Mundial 2026: Dua Lipa “interrumpe” en plena conferencia de Portugal

 Dua Lipa “Interrumpe” Conferencia de Portugal en Mundial
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Grupo A
Mexico South Africa South Korea Czech Republic
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Switzerland Canada Bosnia & Herzegovina Qatar
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USA Australia Paraguay Turkey
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Netherlands Japan Sweden Tunisia
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Colombia Portugal D.R. Congo Uzbekistan
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England Croatia Ghana Panama
Ranking of third-placed teams
D.R. Congo Sweden Ghana Ecuador
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
Korea Republic KRO
Finalizado
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Finalizado
South Africa SAO
28/06 13:00 HS
Canada CAN
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Finalizado
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Finalizado
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
Finalizado
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Finalizado
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Finalizado
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Finalizado
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Finalizado
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
Finalizado
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Finalizado
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
41
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
42
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Finalizado
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
Finalizado
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
Finalizado
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Finalizado
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Finalizado
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Finalizado
Universo Futbol

Mundial 2026: Dua Lipa “interrumpe” en plena conferencia de Portugal

por Sandy Sandoval
Dua Lipa, Redes sociales
Dua Lipa / FOTO: Redes sociales

Un momento inesperado rompió la seriedad de la conferencia de Portugal previo al partido ante Colombia.

La conferencia de prensa de Portugal previa a su partido contra Colombia tuvo un invitado inesperado: Dua Lipa. O al menos su música.

El curioso momento ocurrió en Miami Gardens, Florida, cuando el seleccionador portugués Roberto Martínez atendía a los medios de comunicación antes del cierre de la fase de grupos. De pronto, varias canciones de la artista británica comenzaron a sonar a todo volumen por los altavoces de la sala de entrevistas, interrumpiendo por algunos minutos la comparecencia del entrenador.

Según reportó Associated Press, no quedó completamente claro qué provocó el incidente, aunque todo apunta a un cruce técnico durante un ensayo que se realizaba dentro del estadio. Lejos de incomodarse, Martínez tomó la situación con humor, sonrió e incluso se balanceó ligeramente en su silla mientras el personal intentaba apagar la música. "Creo que Dua Lipa está alentando a Portugal", bromeó el técnico.

Un momento viral antes del duelo contra Colombia

El episodio rápidamente comenzó a circular en redes sociales. La cuenta oficial de Portugal compartió el video con el mensaje: "Escuchar a Dua Lipa es bueno en cualquier circunstancia", acompañado de emojis y el hashtag #VaiDarPortugal.

La escena llamó la atención porque ocurrió en la previa de un partido importante para la selección portuguesa. Aunque el momento fue inesperado, ayudó a relajar el ambiente en una conferencia marcada por preguntas sobre el rendimiento del equipo, la preparación física y el reto de jugar en Miami.

Martínez, fiel a su estilo sereno, no perdió la compostura y convirtió la interrupción en una anécdota. Más tarde, cuando fue consultado sobre el equilibrio de su mediocampo, volvió a mencionar la música y soltó otra frase que provocó sonrisas: "Equilibrio y Dua Lipa fueron los dos temas principales".

Dua Lipa y su relación con el futbol

Aunque todo ocurrió por casualidad, la elección de Dua Lipa no pasó desapercibida. La cantante británica, nacida en Londres y de ascendencia albanesa, ha demostrado en numerosas ocasiones su pasión por el futbol.

Durante los últimos años ha asistido a finales europeas, eventos de la UEFA y distintas competiciones internacionales, además de mantener una estrecha relación con varias figuras del deporte.

Su presencia en grandes acontecimientos deportivos ha sido constante, por lo que muchos aficionados no tardaron en relacionar el incidente con su conocida afición por este deporte.

Además de ser una de las artistas más exitosas del pop actual, Dua Lipa suma tres premios Grammy y múltiples éxitos que la han convertido en una de las cantantes más escuchadas del mundo.

No es la primera vez que la música invade una conferencia

Aunque pocas veces sucede en un torneo de esta magnitud, no es la primera ocasión en la que una conferencia de prensa se vuelve viral por motivos ajenos al futbol.

En distintas competiciones internacionales se han registrado interrupciones por teléfonos celulares, alarmas, problemas con micrófonos e incluso aficionados que accidentalmente activan el sonido del estadio.

Sin embargo, pocas escenas han resultado tan simpáticas como la protagonizada por Roberto Martínez, quien terminó "compartiendo escenario" con una de las artistas más populares del planeta.

Sin proponérselo, Dua Lipa terminó robándose el protagonismo por unos minutos y dejando una de las anécdotas más curiosas de esta edición de la fiesta futbolera.

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