¿Es IA? Lugar donde entrena Suecia en el Mundial 2026 sorprende a aficionados

 ¿Es IA? Sorprendente lugar de entrenamiento de Suecia 2026
Emisoras Unidas 89.7
Universo Fútbol
SIMAN
Próximo
-- South Africa South Africa Canada Canada --
28 junio / 13:00
Grupo A
Mexico South Africa South Korea Czech Republic
Grupo B
Switzerland Canada Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Japan Sweden Tunisia
Grupo G
Belgium Egypt Iran New Zealand
Grupo H
Spain Cape Verde Uruguay Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Algeria Jordan
Grupo K
Colombia Portugal D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
England Croatia Ghana Panama
Ranking of third-placed teams
D.R. Congo Sweden Ghana Ecuador
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
Korea Republic KRO
Finalizado
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Finalizado
South Africa SAO
28/06 13:00 HS
Canada CAN
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Finalizado
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Finalizado
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
Finalizado
Brazil BRA
29/06 11:00 HS
Japan JAP
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Finalizado
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Finalizado
Germany GER
29/06 14:30 HS
Paraguay PAR
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Finalizado
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Netherlands NET
29/06 19:00 HS
Morocco MOR
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Finalizado
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
Finalizado
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Finalizado
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Finalizado
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Finalizado
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
Finalizado
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
Finalizado
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Finalizado
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Finalizado
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Finalizado
Universo Futbol

¿Es IA? Lugar donde entrena Suecia en el Mundial 2026 sorprende a aficionados

por Sandy Sandoval
Suecia Mundial 2026, Redes sociales
Suecia Mundial 2026 / FOTO: Redes sociales

Una grada del complejo donde entrena la selección de Suecia se derrumbó durante unas obras en Dallas, dejando una impactante escena de metal retorcido y escombros que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Una de las imágenes más impactantes que ha dejado el Mundial 2026 no ocurrió dentro de un estadio durante un partido, sino en el complejo donde entrena la selección de Suecia.

En las últimas horas comenzaron a circular videos del entrenamiento del conjunto escandinavo en los que, detrás de los jugadores, aparece una grada completamente destruida, con enormes estructuras metálicas dobladas y montañas de escombros. La escena fue tan llamativa que cientos de usuarios en redes sociales pensaron que se trataba de un montaje o de un video generado con inteligencia artificial.

Sin embargo, las imágenes son reales.

¿Qué fue lo que pasó?

El incidente ocurrió el jueves en el Toyota Stadium de Frisco, Texas, sede del FC Dallas y centro de entrenamiento utilizado por Suecia durante la competencia.

De acuerdo con medios suecos y neerlandeses, una de las gradas del estadio colapsó mientras se realizaban trabajos de demolición como parte de las obras de remodelación del inmueble.

Afortunadamente, el derrumbe ocurrió cuando la selección sueca no se encontraba entrenando, por lo que no hubo jugadores, miembros del cuerpo técnico ni trabajadores lesionados.

Las fotografías muestran que una parte completa de la estructura terminó desplomándose sobre la zona de las butacas, dejando un escenario que muchos compararon con el de una película de desastres.

"Los jugadores preguntaban qué demonios había pasado"

Stefan Pettersson, director deportivo de la selección sueca y exfutbolista del Ajax, reveló que los propios jugadores quedaron sorprendidos al ver el estado del estadio cuando regresaron a entrenar.

"Los jugadores se preguntaban qué demonios había pasado", explicó. Pettersson añadió que la demolición estaba planificada, pero algo salió mal durante la ejecución de los trabajos.

"Había que derribar una parte de la estructura. Por suerte nadie resultó herido. Probablemente realizaron una explosión controlada y algo no salió como estaba previsto", comentó a medios suecos.

Un error durante la demolición

Trabajadores del FC Dallas explicaron que el derrumbe no ocurrió como estaba planeado.

Según uno de los empleados del club, los escombros debían caer hacia el lado contrario, pero durante la maniobra una parte importante de la estructura terminó desplomándose sobre una de las tribunas.

El accidente obligó a asegurar inmediatamente la zona afectada, aunque el resto del complejo pudo seguir utilizándose con normalidad.

El entrenamiento continuó sin cambios

Pese al impacto visual que dejaron las imágenes, el percance no modificó la preparación de Suecia.

El cuerpo técnico mantuvo su planificación y el equipo continuó entrenando normalmente de cara a su compromiso de la fase de grupos.

Las zonas utilizadas por los futbolistas permanecían completamente seguras y alejadas del área donde ocurrió el derrumbe.

Las redes sociales pensaron que era inteligencia artificial

Los videos del entrenamiento comenzaron a viralizarse pocas horas después. Miles de usuarios aseguraban que el fondo parecía generado por inteligencia artificial debido a lo inusual de la escena.

Solo después de que distintos medios internacionales explicaran lo ocurrido quedó claro que el derrumbe había sido real.

Aunque el accidente no dejó personas heridas, sí dejó una de las postales más sorprendentes de la competencia.

Ver a una selección nacional entrenando con una estructura colapsada de fondo llamó la atención de aficionados de todo el mundo y convirtió al entrenamiento sueco en tendencia durante varias horas.

Etiquetas
redes socialesSueciaInteligencia artificialMundial 2026#Entrenamiento#ViralesMundial2026derrumbe estadio

Más de Universo Fútbol

Universo Fútbol Volver