales D.R. Congo Uzbekistan 0 Sin datos 0 Alineaciones D.R. Congo D.R. Congo Lionel Mpasi Nzau

Aaron Wan-Bissaka

Chancel Mbemba

Axel Tuanzebe

Arthur Masuaku

Nathanaël Mbuku

Samuel Moutoussamy

Noah Sadiki

Brian Cipenga

Yoane Wissa

Cédric Bakambu Uzbekistan Uzbekistan Abduvokhid Nematov

Abdukodir Khusanov

Jakhongir Urozov

Rustam Ashurmatov

Khozhiakbar Alizhonov

Akmal Mozgovoy

Otabek Shukurov

Sherzod Nasrullaev

Dostonbek Khamdamov

Abbosbek Fayzullaev

Eldor Shomurodov

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