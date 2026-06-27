EN VIVO. Minuto a minuto del Panamá vs. Inglaterra

Sigue todas las incidencias del Panamá vs. Inglaterra en actividad del Grupo L.
El partido entre Panamá y Inglaterra se disputará hoy, 27 de junio de 2026, en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey, correspondiente a la tercera y última jornada del Grupo L del Mundial 2026. Inglaterra llega como líder del grupo con 4 puntos (victoria 4-2 ante Croacia y empate 0-0 frente a Ghana), ya clasificada a octavos de final. Panamá, por su parte, está eliminada tras dos derrotas (0-1 ante Ghana y 0-1 ante Croacia), con cero puntos y siendo la única selección del torneo que aún no ha anotado un gol.
Para asegurar el primer lugar del Grupo L y evitar un cruce más complicado en octavos, Inglaterra necesita vencer a Panamá. Un triunfo, combinado con que Ghana no supere su resultado ante Croacia por dos o más goles de diferencia, le garantizaría el liderato. Panamá jugará sin presión clasificatoria, pero con el orgullo de buscar su primer gol y punto en el presente Mundial.
Minuto a minuto del Panamá vs. Inglaterra
Incidencias del partido
Goles
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62'J. Bellingham (0 - 1)
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67'H. Kane (0 - 2)
Tarjetas
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53'J. Fajardo - tarjeta amarilla
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60'J. Quansah - tarjeta amarilla
Entre sí
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Últimos de Panama
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24/06Panama 0 - 1 Croatia
World Cup | Finalizado
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18/06Ghana 1 - 0 Panama
World Cup | Finalizado
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06/06Panama 1 - 1 Bosnia & Herzegovina
Friendlies | Finalizado
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04/06Panama 4 - 2 Dominican Republic
Friendlies | Finalizado
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31/05Brazil 6 - 2 Panama
Friendlies | Finalizado
Últimos de England
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23/06England 0 - 0 Ghana
World Cup | Finalizado
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17/06England 4 - 2 Croatia
World Cup | Finalizado
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10/06England 3 - 0 Costa Rica
Friendlies | Finalizado
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06/06England 1 - 0 New Zealand
Friendlies | Finalizado
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31/03England 0 - 1 Japan
Friendlies | Finalizado
Estadísticas generales
Alineaciones
- Orlando Mosquera
- Amir Murillo
- Fidel Escobar
- José Córdoba
- Andrés Andrade
- Jorge Gutiérrez
- Cristian Martínez
- Carlos Harvey
- Yoel Bárcenas
- José Luis Rodríguez
- Tomás Rodríguez
- Jordan Pickford
- Jarell Quansah
- Ezri Konsa
- Marc Guéhi
- Nico O'Reilly
- Elliot Anderson
- Bukayo Saka
- Morgan Rogers
- Jude Bellingham
- Marcus Rashford
- Harry Kane