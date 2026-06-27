Vozinha habla sobre el reto de enfrentar a Messi en el Mundial 2026

Esto dijo Vozinha sobre enfrentar a Messi en los dieciseisavos de final.

El sueño mundialista de Cabo Verde tendrá un nuevo capítulo frente a la vigente campeona del mundo. Tras conseguir una histórica clasificación a los dieciseisavos de final, el guardameta Josimar José Évora Dias, conocido como "Vozinha", habló sobre el desafío de enfrentar a la Argentina de Lionel Messi.

El arquero, una de las figuras del conjunto africano durante la fase de grupos, no ocultó su emoción por medirse a uno de los mejores futbolistas de la historia.

Es un sueño para cualquier futbolista jugar contra Argentina y Lionel Messi", afirmó Vozinha tras confirmarse el cruce. "Ninguno de nosotros soñó con llegar hasta aquí, pero sabemos que tenemos calidad. Tenemos un gran equipo y jugadores de calidad. Clasificarnos para la siguiente ronda y enfrentar a Argentina será algo muy bonito", añadió.

Cabo Verde selló su pase a la fase de eliminación directa

Cabo Verde selló su pase a la fase de eliminación directa después de empatar sin goles con Arabia Saudita y beneficiarse de la derrota de Uruguay frente a España. Con ese resultado, finalizó segundo del Grupo H y se convirtió en la gran revelación del Mundial 2026.

En su primera participación en una Copa del Mundo, la selección africana avanzó invicta tras igualar con España, Uruguay y Arabia Saudita, un logro histórico para un país de poco más de medio millón de habitantes.

Vozinha también destacó el carácter competitivo de su selección y aseguró que el equipo ha demostrado que puede competir al máximo nivel.

Somos de un país pequeño, pero sabemos competir. Quizá muchos piensen que los futbolistas caboverdianos no son suficientemente buenos, pero demostramos que tenemos calidad y que podemos competir en cualquier gran torneo", expresó.

El encuentro entre Cabo Verde y Argentina se disputará en los dieciseisavos de final, donde el conjunto africano buscará prolongar su histórica participación frente al equipo liderado por Lionel Messi.

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