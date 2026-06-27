EN VIVO. Minuto a minuto del Argelia vs. Austria

Sigue todas las incidencias del Argelia vs. Austria en actividad del Grupo J.
El partido entre Argelia y Austria por la última jornada del Grupo J del Mundial 2026 se disputará este sábado en el Kansas City Stadium de Kansas City . Este encuentro revive una de las rivalidades más históricas del fútbol mundial: el famoso "Deshonor de Gijón" de 1982, cuando Austria y Alemania Occidental pactaron un resultado que eliminó a Argelia de la fase de grupos. Cuarenta y cuatro años después, las dos selecciones se enfrentan directamente en un duelo que definirá quién acompaña a Argentina a la próxima ronda.
Ambos equipos llegan con tres puntos tras dos jornadas. Argelia remontó para vencer 2-1 a Jordania tras perder 3-0 ante Argentina, mientras que Austria ganó a los jordanos y cayó 2-0 frente a la campeona del mundo, manteniendo una mejor diferencia de goles. El ganador del partido se quedará con el segundo lugar del grupo y el pase directo a octavos. Un empate dejaría a Austria como segundo clasificado por mejor diferencia de goles, mientras que Argelia, con cuatro puntos, tendría muy buenas posibilidades de avanzar como uno de los mejores terceros de los doce grupos.
Minuto a minuto del Argelia vs. Austria
Incidencias del partido
Goles
-
28'M. Arnautovic (0 - 1)
Tarjetas
-
11'M. Arnautovic - tarjeta amarilla
Entre sí
- --Sin partidos disponibles.
Últimos de Algeria
-
23/06Jordan 1 - 2 Algeria
World Cup | Finalizado
-
17/06Argentina 3 - 0 Algeria
World Cup | Finalizado
-
11/06Bolivia 0 - 4 Algeria
Friendlies | Finalizado
-
11/06Bolivia 0 - 4 Algeria
Friendlies | Finalizado
-
03/06Netherlands 0 - 1 Algeria
Friendlies | Finalizado
Últimos de Austria
-
22/06Argentina 2 - 0 Austria
World Cup | Finalizado
-
17/06Austria 3 - 1 Jordan
World Cup | Finalizado
-
01/06Austria 1 - 0 Tunisia
Friendlies | Finalizado
-
31/03Austria 1 - 0 South Korea
Friendlies | Finalizado
-
27/03Austria 5 - 1 Ghana
Friendlies | Finalizado
Estadísticas generales
Alineaciones
- Oussama Benbot
- Rafik Belghali
- Aïssa Mandi
- Ramy Bensebaini
- Jaouen Hadjam
- Farès Chaïbi
- Nabil Bentaleb
- Riyad Mahrez
- Ibrahim Maza
- Houssem Aouar
- Amine Gouiri
- Alexander Schlager
- Stefan Posch
- Philipp Lienhart
- David Alaba
- Phillipp Mwene
- Nicolas Seiwald
- Xaver Schlager
- Konrad Laimer
- Romano Schmid
- Marcel Sabitzer
- Marko Arnautović