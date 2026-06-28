EN VIVO. Minuto a minuto del Sudáfrica vs. Canadá

Sigue todas las incidencias del Sudáfrica vs. Canadá en actividad de los dieciseisavos de final

El SoFi Stadium de Los Ángeles será el escenario donde se abrirá oficialmente la ronda de dieciseisavos de final del Mundial 2026, con el duelo entre Sudáfrica y Canadá. Este encuentro no solo marca el inicio de la fase de eliminación directa, sino también el primero de los 16 partidos que definirán el camino hacia los octavos de final, en una jornada que promete máxima intensidad desde el primer minuto.

Ambas selecciones llegan tras una fase de grupos sólida pero exigente: Canadá avanzó como segundo lugar del Grupo B, mientras que Sudáfrica hizo lo propio desde el Grupo A. Ahora, en un partido a todo o nada, ambos equipos buscarán seguir haciendo historia en el torneo, con la recompensa de enfrentarse en la próxima ronda al ganador del cruce entre Países Bajos y Marruecos.

Minuto a minuto del Sudáfrica vs. Canadá

Worldcup | World Cup - 1/16-finals Worldcup | World Cup - 1/16-finals South Africa Sistema: 4-2-3-1 Estado: - Canada Sistema: 4-4-2 Competición World Cup - 1/16-finals - Worldcup Fase 1/16-Finales Árbitro Joao Pedro Pinheiro, Portugal Incidencias Goles Tarjetas Historial Incidencias del partido -- Sin relato disponible por el momento. Goles -- Sin goles registrados. Tarjetas -- Sin tarjetas registradas. Entre sí -- Sin partidos disponibles. Últimos de South Africa 25/06 South Africa 1 - 0 South Korea

World Cup | Finalizado

18/06 Czech Republic 1 - 1 South Africa

World Cup | Finalizado

11/06 Mexico 2 - 0 South Africa

World Cup | Finalizado

06/06 Jamaica 1 - 1 South Africa

Friendlies | Finalizado

29/05 South Africa 0 - 0 Nicaragua

Friendlies | Finalizado Últimos de Canada 24/06 Switzerland 2 - 1 Canada

World Cup | Finalizado

19/06 Canada 6 - 0 Qatar

World Cup | Finalizado

12/06 Canada 1 - 1 Bosnia & Herzegovina

World Cup | Finalizado

06/06 Canada 1 - 1 Ireland

Friendlies | Finalizado

02/06 Canada 2 - 0 Uzbekistan

Friendlies | Finalizado Estadísticas generales South Africa Canada 0 Sin datos 0 Alineaciones South Africa South Africa Ronwen Williams

Khuliso Mudau

Ime Okon

Mbekezeli Mbokazi

Aubrey Modiba

Teboho Mokoena

Sphephelo Sithole

Thapelo Maseko

Relebohile Mofokeng

Oswin Appollis

Evidence Makgopa Canada Canada Maxime Crépeau

Alistair Johnston

Moise Bombito

Derek Cornelius

Richie Laryea

Tajon Buchanan

Nathan-Dylan Saliba

Stephen Eustaquio

Liam Millar

Jonathan David

Tani Oluwaseyi

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