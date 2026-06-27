EN VIVO. Minuto a minuto del Argelia vs. Austria

Sigue todas las incidencias del Argelia vs. Austria en actividad del Grupo J.

El partido entre Argelia y Austria por la última jornada del Grupo J del Mundial 2026 se disputará este sábado en el Kansas City Stadium de Kansas City . Este encuentro revive una de las rivalidades más históricas del fútbol mundial: el famoso "Deshonor de Gijón" de 1982, cuando Austria y Alemania Occidental pactaron un resultado que eliminó a Argelia de la fase de grupos. Cuarenta y cuatro años después, las dos selecciones se enfrentan directamente en un duelo que definirá quién acompaña a Argentina a la próxima ronda.

Ambos equipos llegan con tres puntos tras dos jornadas. Argelia remontó para vencer 2-1 a Jordania tras perder 3-0 ante Argentina, mientras que Austria ganó a los jordanos y cayó 2-0 frente a la campeona del mundo, manteniendo una mejor diferencia de goles. El ganador del partido se quedará con el segundo lugar del grupo y el pase directo a octavos. Un empate dejaría a Austria como segundo clasificado por mejor diferencia de goles, mientras que Argelia, con cuatro puntos, tendría muy buenas posibilidades de avanzar como uno de los mejores terceros de los doce grupos.

Minuto a minuto del Argelia vs. Austria

Worldcup | World Cup - World Championship Worldcup | World Cup - World Championship Algeria Sistema: 4-2-3-1 Minuto: 41' 0 - 1 Actualizar marcador Austria Sistema: 4-2-3-1 Competición World Cup - World Championship - Worldcup Fase World Championship - Jornada 3 Árbitro Ilgiz Tantashev, Uzbekistan Incidencias Goles Tarjetas Historial Incidencias del partido 11' M. Arnautovic ve tarjeta amarilla 28' Gol de M. Arnautovic. Austria deja el marcador 0 - 1 Goles 28' M. Arnautovic (0 - 1) Tarjetas 11' M. Arnautovic - tarjeta amarilla Entre sí -- Sin partidos disponibles. Últimos de Algeria 23/06 Jordan 1 - 2 Algeria

World Cup | Finalizado

17/06 Argentina 3 - 0 Algeria

World Cup | Finalizado

11/06 Bolivia 0 - 4 Algeria

Friendlies | Finalizado

11/06 Bolivia 0 - 4 Algeria

Friendlies | Finalizado

03/06 Netherlands 0 - 1 Algeria

Friendlies | Finalizado Últimos de Austria 22/06 Argentina 2 - 0 Austria

World Cup | Finalizado

17/06 Austria 3 - 1 Jordan

World Cup | Finalizado

01/06 Austria 1 - 0 Tunisia

Friendlies | Finalizado

31/03 Austria 1 - 0 South Korea

Friendlies | Finalizado

27/03 Austria 5 - 1 Ghana

Friendlies | Finalizado Estadísticas generales Algeria Austria 0 Tiros de esquina 1 9 Saques de banda 8 5 Tiros libres 1 4 Saques de meta 5 0 Penal 0 0 Cambio 0 44 Ataques 46 13 Ataques peligrosos 23 0 Remates al arco 1 4 Remates desviados 2 3 Remates totales 2 0 Remates a puerta 1 3 Remates fuera 1 0 Remates bloqueados 0 2 Remates dentro del área 1 1 Remates fuera del área 1 1 Faltas 2 0 Fuera de juego 3 55% Posesión 45% 0 Tarjetas amarillas 1 226 Pases totales 182 201 Pases precisos 154 Alineaciones Algeria Algeria Oussama Benbot

Rafik Belghali

Aïssa Mandi

Ramy Bensebaini

Jaouen Hadjam

Farès Chaïbi

Nabil Bentaleb

Riyad Mahrez

Ibrahim Maza

Houssem Aouar

Amine Gouiri Austria Austria Alexander Schlager

Stefan Posch

Philipp Lienhart

David Alaba

Phillipp Mwene

Nicolas Seiwald

Xaver Schlager

Konrad Laimer

Romano Schmid

Marcel Sabitzer

Marko Arnautović

Etiquetas