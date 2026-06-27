Jugador de Cabo Verde es investigado en Nueva Zelanda por presunta agresión sexual

 Jugador de Cabo Verde es investigado en Nueva Zelanda
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Mexico MEX
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Finalizado
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USA USA
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Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
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USA USA
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25/06 20:00 HS
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Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Finalizado
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
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Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
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Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
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Sweden SWE
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Tunisia TUN
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Finalizado
Tunisia TUN
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Finalizado
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
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Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
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Egypt EGY
26/06 21:00 HS
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Finalizado
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
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Spain SPA
15/06 10:00 HS
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Finalizado
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Finalizado
Spain SPA
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Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
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Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
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Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
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France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Finalizado
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
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Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
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Finalizado
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Algeria ALG
27/06 20:00 HS
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41
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
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Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Finalizado
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23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
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Colombia COL
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Portugal POR
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27/06 17:30 HS
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Ghana GHA
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27/06 15:00 HS
England ENG
Finalizado
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Jugador de Cabo Verde es investigado en Nueva Zelanda por presunta agresión sexual

por Oliver Paniagua
Once titular de Cabo Verde ante Arabia Saudita - EFE
Once titular de Cabo Verde ante Arabia Saudita / FOTO: Agencia EFE

Esta es la acusación contra una de las figuras de Cabo Verde.

El capitán de la selección de Cabo Verde, Ryan Mendes, es investigado por la Policía de Nueva Zelanda tras una denuncia por presunta agresión sexual, según reportes de medios internacionales.

De acuerdo con la información publicada por Globo Esporte, los hechos habrían ocurrido el 27 de marzo en Auckland, durante una gira de partidos amistosos del combinado africano. La denunciante, una mujer brasileña residente en Nueva Zelanda, trabajaba como intérprete y asistente operativa de la delegación.

Según su testimonio, fue convocada a una reunión de trabajo en el hotel donde se hospedaba la selección. Posteriormente, al regresar a su habitación, el futbolista habría acudido al lugar e ingresado presuntamente por la fuerza, produciéndose el incidente denunciado ante las autoridades.

Policía de Nueva Zelanda mantiene abierta la investigación 

La Policía de Nueva Zelanda mantiene abierta la investigación y analiza material audiovisual y otras pruebas para esclarecer lo ocurrido.

En mayo, la denunciante y su esposo enviaron una notificación extrajudicial a la Federación de Fútbol de Cabo Verde y a la FIFA, solicitando medidas respecto al jugador mientras avanzaba el proceso.

Hasta el momento, Ryan Mendes no ha sido apartado de la selección y continúa integrado en el plantel que disputa el Mundial 2026, tras la histórica clasificación del equipo a los dieciseisavos de final.

Cabo Verde enfrentará a Argentina en la siguiente fase del torneo, en un partido programado para el 3 de julio.

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