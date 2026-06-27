¿Quién es el representante que Trump envió al Colombia vs. Portugal?

 Marco Rubio presente en el Colombia vs. Portugal
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00 Algeria Algeria Austria Austria 01
41:00
Grupo A
Mexico South Africa South Korea Czech Republic
Grupo B
Switzerland Canada Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Japan Sweden Tunisia
Grupo G
Belgium Egypt Iran New Zealand
Grupo H
Spain Cape Verde Uruguay Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Algeria Jordan
Grupo K
Colombia Portugal D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
England Croatia Ghana Panama
Ranking of third-placed teams
D.R. Congo Sweden Ghana Ecuador
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
Korea Republic KRO
Finalizado
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Finalizado
South Africa SAO
28/06 13:00 HS
Canada CAN
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Finalizado
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Finalizado
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
Finalizado
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Finalizado
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Finalizado
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Finalizado
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Finalizado
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
Finalizado
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Finalizado
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
41
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
42
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Finalizado
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
Finalizado
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
Finalizado
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Finalizado
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Finalizado
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Finalizado
Universo Futbol

¿Quién es el representante que Trump envió al Colombia vs. Portugal?

por Oliver Paniagua
Trump con la camiseta de CR7, EFE.
Trump con la camiseta de CR7 / FOTO: EFE.

Representante de Trump estuvo presente en el empate entre Colombia y Portugal en el Mundial 2026.

El partido entre Colombia y Portugal por la última jornada del Grupo K del Mundial 2026 no solo reunió a miles de aficionados en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, sino también a importantes figuras del ámbito político internacional. Entre ellas destacó el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, considerado uno de los principales representantes del presidente Donald Trump en el Gobierno estadounidense.

Rubio asistió al estadio para presenciar el encuentro que terminó con un empate sin goles y que definió el liderato del grupo entre dos selecciones que ya habían asegurado su clasificación a los dieciseisavos de final.

El funcionario accedió por una entrada destinada a invitados de alto perfil, acompañado de un fuerte dispositivo de seguridad y de su esposa, Jeanette Rubio, de ascendencia colombiana.

Durante el compromiso ocupó un lugar en uno de los palcos principales junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino; el director del FBI, Kash Patel, y los empresarios José Mas y Jorge Mas, propietarios del Inter Miami junto al exfutbolista David Beckham.

Presencia de Rubio llamó la atención

La presencia de Rubio llamó la atención debido a que es la segunda ocasión en la que asiste a un partido del Mundial 2026. Días atrás también estuvo presente en el encuentro entre Estados Unidos y Paraguay, correspondiente al debut del combinado estadounidense.

En el terreno de juego, Colombia y Portugal igualaron 0-0 en un partido de alta intensidad, resultado que puso fin a la fase de grupos para ambas selecciones.

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo llegaba al compromiso tras vencer a Uzbekistán y a la República Democrática del Congo, mientras que Portugal también había asegurado su clasificación anticipadamente.

Con el empate, ambas selecciones sellaron su participación en la primera fase y ahora centran su atención en los dieciseisavos de final, donde buscarán seguir avanzando en la Copa del Mundo. Entretanto, la presencia de Marco Rubio en uno de los encuentros más atractivos de la jornada volvió a evidenciar el interés que el torneo ha despertado entre destacadas figuras de la política estadounidense.

Etiquetas
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