Figura de Japón lanza un dardo a Neymar antes del duelo contra Brasil en el Mundial 2026

 Figura de Japón lanza un dardo a Neymar
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00 Algeria Algeria Austria Austria 01
41:00
Grupo A
Mexico South Africa South Korea Czech Republic
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Switzerland Canada Bosnia & Herzegovina Qatar
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Brazil Morocco Scotland Haiti
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USA Australia Paraguay Turkey
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Ranking of third-placed teams
D.R. Congo Sweden Ghana Ecuador
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
Korea Republic KRO
Finalizado
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Finalizado
South Africa SAO
28/06 13:00 HS
Canada CAN
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Finalizado
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Finalizado
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
Finalizado
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Finalizado
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Finalizado
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Finalizado
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Finalizado
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
Finalizado
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Finalizado
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
41
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
42
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Finalizado
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
Finalizado
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
Finalizado
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Finalizado
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Finalizado
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Finalizado
Universo Futbol

Figura de Japón lanza un dardo a Neymar antes del duelo contra Brasil en el Mundial 2026

por Oliver Paniagua
Neymar volvió a jugar con Brasil. Debutó contra Escocia en el Mundial 2026., EFE
Neymar volvió a jugar con Brasil. Debutó contra Escocia en el Mundial 2026. / FOTO: EFE

Figura de Japón calienta el duelo contra Brasil con un mensaje sobre Neymar.

La tensión comienza a crecer antes de uno de los partidos más atractivos de los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026. A pocos días del enfrentamiento entre Brasil y Japón, el delantero japonés Kento Shiogai lanzó una desafiante declaración sobre Neymar, restándole protagonismo al astro brasileño.

El atacante de la selección japonesa aseguró que el delantero del Santos ya no atraviesa el mejor momento de su carrera y minimizó el impacto que podría tener en el compromiso del próximo lunes.

Ese era el viejo Neymar, ¿verdad? Creo que ahora lo estamos haciendo bien", afirmó Shiogai en declaraciones recogidas por los medios brasileños O Globo y Lance!, durante una conversación con periodistas de Football Channel, Gekisaka y Soccer Digest.

Las palabras del delantero llegan en la antesala de un duelo marcado por el regreso de Neymar a la selección brasileña. El atacante volvió a jugar con la Canarinha después de 981 días de ausencia al disputar algunos minutos en la victoria 3-0 sobre Escocia, encuentro correspondiente a la fase de grupos del Mundial.

Pone en duda el favoritismo de Brasil 

Shiogai también puso en duda el favoritismo de Brasil para conquistar el título y aseguró que, a su juicio, otras selecciones llegan con mayores opciones.

Antes era fuerte, ¿pero ahora? Tengo la impresión de que Francia es fuerte. Argentina también. En cuanto a Brasil, no he oído hablar mucho de él últimamente. Brasil sigue siendo fuerte, pero si logramos ganar, tomaremos aún más impulso", expresó.

Pese a estar completamente recuperado de su lesión, medios brasileños señalan que el técnico Carlo Ancelotti volvería a iniciar el partido con Neymar en el banco de suplentes, utilizándolo como una alternativa para la segunda mitad.

Brasil avanzó como líder del Grupo C con siete puntos, mientras que Japón clasificó como segundo del Grupo F tras una sólida fase de grupos. El ganador del compromiso avanzará a los octavos de final, donde enfrentará al vencedor del duelo entre Costa de Marfil y Noruega.

Etiquetas
BrasilFútbolJapónNeymarMundial 2026Kento Shiogai

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