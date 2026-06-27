¿Es IA? Lugar donde entrena Suecia en el Mundial 2026 sorprende a aficionados

Una grada del complejo donde entrena la selección de Suecia se derrumbó durante unas obras en Dallas, dejando una impactante escena de metal retorcido y escombros que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Una de las imágenes más impactantes que ha dejado el Mundial 2026 no ocurrió dentro de un estadio durante un partido, sino en el complejo donde entrena la selección de Suecia.

En las últimas horas comenzaron a circular videos del entrenamiento del conjunto escandinavo en los que, detrás de los jugadores, aparece una grada completamente destruida, con enormes estructuras metálicas dobladas y montañas de escombros. La escena fue tan llamativa que cientos de usuarios en redes sociales pensaron que se trataba de un montaje o de un video generado con inteligencia artificial.

Sin embargo, las imágenes son reales.

¿Qué fue lo que pasó?

El incidente ocurrió el jueves en el Toyota Stadium de Frisco, Texas, sede del FC Dallas y centro de entrenamiento utilizado por Suecia durante la competencia.

De acuerdo con medios suecos y neerlandeses, una de las gradas del estadio colapsó mientras se realizaban trabajos de demolición como parte de las obras de remodelación del inmueble.

Afortunadamente, el derrumbe ocurrió cuando la selección sueca no se encontraba entrenando, por lo que no hubo jugadores, miembros del cuerpo técnico ni trabajadores lesionados.

Las fotografías muestran que una parte completa de la estructura terminó desplomándose sobre la zona de las butacas, dejando un escenario que muchos compararon con el de una película de desastres.

"Los jugadores preguntaban qué demonios había pasado"

Stefan Pettersson, director deportivo de la selección sueca y exfutbolista del Ajax, reveló que los propios jugadores quedaron sorprendidos al ver el estado del estadio cuando regresaron a entrenar.

"Los jugadores se preguntaban qué demonios había pasado", explicó. Pettersson añadió que la demolición estaba planificada, pero algo salió mal durante la ejecución de los trabajos.

"Había que derribar una parte de la estructura. Por suerte nadie resultó herido. Probablemente realizaron una explosión controlada y algo no salió como estaba previsto", comentó a medios suecos.

Un error durante la demolición

Trabajadores del FC Dallas explicaron que el derrumbe no ocurrió como estaba planeado.

Según uno de los empleados del club, los escombros debían caer hacia el lado contrario, pero durante la maniobra una parte importante de la estructura terminó desplomándose sobre una de las tribunas.

El accidente obligó a asegurar inmediatamente la zona afectada, aunque el resto del complejo pudo seguir utilizándose con normalidad.

El entrenamiento continuó sin cambios

Pese al impacto visual que dejaron las imágenes, el percance no modificó la preparación de Suecia.

El cuerpo técnico mantuvo su planificación y el equipo continuó entrenando normalmente de cara a su compromiso de la fase de grupos.

Las zonas utilizadas por los futbolistas permanecían completamente seguras y alejadas del área donde ocurrió el derrumbe.

Las redes sociales pensaron que era inteligencia artificial

Los videos del entrenamiento comenzaron a viralizarse pocas horas después. Miles de usuarios aseguraban que el fondo parecía generado por inteligencia artificial debido a lo inusual de la escena.

Solo después de que distintos medios internacionales explicaran lo ocurrido quedó claro que el derrumbe había sido real.

Aunque el accidente no dejó personas heridas, sí dejó una de las postales más sorprendentes de la competencia.

Ver a una selección nacional entrenando con una estructura colapsada de fondo llamó la atención de aficionados de todo el mundo y convirtió al entrenamiento sueco en tendencia durante varias horas.

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