EN VIVO. Minuto a minuto del Argelia vs. Austria

 Resultado Argelia vs. Austria - Grupo J Mundial 2026
Emisoras Unidas 89.7
Universo Fútbol
SIMAN
En Vivo
00 Algeria Algeria Austria Austria 01
42:00
Grupo A
Mexico South Africa South Korea Czech Republic
Grupo B
Switzerland Canada Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Japan Sweden Tunisia
Grupo G
Belgium Egypt Iran New Zealand
Grupo H
Spain Cape Verde Uruguay Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Algeria Jordan
Grupo K
Colombia Portugal D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
England Croatia Ghana Panama
Ranking of third-placed teams
D.R. Congo Sweden Ghana Ecuador
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
Korea Republic KRO
Finalizado
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Finalizado
South Africa SAO
28/06 13:00 HS
Canada CAN
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Finalizado
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Finalizado
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
Finalizado
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Finalizado
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Finalizado
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Finalizado
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Finalizado
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
Finalizado
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Finalizado
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
41
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
42
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Finalizado
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
Finalizado
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
Finalizado
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Finalizado
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Finalizado
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Finalizado
Universo Futbol

EN VIVO. Minuto a minuto del Argelia vs. Austria

por Christoper Chang
Argelia vs. Austria - Grupo J Mundial 2026 - Emisoras Unidas
Argelia vs. Austria - Grupo J Mundial 2026 / FOTO: Emisoras Unidas

Sigue todas las incidencias del Argelia vs. Austria en actividad del Grupo J.

El partido entre Argelia y Austria por la última jornada del Grupo J del Mundial 2026 se disputará este sábado en el Kansas City Stadium de Kansas City . Este encuentro revive una de las rivalidades más históricas del fútbol mundial: el famoso "Deshonor de Gijón" de 1982, cuando Austria y Alemania Occidental pactaron un resultado que eliminó a Argelia de la fase de grupos. Cuarenta y cuatro años después, las dos selecciones se enfrentan directamente en un duelo que definirá quién acompaña a Argentina a la próxima ronda.

Ambos equipos llegan con tres puntos tras dos jornadas. Argelia remontó para vencer 2-1 a Jordania tras perder 3-0 ante Argentina, mientras que Austria ganó a los jordanos y cayó 2-0 frente a la campeona del mundo, manteniendo una mejor diferencia de goles. El ganador del partido se quedará con el segundo lugar del grupo y el pase directo a octavos. Un empate dejaría a Austria como segundo clasificado por mejor diferencia de goles, mientras que Argelia, con cuatro puntos, tendría muy buenas posibilidades de avanzar como uno de los mejores terceros de los doce grupos.

Minuto a minuto del Argelia vs. Austria

Worldcup | World Cup - World ChampionshipWorldcup | World Cup - World Championship
Algeria
Sistema: 4-2-3-1
Minuto: 41'
0 - 1
27/06/2026 - 20:00
Actualizar marcador
Austria
Sistema: 4-2-3-1
Competición
World Cup - World Championship - Worldcup
Fase
World Championship - Jornada 3
Árbitro
Ilgiz Tantashev, Uzbekistan

Incidencias del partido

11'
card
M. Arnautovic ve tarjeta amarilla
28'
goal
Gol de M. Arnautovic. Austria deja el marcador 0 - 1

Goles

  • 28'
    Gol
    M. Arnautovic (0 - 1)

Tarjetas

  • 11'
    Tarjeta
    M. Arnautovic - tarjeta amarilla

Entre sí

  • --
    Sin datos
    Sin partidos disponibles.

Últimos de Algeria

  • 23/06
    Jordan
    Jordan 1 - 2 Algeria
    World Cup | Finalizado
  • 17/06
    Argentina
    Argentina 3 - 0 Algeria
    World Cup | Finalizado
  • 11/06
    Bolivia
    Bolivia 0 - 4 Algeria
    Friendlies | Finalizado
  • 11/06
    Bolivia
    Bolivia 0 - 4 Algeria
    Friendlies | Finalizado
  • 03/06
    Netherlands
    Netherlands 0 - 1 Algeria
    Friendlies | Finalizado

Últimos de Austria

  • 22/06
    Argentina
    Argentina 2 - 0 Austria
    World Cup | Finalizado
  • 17/06
    Austria
    Austria 3 - 1 Jordan
    World Cup | Finalizado
  • 01/06
    Austria
    Austria 1 - 0 Tunisia
    Friendlies | Finalizado
  • 31/03
    Austria
    Austria 1 - 0 South Korea
    Friendlies | Finalizado
  • 27/03
    Austria
    Austria 5 - 1 Ghana
    Friendlies | Finalizado

Estadísticas generales

Algeria
Austria
0
Tiros de esquina
1
9
Saques de banda
8
5
Tiros libres
1
4
Saques de meta
5
0
Penal
0
0
Cambio
0
44
Ataques
46
13
Ataques peligrosos
23
0
Remates al arco
1
4
Remates desviados
2
3
Remates totales
2
0
Remates a puerta
1
3
Remates fuera
1
0
Remates bloqueados
0
2
Remates dentro del área
1
1
Remates fuera del área
1
1
Faltas
2
0
Fuera de juego
3
55%
Posesión
45%
0
Tarjetas amarillas
1
226
Pases totales
182
201
Pases precisos
154

Alineaciones

Algeria
  • Oussama Benbot
  • Rafik Belghali
  • Aïssa Mandi
  • Ramy Bensebaini
  • Jaouen Hadjam
  • Farès Chaïbi
  • Nabil Bentaleb
  • Riyad Mahrez
  • Ibrahim Maza
  • Houssem Aouar
  • Amine Gouiri
Austria
  • Alexander Schlager
  • Stefan Posch
  • Philipp Lienhart
  • David Alaba
  • Phillipp Mwene
  • Nicolas Seiwald
  • Xaver Schlager
  • Konrad Laimer
  • Romano Schmid
  • Marcel Sabitzer
  • Marko Arnautović
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