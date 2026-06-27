Jugador de Cabo Verde es investigado en Nueva Zelanda por presunta agresión sexual

Esta es la acusación contra una de las figuras de Cabo Verde.

El capitán de la selección de Cabo Verde, Ryan Mendes, es investigado por la Policía de Nueva Zelanda tras una denuncia por presunta agresión sexual, según reportes de medios internacionales.

De acuerdo con la información publicada por Globo Esporte, los hechos habrían ocurrido el 27 de marzo en Auckland, durante una gira de partidos amistosos del combinado africano. La denunciante, una mujer brasileña residente en Nueva Zelanda, trabajaba como intérprete y asistente operativa de la delegación.

Según su testimonio, fue convocada a una reunión de trabajo en el hotel donde se hospedaba la selección. Posteriormente, al regresar a su habitación, el futbolista habría acudido al lugar e ingresado presuntamente por la fuerza, produciéndose el incidente denunciado ante las autoridades.

Policía de Nueva Zelanda mantiene abierta la investigación

La Policía de Nueva Zelanda mantiene abierta la investigación y analiza material audiovisual y otras pruebas para esclarecer lo ocurrido.

En mayo, la denunciante y su esposo enviaron una notificación extrajudicial a la Federación de Fútbol de Cabo Verde y a la FIFA, solicitando medidas respecto al jugador mientras avanzaba el proceso.

Hasta el momento, Ryan Mendes no ha sido apartado de la selección y continúa integrado en el plantel que disputa el Mundial 2026, tras la histórica clasificación del equipo a los dieciseisavos de final.

Cabo Verde enfrentará a Argentina en la siguiente fase del torneo, en un partido programado para el 3 de julio.

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