EN VIVO. Minuto a minuto del Panamá vs. Inglaterra

 Resultado Panamá vs. Inglaterra - Grupo L Mundial 2026
Emisoras Unidas 89.7
Universo Fútbol
SIMAN
En Vivo
01 Croatia Croatia Ghana Ghana 00
68:00
Grupo A
Mexico South Africa South Korea Czech Republic
Grupo B
Switzerland Canada Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Japan Sweden Tunisia
Grupo G
Belgium Egypt Iran New Zealand
Grupo H
Spain Cape Verde Uruguay Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Algeria Jordan
Grupo K
Colombia Portugal D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Croatia Panama
Ranking of third-placed teams
Sweden Ecuador Bosnia & Herzegovina Paraguay
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
Korea Republic KRO
Finalizado
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Finalizado
South Africa SAO
28/06 13:00 HS
Canada CAN
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Finalizado
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Finalizado
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
Finalizado
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Finalizado
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Finalizado
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Finalizado
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Finalizado
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
Finalizado
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Finalizado
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Finalizado
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Finalizado
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
67
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
69
Universo Futbol

EN VIVO. Minuto a minuto del Panamá vs. Inglaterra

por Christoper Chang
Panamá vs. Inglaterra - Grupo L Mundial 2026 - Emisoras Unidas
Panamá vs. Inglaterra - Grupo L Mundial 2026 / FOTO: Emisoras Unidas

Sigue todas las incidencias del Panamá vs. Inglaterra en actividad del Grupo L.

El partido entre Panamá y Inglaterra se disputará hoy, 27 de junio de 2026, en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey, correspondiente a la tercera y última jornada del Grupo L del Mundial 2026. Inglaterra llega como líder del grupo con 4 puntos (victoria 4-2 ante Croacia y empate 0-0 frente a Ghana), ya clasificada a octavos de final. Panamá, por su parte, está eliminada tras dos derrotas (0-1 ante Ghana y 0-1 ante Croacia), con cero puntos y siendo la única selección del torneo que aún no ha anotado un gol.

Para asegurar el primer lugar del Grupo L y evitar un cruce más complicado en octavos, Inglaterra necesita vencer a Panamá. Un triunfo, combinado con que Ghana no supere su resultado ante Croacia por dos o más goles de diferencia, le garantizaría el liderato. Panamá jugará sin presión clasificatoria, pero con el orgullo de buscar su primer gol y punto en el presente Mundial.

Minuto a minuto del Panamá vs. Inglaterra

Worldcup | World Cup - World ChampionshipWorldcup | World Cup - World Championship
Panama
Sistema: 5-4-1
Minuto: 69'
0 - 2
27/06/2026 - 15:00
Actualizar marcador
England
Sistema: 4-1-4-1
Competición
World Cup - World Championship - Worldcup
Fase
World Championship - Jornada 3
Árbitro
Abdulrahman Al-Jassim, Qatar

Incidencias del partido

46'
cambio
Cambio en Panama: T. Rodriguez por J. Fajardo
53'
card
J. Fajardo ve tarjeta amarilla
60'
card
J. Quansah ve tarjeta amarilla
62'
goal
Gol de J. Bellingham. England deja el marcador 0 - 1
63'
cambio
Cambio en England: J. Quansah por D. Spence
63'
cambio
Cambio en England: B. Saka por N. Madueke
67'
goal
Gol de H. Kane. England deja el marcador 0 - 2

Goles

  • 62'
    Gol
    J. Bellingham (0 - 1)
  • 67'
    Gol
    H. Kane (0 - 2)

Tarjetas

  • 53'
    Tarjeta
    J. Fajardo - tarjeta amarilla
  • 60'
    Tarjeta
    J. Quansah - tarjeta amarilla

Entre sí

  • --
    Sin datos
    Sin partidos disponibles.

Últimos de Panama

  • 24/06
    Panama
    Panama 0 - 1 Croatia
    World Cup | Finalizado
  • 18/06
    Ghana
    Ghana 1 - 0 Panama
    World Cup | Finalizado
  • 06/06
    Panama
    Panama 1 - 1 Bosnia & Herzegovina
    Friendlies | Finalizado
  • 04/06
    Panama
    Panama 4 - 2 Dominican Republic
    Friendlies | Finalizado
  • 31/05
    Brazil
    Brazil 6 - 2 Panama
    Friendlies | Finalizado

Últimos de England

  • 23/06
    England
    England 0 - 0 Ghana
    World Cup | Finalizado
  • 17/06
    England
    England 4 - 2 Croatia
    World Cup | Finalizado
  • 10/06
    England
    England 3 - 0 Costa Rica
    Friendlies | Finalizado
  • 06/06
    England
    England 1 - 0 New Zealand
    Friendlies | Finalizado
  • 31/03
    England
    England 0 - 1 Japan
    Friendlies | Finalizado

Estadísticas generales

Panama
England
1
Tiros de esquina
6
20
Saques de banda
10
9
Tiros libres
13
9
Saques de meta
3
0
Penal
0
1
Cambio
2
38
Ataques
99
11
Ataques peligrosos
51
2
Remates al arco
5
3
Remates desviados
9
5
Remates totales
14
2
Remates a puerta
5
3
Remates fuera
7
0
Remates bloqueados
2
3
Remates dentro del área
10
2
Remates fuera del área
4
12
Faltas
6
1
Fuera de juego
3
29%
Posesión
71%
1
Tarjetas amarillas
1
3
Atajadas
2
167
Pases totales
426
118
Pases precisos
378

Alineaciones

Panama
  • Orlando Mosquera
  • Amir Murillo
  • Fidel Escobar
  • José Córdoba
  • Andrés Andrade
  • Jorge Gutiérrez
  • Cristian Martínez
  • Carlos Harvey
  • Yoel Bárcenas
  • José Luis Rodríguez
  • Tomás Rodríguez
England
  • Jordan Pickford
  • Jarell Quansah
  • Ezri Konsa
  • Marc Guéhi
  • Nico O'Reilly
  • Elliot Anderson
  • Bukayo Saka
  • Morgan Rogers
  • Jude Bellingham
  • Marcus Rashford
  • Harry Kane
Etiquetas
PanamáFútbolInglaterraNueva JerseyDestacadasUniverso Futbol

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