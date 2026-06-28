EN VIVO. Minuto a minuto del Sudáfrica vs. Canadá

Sigue todas las incidencias del Sudáfrica vs. Canadá en actividad de los dieciseisavos de final
El SoFi Stadium de Los Ángeles será el escenario donde se abrirá oficialmente la ronda de dieciseisavos de final del Mundial 2026, con el duelo entre Sudáfrica y Canadá. Este encuentro no solo marca el inicio de la fase de eliminación directa, sino también el primero de los 16 partidos que definirán el camino hacia los octavos de final, en una jornada que promete máxima intensidad desde el primer minuto.
Ambas selecciones llegan tras una fase de grupos sólida pero exigente: Canadá avanzó como segundo lugar del Grupo B, mientras que Sudáfrica hizo lo propio desde el Grupo A. Ahora, en un partido a todo o nada, ambos equipos buscarán seguir haciendo historia en el torneo, con la recompensa de enfrentarse en la próxima ronda al ganador del cruce entre Países Bajos y Marruecos.
Minuto a minuto del Sudáfrica vs. Canadá
Incidencias del partido
Goles
- --Sin goles registrados.
Tarjetas
- --Sin tarjetas registradas.
Entre sí
- --Sin partidos disponibles.
Últimos de South Africa
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25/06South Africa 1 - 0 South Korea
World Cup | Finalizado
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18/06Czech Republic 1 - 1 South Africa
World Cup | Finalizado
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11/06Mexico 2 - 0 South Africa
World Cup | Finalizado
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06/06Jamaica 1 - 1 South Africa
Friendlies | Finalizado
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29/05South Africa 0 - 0 Nicaragua
Friendlies | Finalizado
Últimos de Canada
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24/06Switzerland 2 - 1 Canada
World Cup | Finalizado
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19/06Canada 6 - 0 Qatar
World Cup | Finalizado
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12/06Canada 1 - 1 Bosnia & Herzegovina
World Cup | Finalizado
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06/06Canada 1 - 1 Ireland
Friendlies | Finalizado
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02/06Canada 2 - 0 Uzbekistan
Friendlies | Finalizado
Estadísticas generales
Alineaciones
- Ronwen Williams
- Khuliso Mudau
- Ime Okon
- Mbekezeli Mbokazi
- Aubrey Modiba
- Teboho Mokoena
- Sphephelo Sithole
- Thapelo Maseko
- Relebohile Mofokeng
- Oswin Appollis
- Evidence Makgopa
- Maxime Crépeau
- Alistair Johnston
- Moise Bombito
- Derek Cornelius
- Richie Laryea
- Tajon Buchanan
- Nathan-Dylan Saliba
- Stephen Eustaquio
- Liam Millar
- Jonathan David
- Tani Oluwaseyi