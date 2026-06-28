Historia de Alphonso Davies cuando estuvo en un campo de refugiados

Pese a estar convocado por Canadá, el jugador no sumó minutos durante la fase regular del Mundial 2026.

Las selecciones de Canadá y Sudáfrica comenzaron este domingo la novedosa fase de los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, la cual se realiza en territorio norteamericano, teniendo como anfitriones a estadounidenses, mexicanos y canadienses. Pero hay un jugador que destaca, y se trata Alphonso Davies, y no precisamente por sus condiciones futbolísticas, sino por su papel con el tema de refugiados.

Alphonso Davies juega de defensa en el Bayern de Múnich y en la selección masculina de futbol de Canadá, y en marzo de 2021, se convirtió en el primer futbolista canadiense que fue designado como Embajador de Buena Voluntad de ACNUR, la Agencia de la ONU -Organización de las Naciones Unidas- para los Refugiados.

Cuando recibió el nombramiento, Alphonso declaró: "Me llena de orgullo unirme a la Agencia de la ONU para los Refugiados como Embajador de Buena Voluntad. Mis propias vivencias me llevan a querer alzar la voz por las personas refugiadas, compartir sus historias y ayudarlas a marcar la diferencia".

Alphonso Davies sufre una rotura de ligamento cruzado La lesión del futbolista del Bayern Múnich, se dio en el partido entre Canadá y Estados Unidos por el tercer lugar de la Liga de Naciones de Concacaf.

La historia de Davies y su etapa de refugiado

La madre y el padre de Alphonso Davies huyeron de la guerra civil en Liberia, su país de origen, así que él nació en un campamento de refugiados en Ghana. Por tanto, Alphonso conoce de primera mano lo que significa ser refugiado.

"Aunque el campamento de refugiados fue un lugar seguro cuando mi familia huyó de la guerra, a menudo me pregunto dónde estaría si me hubiera quedado ahí y no me hubiera beneficiado de las oportunidades que obtuve gracias al reasentamiento. No creo que hubiera llegado a donde estoy ahora", recordó el jugador que defiende en el Mundial 2026 a Canadá.

Davies y su familia fueron reasentados en Canadá cuando él tenía cinco años. A pesar de que su vida fue difícil en un inicio, la dedicación y la disciplina lo llevaron al futbol profesional a los 15 años; un año después, debutó como el jugador más joven de la Selección Nacional Masculina de Canadá. Más tarde, en 2023, Alphonso se convirtió en el primer futbolista canadiense que anotó un gol en una Copa Mundial varonil.

Alphonso Davies se ha perdido los tres primeros partidos del Mundial 2026 por una lesión muscular en la parte posterior del muslo izquierdo sufrida durante la semifinal de Champions League entre PSG y su club, Bayern Múnich.

Alphonso Davies y su papel con los refugiados - ACNUR

*Información de ACNUR.

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