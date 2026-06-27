FIFA difunde un mensaje de la madre de Cristiano Ronaldo

FIFA sorprende con un mensaje sobre Cristiano Ronaldo y su entorno.

Dolores Aveiro, madre del delantero portugués Cristiano Ronaldo, publicó un emotivo mensaje a través de la cuenta oficial de la FIFA para felicitar a su hijo por su desempeño en el Mundial 2026 y agradecer el respaldo de la afición lusa.

En su carta, Aveiro expresó el orgullo que siente por la trayectoria del atacante, quien continúa ampliando su legado en la máxima cita del fútbol.

Me siento orgullosa, hijo mío, porque sigues haciendo historia. Quiero dar las gracias a todos los aficionados que siempre están a tu lado. Has aportado mucho al mundo entero", escribió.

La madre del capitán de Portugal también dedicó unas palabras de agradecimiento a los seguidores del combinado nacional.

Un beso para ti, hijo mío, tu madre siempre estará aquí para ti. Gracias por respetar a mi hijo. Un beso a todos los aficionados de Portugal. El fútbol nos une, ¡fuerza Portugal!", añadió, según recogió el diario portugués A Bola.

Doblete de Cristiano Ronaldo en el Mundial

El mensaje llega después del doblete de Cristiano Ronaldo ante Uzbekistán, con el que alcanzó los 10 goles en Copas del Mundo, superando la marca de Eusébio (9) y consolidándose como el máximo goleador portugués en la historia del torneo. Además, se convirtió en uno de los jugadores de mayor edad en marcar en un Mundial.

La dedicatoria de Aveiro coincide con el buen momento del atacante, quien sigue ampliando registros en lo que podría ser su última participación mundialista.

Portugal se prepara ahora para su próximo compromiso ante Colombia, duelo que definirá el liderato del Grupo 11 en el Mundial 2026, con Ronaldo nuevamente como principal figura del conjunto luso.

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