EN VIVO. Minuto a minuto del Colombia vs. Portugal

Sigue todas las incidencias del Colombia vs. Portugal en actividad del Grupo K,

El tan esperado duelo entre Colombia y Portugal se jugará este 27 de junio de 2026 en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida (Estados Unidos), correspondiente a la jornada final del Grupo K de la fase de grupos del Mundial 2026. Este grupo lo completan la República Democrática del Congo y Uzbekistán, y el partido entre los cafeteros y la selección lusa se presenta como uno de los más atractivos de la fase de grupos, con ambos equipos ya clasificados a los dieciseisavos de final tras sus resultados en los dos primeros encuentros.

Colombia llega liderando el grupo con 6 puntos (dos victorias), mientras que Portugal suma 4 puntos (un triunfo y un empate), ambos con diferencia de goles positiva. Para coronarse como primero del Grupo K, los dirigidos por Néstor Lorenzo necesitan al menos un empate, lo que les daría 7 puntos y el liderato; Portugal, por su parte, requiere una victoria para llegar a 7 puntos y arrebatarle el primer puesto a Colombia, en un choque que definirá no solo el orden del grupo sino también la ventaja de un cruce más favorable en la fase de eliminación directa.

Minuto a minuto del Colombia vs. Portugal

Worldcup | World Cup - World Championship Worldcup | World Cup - World Championship Colombia Sistema: 4-3-3 Estado: - Portugal Sistema: 4-2-3-1 Competición World Cup - World Championship - Worldcup Fase World Championship - Jornada 3 Árbitro Alireza Faghani, Australia Incidencias Goles Tarjetas Historial Incidencias del partido -- Sin relato disponible por el momento. Goles -- Sin goles registrados. Tarjetas -- Sin tarjetas registradas. Entre sí -- Sin partidos disponibles. Últimos de Colombia 24/06 Colombia 1 - 0 D.R. Congo

World Cup | Finalizado

18/06 Uzbekistan 1 - 3 Colombia

World Cup | Finalizado

08/06 Colombia 2 - 0 Jordan

Friendlies | Finalizado

02/06 Colombia 3 - 1 Costa Rica

Friendlies | Finalizado

29/03 Colombia 1 - 3 France

Friendlies | Finalizado Últimos de Portugal 23/06 Portugal 5 - 0 Uzbekistan

World Cup | Finalizado

17/06 Portugal 1 - 1 D.R. Congo

World Cup | Finalizado

10/06 Portugal 2 - 1 Nigeria

Friendlies | Finalizado

06/06 Portugal 2 - 1 Chile

Friendlies | Finalizado

01/04 USA 0 - 2 Portugal

Friendlies | Finalizado Estadísticas generales Colombia Portugal 0 Sin datos 0 Alineaciones Colombia Colombia Camilo Vargas

Santiago Arias

Davinson Sánchez

Jhon Lucumí

Deiver Machado

Gustavo Puerta

Jefferson Lerma

Jhon Arias

James Rodríguez

Jhon Córdoba

Luis Díaz Portugal Portugal Diogo Costa

João Cancelo

Rúben Dias

Renato Veiga

Nuno Mendes

Rúben Neves

Vitinha

Pedro Neto

Bruno Fernandes

João Félix

Cristiano Ronaldo

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