 Adiós a la “mufa”: el festejo de Lautaro Martínez
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Adiós a la “mufa”: qué significa el festejo de Lautaro Martínez

por Oliver Paniagua
Getty Images
Lautaro Martínez con Argentina / FOTO:

¿Qué quiso decir Lautaro Martínez con su celebración tras anotar en el Mundial?

Lautaro Martínez vivió un momento inolvidable en la victoria de Argentina por 3-1 sobre Jordania, no solo por convertir uno de los goles del encuentro, sino porque finalmente logró romper una larga sequía personal en las Copas del Mundo.

El delantero del Inter de Milán marcó de penal el segundo tanto de la Albiceleste y, apenas el balón cruzó la línea de gol, protagonizó una celebración que rápidamente se volvió viral y despertó todo tipo de interpretaciones entre los aficionados.

Lautaro realizó un gesto con sus manos y brazos como si estuviera "sacudiéndose" algo del cuerpo. Luego levantó la mirada al cielo y se persignó. Para muchos hinchas argentinos, el mensaje fue claro: dejar atrás la llamada "mufa", un término muy popular en la región del Río de la Plata para referirse a la mala suerte o a las energías negativas.

Origen de la palabra "mufa"

De acuerdo con el Diccionario Etimológico del Lunfardo, del escritor Oscar Conde, la palabra "mufa" se utiliza para describir una racha negativa o una situación marcada por la mala fortuna. Precisamente por ello, el gesto del atacante fue interpretado como una forma simbólica de desprenderse de las críticas y del peso que significaba no haber podido marcar anteriormente en un Mundial.

La celebración también incluyó una persignación, un acto que muchos relacionaron con un gesto de agradecimiento y fe tras alcanzar un objetivo que perseguía desde hacía años.

El gol ante Jordania tuvo un significado especial para el delantero de 28 años, ya que fue el primero de su carrera en una Copa del Mundo. Con Lionel Messi iniciando el partido en el banquillo, Lautaro asumió la responsabilidad de ejecutar el penal y respondió con seguridad para ampliar la ventaja de Argentina.

Además de poner fin a su sequía goleadora en los Mundiales, su anotación ayudó a que la Albiceleste cerrara la fase de grupos con puntaje perfecto y asegurara su clasificación a la siguiente ronda del Mundial 2026.

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