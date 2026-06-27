Fredy Futbol sorprende a sus seguidores y cumple el reto: así quedó su nuevo look

¡La audiencia lo hizo posible! Después de superar la meta de 400 mil “likes” durante una transmisión de Universo Futbol, Fredy cumplió su palabra y apareció con un inesperado cambio de imagen.

Lo que comenzó como una apuesta entre un narrador y la audiencia terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de Universo Futbol.

Fredy Futbol cumplió el reto que lanzó días atrás y apareció con el cabello completamente teñido durante la transmisión especial de Emisoras Unidas.

El cronista deportivo había prometido que cambiaría de look si la transmisión en TikTok alcanzaba los 400 mil "likes". La respuesta de los aficionados fue inmediata y la meta fue superada ampliamente, demostrando el enorme respaldo que ha tenido Universo Futbol durante la cobertura del Mundial 2026.

Fiel a su palabra, Fredy no se echó para atrás y este sábado sorprendió a la audiencia con un nuevo estilo que rápidamente comenzó a generar comentarios en redes sociales.

Un reto que conquistó a miles de aficionados

La idea nació durante una de las transmisiones previas de Universo Futbol, cuando Fredy lanzó el desafío sin imaginar la respuesta que tendría.

En cuestión de minutos, miles de usuarios comenzaron a interactuar con la transmisión y el contador de "likes" no dejó de subir.

Los seguidores no solo alcanzaron el objetivo, sino que impulsaron la transmisión hasta convertirla en una de las más comentadas entre los aficionados que siguen diariamente la cobertura de Emisoras Unidas.

Desde ese momento, la expectativa creció alrededor de una sola pregunta: ¿realmente cumpliría la promesa?. La respuesta llegó este sábado.

Así fue el esperado cambio de imagen

Durante la transmisión especial, Fredy Futbol apareció con el cabello completamente teñido, sorprendiendo incluso a sus compañeros de cabina.

Las reacciones no tardaron en aparecer. Mientras algunos destacaban el cambio de imagen, otros aplaudían que el narrador hubiera cumplido exactamente lo que prometió a la audiencia.

El momento estuvo acompañado por risas, bromas y cientos de comentarios en tiempo real de quienes siguen la transmisión a través de las diferentes plataformas digitales de Emisoras Unidas.

Las redes sociales explotaron

Minutos después del cambio de look, Emisoras Unidas compartió las primeras imágenes en sus redes sociales con el mensaje: "¡Cumplió el reto! Así es el nuevo look de nuestro narrador Fredy 'Futbol', quien cumple este reto ante la millonaria audiencia del Universo Futbol".

Anteriormente llegó la confirmación definitiva. "Fredy López cumple el reto a la audiencia de Emisoras Unidas y se tiñó el cabello. En breve, Fredy López develará su nuevo look."

Las publicaciones rápidamente comenzaron a recibir cientos de reacciones, comentarios y compartidos de aficionados que siguieron paso a paso el reto desde que fue anunciado.

Más que un cambio de look

Aunque para muchos se trató simplemente de teñirse el cabello, el reto representó algo mucho más importante.

Fue una forma de agradecer el respaldo que diariamente recibe Universo Futbol, un proyecto que ha logrado conectar con miles de aficionados durante la cobertura de la fiesta del futbol.

Fredy Futbol - Redes sociales

La interacción constante entre narradores, analistas y audiencia ha permitido que las transmisiones vayan más allá del análisis deportivo, incorporando dinámicas, retos y momentos espontáneos que fortalecen el vínculo con los seguidores.

Universo Futbol sigue creciendo

Desde su lanzamiento, Universo Futbol se ha convertido en uno de los espacios deportivos con mayor interacción durante la cobertura del Mundial 2026.

El proyecto reúne a reconocidas voces del deporte guatemalteco encabezadas por Marco Tulio Ipuerto, acompañado por Kike Rodríguez, Fredy Futbol, Julio Mauricio Arias, Juan Pablo Mata y Estuardo García Carrera.

Además, la propuesta incorpora figuras del entretenimiento de Emisoras Unidas, ofreciendo una cobertura diferente, cercana y altamente interactiva para los aficionados.

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