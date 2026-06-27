Panamá se despide con un récord que nadie quería: fue la única selección sin goles

La Roja quedó eliminada tras perder sus tres partidos y se convirtió en la única de las 48 selecciones participantes que no logró marcar un solo gol en toda la fase de grupos.

La participación de Panamá en la gran fiesta del futbol llegó a su fin con un registro que difícilmente olvidará. La selección dirigida por Thomas Christiansen quedó eliminada en la fase de grupos después de perder sus tres encuentros y convertirse en la única de las 48 selecciones participantes que no consiguió anotar un solo gol durante el torneo.

Mucho Nacho Edición Futbolera - Cortesía

Los canaleros finalizaron en el puesto 44 de la clasificación general con cero puntos, tres derrotas, ningún gol a favor y cuatro en contra, un balance que refleja las dificultades ofensivas que acompañaron al equipo durante toda la competencia.

Aunque el funcionamiento colectivo mostró momentos positivos y el compromiso de los jugadores fue evidente, la falta de definición terminó siendo el principal obstáculo para un equipo que luchó hasta el final en cada compromiso.

Un debut que marcó el camino

El primer partido terminó siendo determinante para el futuro panameño. La Roja debutó frente a Ghana en un encuentro muy parejo en el que logró contener durante gran parte del partido el poder ofensivo africano. Sin embargo, un gol en los minutos finales dejó a Panamá con una dolorosa derrota por 1-0.

Aquel resultado obligó al conjunto centroamericano a salir a buscar puntos en los siguientes encuentros, aumentando la presión sobre un ataque que nunca encontró la eficacia necesaria.

En la segunda jornada, Panamá enfrentó a una complicada selección de Croacia. El equipo volvió a competir de igual a igual durante varios pasajes del encuentro, generó aproximaciones al área rival y mostró orden defensivo, pero nuevamente careció de precisión en los últimos metros.

Croacia aprovechó una de sus oportunidades y se llevó el triunfo por la mínima diferencia, dejando a los panameños sin opciones de clasificar a la siguiente ronda.

Con dos derrotas consecutivas y sin goles anotados, el panorama ya era muy complicado.

Inglaterra ratifica la eliminación

El cierre de la fase de grupos llegó frente a Inglaterra, una de las selecciones favoritas del torneo.

Los europeos impusieron su jerarquía y terminaron ganando 2-0, resultado ratificó la eliminación panameña y confirmó una estadística que nadie deseaba: Panamá fue la única selección de la fiesta futbolera incapaz de marcar un gol.

Panamá vs Inglaterra - Foto EFE

Thomas Christiansen y el reto de reconstruir

Desde su llegada al banquillo, Thomas Christiansen ha sido uno de los entrenadores más importantes en la historia reciente del futbol panameño.

Bajo su dirección, la selección consiguió importantes resultados en la Concacaf y logró clasificar a la fiesta futbolera, consolidando un proyecto basado en el orden táctico y el desarrollo de nuevos talentos.

Etiquetas