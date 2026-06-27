 EN VIVO: Minuto a minuto del Congo vs. Uzbekistán
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Universo Fútbol
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En Vivo
01 Croatia Croatia Ghana Ghana 00
67:00
Grupo A
Mexico South Africa South Korea Czech Republic
Grupo B
Switzerland Canada Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Japan Sweden Tunisia
Grupo G
Belgium Egypt Iran New Zealand
Grupo H
Spain Cape Verde Uruguay Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Algeria Jordan
Grupo K
Colombia Portugal D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Croatia Panama
Ranking of third-placed teams
Sweden Ecuador Bosnia & Herzegovina Paraguay
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
Korea Republic KRO
Finalizado
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Finalizado
South Africa SAO
28/06 13:00 HS
Canada CAN
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Finalizado
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Finalizado
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
Finalizado
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Finalizado
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Finalizado
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Finalizado
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Finalizado
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
Finalizado
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Finalizado
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Finalizado
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Finalizado
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
67
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
69
Universo Futbol

EN VIVO: Minuto a minuto del Congo vs. Uzbekistán

por Oscar Coronado
Minuto a minuto del Congo vs. Uzbekistán
Minuto a minuto del Congo vs. Uzbekistán / FOTO: EU Digital

No te pierdas todo el detalle estadístico de este partidazo de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que hoy celebra el cierre de la fase de grupos.

Las voces de El Mejor Equipo de Emisoras Unidas siguen de cerca las incidencias del día 17 del Universo Futbol, el cual tiene a continuación un partido importante de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, la cual organizan en conjunto Estados Unidos, México y Canadá.

Acompaña a El Mejor Equipo en la programación especial donde te daremos más detalles de este importante compromiso futbolístico que mide las fuerzas de dos escuadras que buscan el triunfo en esta edición XXIII del máximo evento del futbol.  

Worldcup | World Cup - World ChampionshipWorldcup | World Cup - World Championship
D.R. Congo
Sistema: 4-4-2
Estado:
-
27/06/2026 - 17:30
Uzbekistan
Sistema: 3-4-2-1
Competición
World Cup - World Championship - Worldcup
Fase
World Championship - Jornada 3
Árbitro
Felix Zwayer, Germany

Incidencias del partido

--
Evento
Sin relato disponible por el momento.

Goles

  • --
    Gol
    Sin goles registrados.

Tarjetas

  • --
    Tarjeta
    Sin tarjetas registradas.

Entre sí

  • --
    Sin datos
    Sin partidos disponibles.

Últimos de D.R. Congo

  • 24/06
    Colombia
    Colombia 1 - 0 D.R. Congo
    World Cup | Finalizado
  • 17/06
    Portugal
    Portugal 1 - 1 D.R. Congo
    World Cup | Finalizado
  • 09/06
    D.R. Congo
    D.R. Congo 1 - 2 Chile
    Friendlies | Finalizado
  • 03/06
    D.R. Congo
    D.R. Congo 0 - 0 Denmark
    Friendlies | Finalizado
  • 25/03
    D.R. Congo
    D.R. Congo 2 - 0 Bermuda
    Friendlies | Finalizado

Últimos de Uzbekistan

  • 23/06
    Portugal
    Portugal 5 - 0 Uzbekistan
    World Cup | Finalizado
  • 18/06
    Uzbekistan
    Uzbekistan 1 - 3 Colombia
    World Cup | Finalizado
  • 08/06
    Netherlands
    Netherlands 2 - 1 Uzbekistan
    Friendlies | Finalizado
  • 02/06
    Canada
    Canada 2 - 0 Uzbekistan
    Friendlies | Finalizado
  • 27/03
    Uzbekistan
    Uzbekistan 3 - 1 Gabon
    Fifa Series - Group Stage | Finalizado

Estadísticas generales

D.R. Congo
Uzbekistan
0
Sin datos
0

Alineaciones

D.R. Congo
  • Lionel Mpasi Nzau
  • Aaron Wan-Bissaka
  • Chancel Mbemba
  • Axel Tuanzebe
  • Arthur Masuaku
  • Nathanaël Mbuku
  • Samuel Moutoussamy
  • Noah Sadiki
  • Brian Cipenga
  • Yoane Wissa
  • Cédric Bakambu
Uzbekistan
  • Abduvokhid Nematov
  • Abdukodir Khusanov
  • Jakhongir Urozov
  • Rustam Ashurmatov
  • Khozhiakbar Alizhonov
  • Akmal Mozgovoy
  • Otabek Shukurov
  • Sherzod Nasrullaev
  • Dostonbek Khamdamov
  • Abbosbek Fayzullaev
  • Eldor Shomurodov
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