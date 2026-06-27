EN VIVO: Minuto a minuto del Jordania vs. Argentina

No te pierdas todo el detalle estadístico de este partidazo de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que hoy celebra el cierre de la fase de grupos.
Las voces de El Mejor Equipo de Emisoras Unidas siguen de cerca las incidencias del día 17 del Universo Futbol, el cual tiene a continuación un partido importante de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, la cual organizan en conjunto Estados Unidos, México y Canadá.
Acompaña a El Mejor Equipo en la programación especial donde te daremos más detalles de este importante compromiso futbolístico que mide las fuerzas de dos escuadras que buscan el triunfo en esta edición XXIII del máximo evento del futbol.
Worldcup | World Cup - World Championship
Jordan
Sistema: No disponible
Estado:
-
27/06/2026 - 20:00
Argentina
Sistema: No disponible
Competición
World Cup - World Championship - Worldcup
Fase
World Championship - Jornada 3
Árbitro
I. Kovacs
Incidencias del partido
--
Sin relato disponible por el momento.
Goles
- --Sin goles registrados.
Tarjetas
- --Sin tarjetas registradas.
Entre sí
- --Sin partidos disponibles.
Últimos de Jordan
-
23/06Jordan 1 - 2 Algeria
World Cup | Finalizado
-
17/06Austria 3 - 1 Jordan
World Cup | Finalizado
-
08/06Colombia 2 - 0 Jordan
Friendlies | Finalizado
-
31/05Switzerland 4 - 1 Jordan
Friendlies | Finalizado
-
31/03Jordan 2 - 2 Nigeria
Friendlies | Finalizado
Últimos de Argentina
-
22/06Argentina 2 - 0 Austria
World Cup | Finalizado
-
17/06Argentina 3 - 0 Algeria
World Cup | Finalizado
-
10/06Argentina 3 - 0 Iceland
Friendlies | Finalizado
-
07/06Argentina 2 - 0 Honduras
Friendlies | Finalizado
-
01/04Argentina 5 - 0 Zambia
Friendlies | Finalizado
Estadísticas generales
Jordan
Argentina
0
Sin datos
0
Alineaciones
Jordan
- Sin alineación disponible.
Argentina
- Sin alineación disponible.