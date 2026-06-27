EN VIVO. Minuto a minuto del Colombia vs. Portugal

Sigue todas las incidencias del Colombia vs. Portugal en actividad del Grupo K,
El tan esperado duelo entre Colombia y Portugal se jugará este 27 de junio de 2026 en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida (Estados Unidos), correspondiente a la jornada final del Grupo K de la fase de grupos del Mundial 2026. Este grupo lo completan la República Democrática del Congo y Uzbekistán, y el partido entre los cafeteros y la selección lusa se presenta como uno de los más atractivos de la fase de grupos, con ambos equipos ya clasificados a los dieciseisavos de final tras sus resultados en los dos primeros encuentros.
Colombia llega liderando el grupo con 6 puntos (dos victorias), mientras que Portugal suma 4 puntos (un triunfo y un empate), ambos con diferencia de goles positiva. Para coronarse como primero del Grupo K, los dirigidos por Néstor Lorenzo necesitan al menos un empate, lo que les daría 7 puntos y el liderato; Portugal, por su parte, requiere una victoria para llegar a 7 puntos y arrebatarle el primer puesto a Colombia, en un choque que definirá no solo el orden del grupo sino también la ventaja de un cruce más favorable en la fase de eliminación directa.
Minuto a minuto del Colombia vs. Portugal
Incidencias del partido
Goles
- --Sin goles registrados.
Tarjetas
- --Sin tarjetas registradas.
Entre sí
- --Sin partidos disponibles.
Últimos de Colombia
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24/06Colombia 1 - 0 D.R. Congo
World Cup | Finalizado
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18/06Uzbekistan 1 - 3 Colombia
World Cup | Finalizado
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08/06Colombia 2 - 0 Jordan
Friendlies | Finalizado
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02/06Colombia 3 - 1 Costa Rica
Friendlies | Finalizado
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29/03Colombia 1 - 3 France
Friendlies | Finalizado
Últimos de Portugal
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23/06Portugal 5 - 0 Uzbekistan
World Cup | Finalizado
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17/06Portugal 1 - 1 D.R. Congo
World Cup | Finalizado
-
10/06Portugal 2 - 1 Nigeria
Friendlies | Finalizado
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06/06Portugal 2 - 1 Chile
Friendlies | Finalizado
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01/04USA 0 - 2 Portugal
Friendlies | Finalizado
Estadísticas generales
Alineaciones
- Camilo Vargas
- Santiago Arias
- Davinson Sánchez
- Jhon Lucumí
- Deiver Machado
- Gustavo Puerta
- Jefferson Lerma
- Jhon Arias
- James Rodríguez
- Jhon Córdoba
- Luis Díaz
- Diogo Costa
- João Cancelo
- Rúben Dias
- Renato Veiga
- Nuno Mendes
- Rúben Neves
- Vitinha
- Pedro Neto
- Bruno Fernandes
- João Félix
- Cristiano Ronaldo