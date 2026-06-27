 Tim Payne se despide del Mundial 2026 con emotivo mensaje
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USA USA
12/06 19:00 HS
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13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
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Australia AUS
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Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
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Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
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Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
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20/06 18:00 HS
Curacao CUR
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Curacao CUR
25/06 14:00 HS
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14/06 14:00 HS
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Tunisia TUN
Finalizado
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Sweden SWE
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20/06 22:00 HS
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Finalizado
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25/06 17:00 HS
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Japan JAP
25/06 17:00 HS
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Belgium BEL
15/06 13:00 HS
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Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
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New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
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26/06 21:00 HS
Iran IRA
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New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
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15/06 10:00 HS
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26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
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France FRA
16/06 13:00 HS
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Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
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France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
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Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
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France FRA
Finalizado
Senegal SEN
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Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
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Finalizado
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27/06 20:00 HS
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27/06 20:00 HS
Argentina ARG
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D.R. Congo DCR
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Uzbekistan UZB
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Tim Payne se despide del Mundial 2026 con emotivo mensaje

por Sandy Sandoval
Tim Payne en el partido entre Irán y Nueva Zelanda - EFE
Tim Payne en el partido entre Irán y Nueva Zelanda / FOTO: Agencia EFE

Tras la eliminación de Nueva Zelanda, Tim Payne rompió el silencio con un emotivo mensaje que conmovió a sus millones de seguidores y ya se conoce cuál será el siguiente paso en su carrera.

El cuento de hadas de Tim Payne en el Mundial 2026 llegó a su fin. El defensor de Nueva Zelanda, quien inesperadamente se convirtió en uno de los personajes más populares del torneo gracias a una historia viral en redes sociales, publicó un emotivo mensaje de despedida luego de la eliminación de su selección frente a Bélgica.

Los All Whites cayeron 5-1 ante el conjunto belga en la última jornada del Grupo G, resultado que los dejó fuera de la competencia con apenas un punto, mientras Bélgica avanzó a la ronda de 32 como líder del sector.

La publicación del futbolista rápidamente se llenó de miles de mensajes de apoyo provenientes de distintas partes del mundo, especialmente de Argentina, país donde nació el fenómeno que cambió su vida para siempre.

El mensaje con el que dijo adiós

A través de su cuenta oficial de Instagram, Payne compartió una fotografía caminando por una avenida de Vancouver mientras sostenía a su pequeño bebé y acompañó la imagen con un mensaje que reflejó tranquilidad y gratitud tras la intensa experiencia vivida durante el torneo.

"Una oportunidad para ir más despacio, pasar un tiempo con las personas que más importan y disfrutar el momento. De vuelta a los negocios mañana. Bélgica", comentó.

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Tim Payne Mundial 2026 - Redes sociales

Lejos de mostrarse abatido por la eliminación, el defensor dejó claro que desea aprovechar unos días para convivir con su familia y asimilar todo lo vivido durante el Mundial 2026 antes de enfocarse nuevamente en su carrera profesional.

Entre los comentarios destacó el cariño de miles de aficionados que comenzaron a seguirlo apenas unas semanas atrás y que hoy lo consideran una de las historias más entrañables del campeonato.

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Tim Payne - Redes sociales

El jugador que conquistó internet sin buscarlo

Antes del inicio del Mundial 2026, Tim Payne era prácticamente un desconocido fuera de Oceanía. El lateral neozelandés tenía menos de cinco mil seguidores en Instagram cuando el influencer argentino Valen Scarsini, conocido como "El Scarso", decidió buscar al futbolista menos famoso del torneo para convertirlo en una celebridad.

La campaña fue un éxito inesperado. En cuestión de días, Payne pasó de ser un jugador conocido únicamente por los aficionados del Wellington Phoenix y de la selección neozelandesa a reunir millones de seguidores en redes sociales. La historia fue retomada por medios internacionales e incluso por FIFA, que documentó cómo el defensor manejó la fama repentina durante el campeonato.

Pese a la enorme atención mediática, el futbolista siempre insistió en que seguía siendo la misma persona y que lo importante era representar de la mejor manera a Nueva Zelanda.

Una despedida con sabor amargo

En lo deportivo, el cierre del torneo fue complicado para los oceánicos. Nueva Zelanda necesitaba un resultado positivo frente a Bélgica para mantener vivas sus esperanzas, pero el poder ofensivo de los europeos terminó marcando diferencias desde el primer tiempo.

Leandro Trossard anotó dos goles, mientras Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku y Alexis Saelemaekers completaron la goleada. Elijah Just marcó el único tanto neozelandés, insuficiente para evitar la eliminación.

Payne fue titular y abandonó el terreno de juego en el minuto 64, cuando el marcador ya favorecía ampliamente a los belgas. A pesar del resultado, recibió muestras de reconocimiento por parte de aficionados que siguieron de cerca su historia durante todo el torneo.

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Tim Payne - Redes sociales

¿Qué pasará ahora con Tim Payne?

Aunque su participación mundialista terminó, el futuro del defensor parece prometedor.

Diversos medios especializados reportan que Payne continuará su carrera en Sudamérica tras alcanzar un acuerdo con el histórico Club Olimpia de Paraguay, uno de los equipos más importantes del continente. Incluso se informó que Wellington Phoenix aceptó una oferta por el internacional neozelandés, por lo que el traspaso sería oficial una vez concluya su participación mundialista.

De concretarse la operación, será uno de los movimientos más importantes en la carrera del jugador de 32 años, quien durante años militó en la A-League australiana y ahora tendría la oportunidad de competir en un entorno mucho más exigente y con mayor exposición internacional.

Además, su enorme crecimiento en redes sociales le ha abierto oportunidades comerciales y de patrocinio que difícilmente habría imaginado antes del Mundial 2026.

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