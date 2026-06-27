¿Quién es el representante que Trump envió al Colombia vs. Portugal?

Representante de Trump estuvo presente en el empate entre Colombia y Portugal en el Mundial 2026.

El partido entre Colombia y Portugal por la última jornada del Grupo K del Mundial 2026 no solo reunió a miles de aficionados en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, sino también a importantes figuras del ámbito político internacional. Entre ellas destacó el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, considerado uno de los principales representantes del presidente Donald Trump en el Gobierno estadounidense.

Rubio asistió al estadio para presenciar el encuentro que terminó con un empate sin goles y que definió el liderato del grupo entre dos selecciones que ya habían asegurado su clasificación a los dieciseisavos de final.

El funcionario accedió por una entrada destinada a invitados de alto perfil, acompañado de un fuerte dispositivo de seguridad y de su esposa, Jeanette Rubio, de ascendencia colombiana.

Durante el compromiso ocupó un lugar en uno de los palcos principales junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino; el director del FBI, Kash Patel, y los empresarios José Mas y Jorge Mas, propietarios del Inter Miami junto al exfutbolista David Beckham.

Presencia de Rubio llamó la atención

La presencia de Rubio llamó la atención debido a que es la segunda ocasión en la que asiste a un partido del Mundial 2026. Días atrás también estuvo presente en el encuentro entre Estados Unidos y Paraguay, correspondiente al debut del combinado estadounidense.

En el terreno de juego, Colombia y Portugal igualaron 0-0 en un partido de alta intensidad, resultado que puso fin a la fase de grupos para ambas selecciones.

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo llegaba al compromiso tras vencer a Uzbekistán y a la República Democrática del Congo, mientras que Portugal también había asegurado su clasificación anticipadamente.

Con el empate, ambas selecciones sellaron su participación en la primera fase y ahora centran su atención en los dieciseisavos de final, donde buscarán seguir avanzando en la Copa del Mundo. Entretanto, la presencia de Marco Rubio en uno de los encuentros más atractivos de la jornada volvió a evidenciar el interés que el torneo ha despertado entre destacadas figuras de la política estadounidense.

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