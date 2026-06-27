EN VIVO: Minuto a minuto del Congo vs. Uzbekistán

No te pierdas todo el detalle estadístico de este partidazo de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que hoy celebra el cierre de la fase de grupos.
Las voces de El Mejor Equipo de Emisoras Unidas siguen de cerca las incidencias del día 17 del Universo Futbol, el cual tiene a continuación un partido importante de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, la cual organizan en conjunto Estados Unidos, México y Canadá.
Acompaña a El Mejor Equipo en la programación especial donde te daremos más detalles de este importante compromiso futbolístico que mide las fuerzas de dos escuadras que buscan el triunfo en esta edición XXIII del máximo evento del futbol.
Worldcup | World Cup - World Championship
D.R. Congo
Sistema: 4-4-2
Estado:
-
27/06/2026 - 17:30
Uzbekistan
Sistema: 3-4-2-1
Competición
World Cup - World Championship - Worldcup
Fase
World Championship - Jornada 3
Árbitro
Felix Zwayer, Germany
Incidencias del partido
--
Sin relato disponible por el momento.
Goles
- --Sin goles registrados.
Tarjetas
- --Sin tarjetas registradas.
Entre sí
- --Sin partidos disponibles.
Últimos de D.R. Congo
-
24/06Colombia 1 - 0 D.R. Congo
World Cup | Finalizado
-
17/06Portugal 1 - 1 D.R. Congo
World Cup | Finalizado
-
09/06D.R. Congo 1 - 2 Chile
Friendlies | Finalizado
-
03/06D.R. Congo 0 - 0 Denmark
Friendlies | Finalizado
-
25/03D.R. Congo 2 - 0 Bermuda
Friendlies | Finalizado
Últimos de Uzbekistan
-
23/06Portugal 5 - 0 Uzbekistan
World Cup | Finalizado
-
18/06Uzbekistan 1 - 3 Colombia
World Cup | Finalizado
-
08/06Netherlands 2 - 1 Uzbekistan
Friendlies | Finalizado
-
02/06Canada 2 - 0 Uzbekistan
Friendlies | Finalizado
-
27/03Uzbekistan 3 - 1 Gabon
Fifa Series - Group Stage | Finalizado
Estadísticas generales
D.R. Congo
Uzbekistan
0
Sin datos
0
Alineaciones
D.R. Congo
- Lionel Mpasi Nzau
- Aaron Wan-Bissaka
- Chancel Mbemba
- Axel Tuanzebe
- Arthur Masuaku
- Nathanaël Mbuku
- Samuel Moutoussamy
- Noah Sadiki
- Brian Cipenga
- Yoane Wissa
- Cédric Bakambu
Uzbekistan
- Abduvokhid Nematov
- Abdukodir Khusanov
- Jakhongir Urozov
- Rustam Ashurmatov
- Khozhiakbar Alizhonov
- Akmal Mozgovoy
- Otabek Shukurov
- Sherzod Nasrullaev
- Dostonbek Khamdamov
- Abbosbek Fayzullaev
- Eldor Shomurodov