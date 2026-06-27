Fredy Futbol sorprende a sus seguidores y cumple el reto: así quedó su nuevo look

 Significado de la canción de la selección de Inglaterra
Emisoras Unidas 89.7
Universo Fútbol
SIMAN
En Vivo
00 Algeria Algeria Austria Austria 01
41:00
Grupo A
Mexico South Africa South Korea Czech Republic
Grupo B
Switzerland Canada Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Japan Sweden Tunisia
Grupo G
Belgium Egypt Iran New Zealand
Grupo H
Spain Cape Verde Uruguay Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Algeria Jordan
Grupo K
Colombia Portugal D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
England Croatia Ghana Panama
Ranking of third-placed teams
D.R. Congo Sweden Ghana Ecuador
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
Korea Republic KRO
Finalizado
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Finalizado
South Africa SAO
28/06 13:00 HS
Canada CAN
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Finalizado
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Finalizado
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
Finalizado
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Finalizado
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Finalizado
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Finalizado
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Finalizado
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
Finalizado
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Finalizado
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
41
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
42
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Finalizado
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
Finalizado
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
Finalizado
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Finalizado
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Finalizado
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Finalizado
Universo Futbol

Fredy Futbol sorprende a sus seguidores y cumple el reto: así quedó su nuevo look

por Sandy Sandoval
Fredy Futbol, Redes sociales
Fredy Futbol / FOTO: Redes sociales

¡La audiencia lo hizo posible! Después de superar la meta de 400 mil “likes” durante una transmisión de Universo Futbol, Fredy cumplió su palabra y apareció con un inesperado cambio de imagen.

Lo que comenzó como una apuesta entre un narrador y la audiencia terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de Universo Futbol.

Fredy Futbol cumplió el reto que lanzó días atrás y apareció con el cabello completamente teñido durante la transmisión especial de Emisoras Unidas.

El cronista deportivo había prometido que cambiaría de look si la transmisión en TikTok alcanzaba los 400 mil "likes". La respuesta de los aficionados fue inmediata y la meta fue superada ampliamente, demostrando el enorme respaldo que ha tenido Universo Futbol durante la cobertura del Mundial 2026.

Fiel a su palabra, Fredy no se echó para atrás y este sábado sorprendió a la audiencia con un nuevo estilo que rápidamente comenzó a generar comentarios en redes sociales.

Un reto que conquistó a miles de aficionados

La idea nació durante una de las transmisiones previas de Universo Futbol, cuando Fredy lanzó el desafío sin imaginar la respuesta que tendría.

En cuestión de minutos, miles de usuarios comenzaron a interactuar con la transmisión y el contador de "likes" no dejó de subir.

Los seguidores no solo alcanzaron el objetivo, sino que impulsaron la transmisión hasta convertirla en una de las más comentadas entre los aficionados que siguen diariamente la cobertura de Emisoras Unidas.

Desde ese momento, la expectativa creció alrededor de una sola pregunta: ¿realmente cumpliría la promesa?. La respuesta llegó este sábado.

Así fue el esperado cambio de imagen

Durante la transmisión especial, Fredy Futbol apareció con el cabello completamente teñido, sorprendiendo incluso a sus compañeros de cabina.

Las reacciones no tardaron en aparecer. Mientras algunos destacaban el cambio de imagen, otros aplaudían que el narrador hubiera cumplido exactamente lo que prometió a la audiencia.

El momento estuvo acompañado por risas, bromas y cientos de comentarios en tiempo real de quienes siguen la transmisión a través de las diferentes plataformas digitales de Emisoras Unidas.

Las redes sociales explotaron

Minutos después del cambio de look, Emisoras Unidas compartió las primeras imágenes en sus redes sociales con el mensaje: "¡Cumplió el reto! Así es el nuevo look de nuestro narrador Fredy 'Futbol', quien cumple este reto ante la millonaria audiencia del Universo Futbol".

Anteriormente llegó la confirmación definitiva. "Fredy López cumple el reto a la audiencia de Emisoras Unidas y se tiñó el cabello. En breve, Fredy López develará su nuevo look."

Las publicaciones rápidamente comenzaron a recibir cientos de reacciones, comentarios y compartidos de aficionados que siguieron paso a paso el reto desde que fue anunciado.

Más que un cambio de look

Aunque para muchos se trató simplemente de teñirse el cabello, el reto representó algo mucho más importante.

Fue una forma de agradecer el respaldo que diariamente recibe Universo Futbol, un proyecto que ha logrado conectar con miles de aficionados durante la cobertura de la fiesta del futbol.

Foto embed
Fredy Futbol - Redes sociales

La interacción constante entre narradores, analistas y audiencia ha permitido que las transmisiones vayan más allá del análisis deportivo, incorporando dinámicas, retos y momentos espontáneos que fortalecen el vínculo con los seguidores.

Universo Futbol sigue creciendo

Desde su lanzamiento, Universo Futbol se ha convertido en uno de los espacios deportivos con mayor interacción durante la cobertura del Mundial 2026.

El proyecto reúne a reconocidas voces del deporte guatemalteco encabezadas por Marco Tulio Ipuerto, acompañado por Kike Rodríguez, Fredy Futbol, Julio Mauricio Arias, Juan Pablo Mata y Estuardo García Carrera.

Además, la propuesta incorpora figuras del entretenimiento de Emisoras Unidas, ofreciendo una cobertura diferente, cercana y altamente interactiva para los aficionados.

Etiquetas
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