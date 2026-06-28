 Resultado Sudáfrica vs. Canadá - 16vos de final Mundial 2026
Emisoras Unidas 89.7
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SIMAN
Grupo A
Mexico South Africa South Korea Czech Republic
Grupo B
Switzerland Canada Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Japan Sweden Tunisia
Grupo G
Belgium Egypt Iran New Zealand
Grupo H
Spain Cape Verde Uruguay Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Algeria Jordan
Grupo K
Colombia Portugal D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
England Croatia Ghana Panama
Ranking of third-placed teams
D.R. Congo Sweden Ghana Ecuador
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EN VIVO. Minuto a minuto del Sudáfrica vs. Canadá

por Christoper Chang
Sudáfrica vs. Canadá - Mundial 2026 - Emisoras Unidas
Sudáfrica vs. Canadá - Mundial 2026 / FOTO: Emisoras Unidas

Sigue todas las incidencias del Sudáfrica vs. Canadá en actividad de los dieciseisavos de final

El SoFi Stadium de Los Ángeles será el escenario donde se abrirá oficialmente la ronda de dieciseisavos de final del Mundial 2026, con el duelo entre Sudáfrica y Canadá. Este encuentro no solo marca el inicio de la fase de eliminación directa, sino también el primero de los 16 partidos que definirán el camino hacia los octavos de final, en una jornada que promete máxima intensidad desde el primer minuto.

Ambas selecciones llegan tras una fase de grupos sólida pero exigente: Canadá avanzó como segundo lugar del Grupo B, mientras que Sudáfrica hizo lo propio desde el Grupo A. Ahora, en un partido a todo o nada, ambos equipos buscarán seguir haciendo historia en el torneo, con la recompensa de enfrentarse en la próxima ronda al ganador del cruce entre Países Bajos y Marruecos.

Minuto a minuto del Sudáfrica vs. Canadá

Worldcup | World Cup - 1/16-finalsWorldcup | World Cup - 1/16-finals
South Africa
Sistema: 4-2-3-1
Estado:
-
28/06/2026 - 13:00
Canada
Sistema: 4-4-2
Competición
World Cup - 1/16-finals - Worldcup
Fase
1/16-Finales
Árbitro
Joao Pedro Pinheiro, Portugal

Incidencias del partido

--
Evento
Sin relato disponible por el momento.

Goles

  • --
    Gol
    Sin goles registrados.

Tarjetas

  • --
    Tarjeta
    Sin tarjetas registradas.

Entre sí

  • --
    Sin datos
    Sin partidos disponibles.

Últimos de South Africa

  • 25/06
    South Africa
    South Africa 1 - 0 South Korea
    World Cup | Finalizado
  • 18/06
    Czech Republic
    Czech Republic 1 - 1 South Africa
    World Cup | Finalizado
  • 11/06
    Mexico
    Mexico 2 - 0 South Africa
    World Cup | Finalizado
  • 06/06
    Jamaica
    Jamaica 1 - 1 South Africa
    Friendlies | Finalizado
  • 29/05
    South Africa
    South Africa 0 - 0 Nicaragua
    Friendlies | Finalizado

Últimos de Canada

  • 24/06
    Switzerland
    Switzerland 2 - 1 Canada
    World Cup | Finalizado
  • 19/06
    Canada
    Canada 6 - 0 Qatar
    World Cup | Finalizado
  • 12/06
    Canada
    Canada 1 - 1 Bosnia & Herzegovina
    World Cup | Finalizado
  • 06/06
    Canada
    Canada 1 - 1 Ireland
    Friendlies | Finalizado
  • 02/06
    Canada
    Canada 2 - 0 Uzbekistan
    Friendlies | Finalizado

Estadísticas generales

South Africa
Canada
0
Sin datos
0

Alineaciones

South Africa
  • Ronwen Williams
  • Khuliso Mudau
  • Ime Okon
  • Mbekezeli Mbokazi
  • Aubrey Modiba
  • Teboho Mokoena
  • Sphephelo Sithole
  • Thapelo Maseko
  • Relebohile Mofokeng
  • Oswin Appollis
  • Evidence Makgopa
Canada
  • Maxime Crépeau
  • Alistair Johnston
  • Moise Bombito
  • Derek Cornelius
  • Richie Laryea
  • Tajon Buchanan
  • Nathan-Dylan Saliba
  • Stephen Eustaquio
  • Liam Millar
  • Jonathan David
  • Tani Oluwaseyi
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