Panamá se despide con un récord que nadie quería: fue la única selección sin goles

 Panamá: La única selección sin goles en el torneo
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00 Algeria Algeria Austria Austria 01
41:00
Grupo A
Mexico South Africa South Korea Czech Republic
Grupo B
Switzerland Canada Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Japan Sweden Tunisia
Grupo G
Belgium Egypt Iran New Zealand
Grupo H
Spain Cape Verde Uruguay Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Algeria Jordan
Grupo K
Colombia Portugal D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
England Croatia Ghana Panama
Ranking of third-placed teams
D.R. Congo Sweden Ghana Ecuador
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
Korea Republic KRO
Finalizado
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Finalizado
South Africa SAO
28/06 13:00 HS
Canada CAN
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Finalizado
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Finalizado
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
Finalizado
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Finalizado
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Finalizado
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Finalizado
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Finalizado
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
Finalizado
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Finalizado
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
41
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
42
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Finalizado
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
Finalizado
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
Finalizado
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Finalizado
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Finalizado
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Finalizado
Universo Futbol

Panamá se despide con un récord que nadie quería: fue la única selección sin goles

por Sandy Sandoval
Selección de Panamá, Redes sociales
Selección de Panamá / FOTO: Redes sociales

La Roja quedó eliminada tras perder sus tres partidos y se convirtió en la única de las 48 selecciones participantes que no logró marcar un solo gol en toda la fase de grupos.

La participación de Panamá en la gran fiesta del futbol llegó a su fin con un registro que difícilmente olvidará. La selección dirigida por Thomas Christiansen quedó eliminada en la fase de grupos después de perder sus tres encuentros y convertirse en la única de las 48 selecciones participantes que no consiguió anotar un solo gol durante el torneo.

Foto embed
Mucho Nacho Edición Futbolera - Cortesía

Los canaleros finalizaron en el puesto 44 de la clasificación general con cero puntos, tres derrotas, ningún gol a favor y cuatro en contra, un balance que refleja las dificultades ofensivas que acompañaron al equipo durante toda la competencia.

Aunque el funcionamiento colectivo mostró momentos positivos y el compromiso de los jugadores fue evidente, la falta de definición terminó siendo el principal obstáculo para un equipo que luchó hasta el final en cada compromiso.

Un debut que marcó el camino

El primer partido terminó siendo determinante para el futuro panameño. La Roja debutó frente a Ghana en un encuentro muy parejo en el que logró contener durante gran parte del partido el poder ofensivo africano. Sin embargo, un gol en los minutos finales dejó a Panamá con una dolorosa derrota por 1-0.

Aquel resultado obligó al conjunto centroamericano a salir a buscar puntos en los siguientes encuentros, aumentando la presión sobre un ataque que nunca encontró la eficacia necesaria.

En la segunda jornada, Panamá enfrentó a una complicada selección de Croacia. El equipo volvió a competir de igual a igual durante varios pasajes del encuentro, generó aproximaciones al área rival y mostró orden defensivo, pero nuevamente careció de precisión en los últimos metros.

Croacia aprovechó una de sus oportunidades y se llevó el triunfo por la mínima diferencia, dejando a los panameños sin opciones de clasificar a la siguiente ronda.

Con dos derrotas consecutivas y sin goles anotados, el panorama ya era muy complicado.

Inglaterra ratifica la eliminación

El cierre de la fase de grupos llegó frente a Inglaterra, una de las selecciones favoritas del torneo.

Los europeos impusieron su jerarquía y terminaron ganando 2-0, resultado ratificó la eliminación panameña y confirmó una estadística que nadie deseaba: Panamá fue la única selección de la fiesta futbolera incapaz de marcar un gol.

Foto embed
Panamá vs Inglaterra - Foto EFE

Thomas Christiansen y el reto de reconstruir

Desde su llegada al banquillo, Thomas Christiansen ha sido uno de los entrenadores más importantes en la historia reciente del futbol panameño.

Bajo su dirección, la selección consiguió importantes resultados en la Concacaf y logró clasificar a la fiesta futbolera, consolidando un proyecto basado en el orden táctico y el desarrollo de nuevos talentos.

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