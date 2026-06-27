EN VIVO. Minuto a minuto del Colombia vs. Portugal

 Resultado Colombia vs. Portugal - Grupo K Mundial 2026
Emisoras Unidas 89.7
Universo Fútbol
SIMAN
En Vivo
01 Croatia Croatia Ghana Ghana 00
67:00
Grupo A
Mexico South Africa South Korea Czech Republic
Grupo B
Switzerland Canada Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Japan Sweden Tunisia
Grupo G
Belgium Egypt Iran New Zealand
Grupo H
Spain Cape Verde Uruguay Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Algeria Jordan
Grupo K
Colombia Portugal D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Croatia Panama
Ranking of third-placed teams
Sweden Ecuador Bosnia & Herzegovina Paraguay
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
Korea Republic KRO
Finalizado
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Finalizado
South Africa SAO
28/06 13:00 HS
Canada CAN
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Finalizado
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Finalizado
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
Finalizado
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Finalizado
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Finalizado
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Finalizado
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Finalizado
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
Finalizado
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Finalizado
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Finalizado
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Finalizado
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
67
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
69
Universo Futbol

EN VIVO. Minuto a minuto del Colombia vs. Portugal

por Christoper Chang
Colombia vs. Portugal - Grupo K Mundial 2026 - Emisoras Unidas
Colombia vs. Portugal - Grupo K Mundial 2026 / FOTO: Emisoras Unidas

Sigue todas las incidencias del Colombia vs. Portugal en actividad del Grupo K,

El tan esperado duelo entre Colombia y Portugal se jugará este 27 de junio de 2026 en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida (Estados Unidos), correspondiente a la jornada final del Grupo K de la fase de grupos del Mundial 2026. Este grupo lo completan la República Democrática del Congo y Uzbekistán, y el partido entre los cafeteros y la selección lusa se presenta como uno de los más atractivos de la fase de grupos, con ambos equipos ya clasificados a los dieciseisavos de final tras sus resultados en los dos primeros encuentros.

Colombia llega liderando el grupo con 6 puntos (dos victorias), mientras que Portugal suma 4 puntos (un triunfo y un empate), ambos con diferencia de goles positiva. Para coronarse como primero del Grupo K, los dirigidos por Néstor Lorenzo necesitan al menos un empate, lo que les daría 7 puntos y el liderato; Portugal, por su parte, requiere una victoria para llegar a 7 puntos y arrebatarle el primer puesto a Colombia, en un choque que definirá no solo el orden del grupo sino también la ventaja de un cruce más favorable en la fase de eliminación directa.

Minuto a minuto del Colombia vs. Portugal

Worldcup | World Cup - World ChampionshipWorldcup | World Cup - World Championship
Colombia
Sistema: 4-3-3
Estado:
-
27/06/2026 - 17:30
Portugal
Sistema: 4-2-3-1
Competición
World Cup - World Championship - Worldcup
Fase
World Championship - Jornada 3
Árbitro
Alireza Faghani, Australia

Incidencias del partido

--
Evento
Sin relato disponible por el momento.

Goles

  • --
    Gol
    Sin goles registrados.

Tarjetas

  • --
    Tarjeta
    Sin tarjetas registradas.

Entre sí

  • --
    Sin datos
    Sin partidos disponibles.

Últimos de Colombia

  • 24/06
    Colombia
    Colombia 1 - 0 D.R. Congo
    World Cup | Finalizado
  • 18/06
    Uzbekistan
    Uzbekistan 1 - 3 Colombia
    World Cup | Finalizado
  • 08/06
    Colombia
    Colombia 2 - 0 Jordan
    Friendlies | Finalizado
  • 02/06
    Colombia
    Colombia 3 - 1 Costa Rica
    Friendlies | Finalizado
  • 29/03
    Colombia
    Colombia 1 - 3 France
    Friendlies | Finalizado

Últimos de Portugal

  • 23/06
    Portugal
    Portugal 5 - 0 Uzbekistan
    World Cup | Finalizado
  • 17/06
    Portugal
    Portugal 1 - 1 D.R. Congo
    World Cup | Finalizado
  • 10/06
    Portugal
    Portugal 2 - 1 Nigeria
    Friendlies | Finalizado
  • 06/06
    Portugal
    Portugal 2 - 1 Chile
    Friendlies | Finalizado
  • 01/04
    USA
    USA 0 - 2 Portugal
    Friendlies | Finalizado

Estadísticas generales

Colombia
Portugal
0
Sin datos
0

Alineaciones

Colombia
  • Camilo Vargas
  • Santiago Arias
  • Davinson Sánchez
  • Jhon Lucumí
  • Deiver Machado
  • Gustavo Puerta
  • Jefferson Lerma
  • Jhon Arias
  • James Rodríguez
  • Jhon Córdoba
  • Luis Díaz
Portugal
  • Diogo Costa
  • João Cancelo
  • Rúben Dias
  • Renato Veiga
  • Nuno Mendes
  • Rúben Neves
  • Vitinha
  • Pedro Neto
  • Bruno Fernandes
  • João Félix
  • Cristiano Ronaldo
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