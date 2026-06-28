Las revelaciones inesperadas que ya dejó el Mundial 2026

Actuaciones inesperadas de veteranos y jóvenes no solo sorprendieron en la primera fase del torneo, sino que también influyeron directamente en resultados, clasificaciones y eliminaciones.

La fase de grupos del Mundial 2026 no solo dejó selecciones revelación o resultados inesperados. También dejó una serie de futbolistas que, con actuaciones puntuales o sostenidas, terminaron cambiando el rumbo de partidos, influyendo en clasificaciones y reescribiendo la narrativa del torneo.

En un Mundial 2026 ampliado a 48 selecciones, las oportunidades para destacar se multiplicaron, pero no todos los protagonistas estaban en el radar inicial. Algunos llegaron como secundarios y terminaron ocupando el centro de la escena.

Uno de los casos más llamativos es el del guardameta de Cabo Verde, Vozinha. Con 40 años, el arquero fue determinante en el histórico empate sin goles ante España en la primera jornada, con una actuación que sostuvo a su selección en uno de los momentos más exigentes del grupo. A partir de ahí, su liderazgo fue clave en una fase de grupos en la que Cabo Verde terminó invicto y clasificó a las eliminatorias por primera vez en su historia.

Su impacto no se limitó a una sola noche. Sus intervenciones frente a Uruguay y Arabia Saudí consolidaron una campaña que cambió la percepción del equipo africano en el torneo.

Josimar José Évora Dias, más conocido como Vozinha, la figura de Cabo Verde ante España - EFE

En Europa, el suizo Johan Manzambi emergió como una de las grandes irrupciones del campeonato. Con solo 20 años, el centrocampista del Friburgo marcó tres goles y fue determinante en la capacidad de Suiza para liderar su grupo, aportando equilibrio, llegada y consistencia en ambas fases del juego.

Otra figura inesperada fue el sueco Anthony Elanga. Con apenas 126 minutos disputados, el atacante aprovechó al máximo sus oportunidades y firmó dos goles decisivos, incluyendo uno ante Países Bajos y otro de gran factura frente a Japón, que terminó por asegurar la clasificación de Suecia.

Anthony Elanga es una de las figuras de Suecia - EFE

En el ataque, el estadounidense Folarin Balogun también dejó su huella. Sus goles ante Paraguay y Australia fueron determinantes para que Estados Unidos cerrara la fase de grupos como primero, consolidando una de las campañas más sólidas del torneo bajo la dirección de Mauricio Pochettino.

El impacto de estas actuaciones no se limitó a los marcadores. En varios casos, sus intervenciones cambiaron dinámicas de partido, alteraron clasificaciones y condicionaron cruces de eliminación directa.

Victoria de Estados Unidos ante Paraguay - EFE

También aparece el nombre del joven marroquí Ayyoub Bouaddi, de solo 18 años, que aportó frescura en una selección que continúa creciendo tras su histórica actuación en el Mundial anterior.

El oven marroquí Ayyoub Bouaddi - Redes

En el arco, el curazoleño Eloy Room protagonizó una de las actuaciones más destacadas del torneo en el empate sin goles ante Ecuador, con 15 atajadas que lo dejaron a un paso del récord histórico de intervenciones en un partido mundialista.

Más allá de su continuidad o eliminación en el torneo, todos ellos comparten un punto en común: no llegaron como figuras principales, pero terminaron influyendo directamente en la historia de la fase de grupos del Mundial 2026.

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