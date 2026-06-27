Figura de Japón lanza un dardo a Neymar antes del duelo contra Brasil en el Mundial 2026

Figura de Japón calienta el duelo contra Brasil con un mensaje sobre Neymar.

La tensión comienza a crecer antes de uno de los partidos más atractivos de los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026. A pocos días del enfrentamiento entre Brasil y Japón, el delantero japonés Kento Shiogai lanzó una desafiante declaración sobre Neymar, restándole protagonismo al astro brasileño.

El atacante de la selección japonesa aseguró que el delantero del Santos ya no atraviesa el mejor momento de su carrera y minimizó el impacto que podría tener en el compromiso del próximo lunes.

Ese era el viejo Neymar, ¿verdad? Creo que ahora lo estamos haciendo bien", afirmó Shiogai en declaraciones recogidas por los medios brasileños O Globo y Lance!, durante una conversación con periodistas de Football Channel, Gekisaka y Soccer Digest.

Las palabras del delantero llegan en la antesala de un duelo marcado por el regreso de Neymar a la selección brasileña. El atacante volvió a jugar con la Canarinha después de 981 días de ausencia al disputar algunos minutos en la victoria 3-0 sobre Escocia, encuentro correspondiente a la fase de grupos del Mundial.

Pone en duda el favoritismo de Brasil

Shiogai también puso en duda el favoritismo de Brasil para conquistar el título y aseguró que, a su juicio, otras selecciones llegan con mayores opciones.

Antes era fuerte, ¿pero ahora? Tengo la impresión de que Francia es fuerte. Argentina también. En cuanto a Brasil, no he oído hablar mucho de él últimamente. Brasil sigue siendo fuerte, pero si logramos ganar, tomaremos aún más impulso", expresó.

Pese a estar completamente recuperado de su lesión, medios brasileños señalan que el técnico Carlo Ancelotti volvería a iniciar el partido con Neymar en el banco de suplentes, utilizándolo como una alternativa para la segunda mitad.

Brasil avanzó como líder del Grupo C con siete puntos, mientras que Japón clasificó como segundo del Grupo F tras una sólida fase de grupos. El ganador del compromiso avanzará a los octavos de final, donde enfrentará al vencedor del duelo entre Costa de Marfil y Noruega.

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