Mundial 2026: Dua Lipa “interrumpe” en plena conferencia de Portugal

Un momento inesperado rompió la seriedad de la conferencia de Portugal previo al partido ante Colombia.

La conferencia de prensa de Portugal previa a su partido contra Colombia tuvo un invitado inesperado: Dua Lipa. O al menos su música.

El curioso momento ocurrió en Miami Gardens, Florida, cuando el seleccionador portugués Roberto Martínez atendía a los medios de comunicación antes del cierre de la fase de grupos. De pronto, varias canciones de la artista británica comenzaron a sonar a todo volumen por los altavoces de la sala de entrevistas, interrumpiendo por algunos minutos la comparecencia del entrenador.

Según reportó Associated Press, no quedó completamente claro qué provocó el incidente, aunque todo apunta a un cruce técnico durante un ensayo que se realizaba dentro del estadio. Lejos de incomodarse, Martínez tomó la situación con humor, sonrió e incluso se balanceó ligeramente en su silla mientras el personal intentaba apagar la música. "Creo que Dua Lipa está alentando a Portugal", bromeó el técnico.

Un momento viral antes del duelo contra Colombia

El episodio rápidamente comenzó a circular en redes sociales. La cuenta oficial de Portugal compartió el video con el mensaje: "Escuchar a Dua Lipa es bueno en cualquier circunstancia", acompañado de emojis y el hashtag #VaiDarPortugal.

La escena llamó la atención porque ocurrió en la previa de un partido importante para la selección portuguesa. Aunque el momento fue inesperado, ayudó a relajar el ambiente en una conferencia marcada por preguntas sobre el rendimiento del equipo, la preparación física y el reto de jugar en Miami.

Martínez, fiel a su estilo sereno, no perdió la compostura y convirtió la interrupción en una anécdota. Más tarde, cuando fue consultado sobre el equilibrio de su mediocampo, volvió a mencionar la música y soltó otra frase que provocó sonrisas: "Equilibrio y Dua Lipa fueron los dos temas principales".

Dua Lipa y su relación con el futbol

Aunque todo ocurrió por casualidad, la elección de Dua Lipa no pasó desapercibida. La cantante británica, nacida en Londres y de ascendencia albanesa, ha demostrado en numerosas ocasiones su pasión por el futbol.

Durante los últimos años ha asistido a finales europeas, eventos de la UEFA y distintas competiciones internacionales, además de mantener una estrecha relación con varias figuras del deporte.

Su presencia en grandes acontecimientos deportivos ha sido constante, por lo que muchos aficionados no tardaron en relacionar el incidente con su conocida afición por este deporte.

Además de ser una de las artistas más exitosas del pop actual, Dua Lipa suma tres premios Grammy y múltiples éxitos que la han convertido en una de las cantantes más escuchadas del mundo.

No es la primera vez que la música invade una conferencia

Aunque pocas veces sucede en un torneo de esta magnitud, no es la primera ocasión en la que una conferencia de prensa se vuelve viral por motivos ajenos al futbol.

En distintas competiciones internacionales se han registrado interrupciones por teléfonos celulares, alarmas, problemas con micrófonos e incluso aficionados que accidentalmente activan el sonido del estadio.

Sin embargo, pocas escenas han resultado tan simpáticas como la protagonizada por Roberto Martínez, quien terminó "compartiendo escenario" con una de las artistas más populares del planeta.

Sin proponérselo, Dua Lipa terminó robándose el protagonismo por unos minutos y dejando una de las anécdotas más curiosas de esta edición de la fiesta futbolera.

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