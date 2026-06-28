Steve Clarke dimite como seleccionador de Escocia tras la eliminación en el Mundial 2026

El técnico pone fin a siete años al frente de la selección escocesa tras la eliminación en la fase de grupos, en la que solo logró una victoria en tres partidos.

Steve Clarke anunció su dimisión como seleccionador de Escocia tras la eliminación del equipo en la fase de grupos del Mundial 2026, según confirmó la Asociación Escocesa de Fútbol.

El técnico, el más exitoso de la historia reciente del combinado escocés, pone fin a una etapa de siete años en la que logró devolver a la selección a la élite internacional, aunque no pudo prolongar el rendimiento en la Copa del Mundo disputada en Estados Unidos, México y Canadá.

En el torneo, Escocia solo consiguió una victoria en tres partidos, frente a Haití en la primera jornada. Posteriormente cayó ante Marruecos (1-0) y Brasil (3-0), resultados que le impidieron avanzar a los dieciseisavos de final y lo dejaron fuera incluso de la lucha por ser una de las mejores terceras.

Steve Clarke junto con el entrenador de Brasil, Carlo Ancelotti, durante el Mundial 2026 - Redes

Pese a la eliminación, el recorrido de Clarke al frente del equipo ha sido valorado como un periodo de crecimiento sostenido. Bajo su mando, Escocia logró clasificarse para su primer Mundial en 28 años, tras consolidar además dos presencias consecutivas en la fase final de la Eurocopa.

En una carta dirigida a los aficionados, el entrenador destacó el compromiso de sus jugadores y el camino recorrido desde su llegada en 2019.

"La parte más emotiva de esta despedida es para mis jugadores, sin los cuales no habríamos tenido ninguno de los recuerdos que hemos acumulado desde 2019 hasta ahora. Se merecen todos los elogios y la admiración que reciben", expresó Clarke.

Por su parte, Ian Maxwell, director ejecutivo de la Federación Escocesa de Fútbol, subrayó la evolución del equipo pese al desenlace en el Mundial.

"Desde que empezó como equipo del bombo cuatro en 2019 hasta que lideró nuestro grupo de clasificación para la Copa del Mundo, ha cumplido con creces el objetivo de llevar a Escocia de vuelta a un gran torneo", señaló.

Maxwell también agradeció el apoyo de los aficionados escoceses que acompañaron al equipo en el torneo, destacando su compromiso durante el regreso al Mundial tras casi tres décadas de ausencia.

Escocia, que había llegado con opciones de avanzar tras su victoria inicial, terminó quedándose fuera en una fase de grupos dominada por Marruecos y Brasil, que sellaron su clasificación en el tramo final del grupo.

Con la salida de Clarke, la federación escocesa deberá abrir ahora un nuevo ciclo deportivo con vistas a las próximas competiciones internacionales.

Selección de Escocia que disputa el Mundial 2026. - Redes

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